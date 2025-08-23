Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Суббота 23 августа

23 августа по народному календарю отмечается день Лаврентия Римского, известный как Лаврентьев день.

Этот праздник наполнен особой энергетикой и окружен строгими запретами, которые уходят корнями в глубокую древность. Наши предки верили, что соблюдение этих правил помогает избежать неприятностей и болезней, а также привлекает удачу.

Лаврентьев день: история праздника

Лаврентьев день посвящен святому Лаврентию Римскому, архидиакону III века. Он был учеником архидиакона Сикста и заботился о церковном имуществе и бедных. Во время гонений на христиан Лаврентий раздал церковные сокровища нуждающимся. Когда префект потребовал вернуть имущество, он пришел с нищими, заявив: "Вот истинные сокровища церкви". За это святой был подвергнут пыткам и умер.

Русская православная церковь также поминает Лаврентия Калужского, который, по преданию, защитил Калугу от татар в 1512 году. В народе святой считался целителем глазных болезней. В полдень 23 августа люди наблюдали за водоемами: спокойная вода предвещала безветренную осень и тихую зиму.

Что нельзя делать 23 августа

В Лаврентьев день существует ряд строгих табу, которые необходимо соблюдать для сохранения здоровья и благополучия:

1. Избегайте негативной энергии: Ссоры, крики и ругань считаются грехом. Негативные мысли могут вернуться бумерангом, особенно если вы пожелаете кому-то болезни или неудачи.

2. Не работайте в поле и огороде: Запрещено копать, полоть или сажать что-либо. Это может потревожить землю и навлечь неурожай на следующий год.

3. Не занимайтесь рукоделием: Шитье, вязание и вышивание под строгим запретом. Считается, что иголка и спицы могут «зашить» удачу и благополучие семьи.

4. Не забывайте о молитве: Лучше провести день в гармонии и спокойствии, уделив время молитве или добрым размышлениям.

Приметы на Лаврентьев день

Наши предки делали выводы о погоде на основе народных примет в Лаврентьев день:

• Много желудей — ожидайте богатый урожай.

• Птицы замерли — скоро пойдет дождь.

• Журавли улетают на юг — в середине октября стоит ждать морозов.

• Утренний иней — зима наступит раньше обычного.

• Желтеющие листья на липе — озимые будут хорошими.

• Тихая погода 23 августа предвещает такую же атмосферу 30 числа.

Лаврентьев день — это не только время для молитвы и размышлений, но и возможность сохранить здоровье и благополучие. Соблюдая народные традиции и приметы, вы сможете избежать неприятностей и привлечь удачу в свою жизнь. Помните, что этот день наполнен особой энергетикой, которую стоит уважать и ценить.
Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах

Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах
6

23 августа по народному календарю отмечается день Лаврентия Римского, известный как Лаврентьев день.

Этот праздник наполнен особой энергетикой и окружен строгими запретами, которые уходят корнями в глубокую древность. Наши предки верили, что соблюдение этих правил помогает избежать неприятностей и болезней, а также привлекает удачу.

Лаврентьев день: история праздника

Лаврентьев день посвящен святому Лаврентию Римскому, архидиакону III века. Он был учеником архидиакона Сикста и заботился о церковном имуществе и бедных. Во время гонений на христиан Лаврентий раздал церковные сокровища нуждающимся. Когда префект потребовал вернуть имущество, он пришел с нищими, заявив: "Вот истинные сокровища церкви". За это святой был подвергнут пыткам и умер.

Русская православная церковь также поминает Лаврентия Калужского, который, по преданию, защитил Калугу от татар в 1512 году. В народе святой считался целителем глазных болезней. В полдень 23 августа люди наблюдали за водоемами: спокойная вода предвещала безветренную осень и тихую зиму.

Что нельзя делать 23 августа

В Лаврентьев день существует ряд строгих табу, которые необходимо соблюдать для сохранения здоровья и благополучия:

1. Избегайте негативной энергии: Ссоры, крики и ругань считаются грехом. Негативные мысли могут вернуться бумерангом, особенно если вы пожелаете кому-то болезни или неудачи.

2. Не работайте в поле и огороде: Запрещено копать, полоть или сажать что-либо. Это может потревожить землю и навлечь неурожай на следующий год.

3. Не занимайтесь рукоделием: Шитье, вязание и вышивание под строгим запретом. Считается, что иголка и спицы могут «зашить» удачу и благополучие семьи.

4. Не забывайте о молитве: Лучше провести день в гармонии и спокойствии, уделив время молитве или добрым размышлениям.

Приметы на Лаврентьев день

Наши предки делали выводы о погоде на основе народных примет в Лаврентьев день:

• Много желудей — ожидайте богатый урожай.

• Птицы замерли — скоро пойдет дождь.

• Журавли улетают на юг — в середине октября стоит ждать морозов.

• Утренний иней — зима наступит раньше обычного.

• Желтеющие листья на липе — озимые будут хорошими.

• Тихая погода 23 августа предвещает такую же атмосферу 30 числа.

Лаврентьев день — это не только время для молитвы и размышлений, но и возможность сохранить здоровье и благополучие. Соблюдая народные традиции и приметы, вы сможете избежать неприятностей и привлечь удачу в свою жизнь. Помните, что этот день наполнен особой энергетикой, которую стоит уважать и ценить.

23 августа 2025, 03:08
Фото: Freepik
