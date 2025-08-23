Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

23 августа

Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения

42

В Санкт-Петербурге простились с музыканткой, чье имя навсегда осталось в анналах мировой культуры. Ее творческий путь и личность стали вдохновением для многих – а сама музыка продолжает жить в сердцах ценителей.

Инна Прокопьева-Райс была не просто концертмейстером и виртуозной скрипачкой знаменитого ансамбля, но и настоящим носителем музыкальной души. Ее заслуги и достижения поражают широтой и глубиной, и лишь малая часть из них заслуживает особого внимания:

    • Руководство и координация ансамбля на уровне высочайшего профессионализма, что обеспечило коллективу мировое признание.
    • Исключительное мастерство исполнения на скрипке, признанное критиками и публикой по всему миру.
      • Участие в международных гастролях и фестивалях, где её талант покорял слушателей различных стран.
        • Вклад в сохранение и популяризацию классической и современной музыки через образовательные и просветительские проекты.
          • Вдохновляющая работа с молодыми музыкантами, передача опыта и поддержка новых талантов.

            Коллеги и близкие, выражая скорбь об утрате, подчеркнули: "Тяжело и горько писать об Инне в прошедшем времени. Но не только время управляет нашими жизнями, чувствами и мыслями. Вечна музыка. Вечна память". Эти слова стали символом неизгладимого влияния Инны Прокопьевой-Райси вечной жизни через искусство.

            В оркестре ансамбля musicAeterna Прокопьева-Райс играла буквально с самой первой его репетиции в 2004 году – и до последних концертов.

            Подчеркнуто, что Инна Прокопьева-Райс была блестящим музыкантом.

            Ее уход — невосполнимая потеря для музыкального сообщества и всех, кто ценит подлинный талант.

            Шоу-бизнес в Telegram

            23 августа 2025, 09:30
            Фото: freepik.com
            "Российская газета"✓ Надежный источник

