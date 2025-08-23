Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Суббота 23 августа

21:10Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось 18:42Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 15:15Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение 12:23О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят 10:50Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады 09:30Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения 06:51Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова 03:08Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах 00:21Продуктивные выходные: как наладить баланс между отдыхом и делами 22:00Наши бабушки учили, как строить семью: 4 "устаревших" совета, которые работают до сих пор 21:08Лицо без отеков за 5 минут: секретный продукт из вашего холодильника, который работает лучше дорогих патчей 20:01Именно это мешает вам разбогатеть – так считал еще Сократ 18:56Казанский Рубикон: спасет ли Станкович "Спартак" или подпишет себе приговор? 18:36Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками 18:09"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии 17:43"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз 17:32Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон 16:3410 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху 15:49Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер" 14:12Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве" 13:35Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас 12:51Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки 12:37Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри? 12:37Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы 12:33Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах 11:38Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове 10:52Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу? 10:50Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе 10:28Миллион в голове: секрет мышления богатых 10:16Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма 10:15Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки 09:36Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант 09:15Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку 08:54Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны 08:53Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино 08:25Один удар, разделивший триумф и трагедию 08:07Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 06:49Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат вам успех в любом деле 03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось

Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось
207

Париж, Рим, Барселона… Безусловно, это великие города. Но вместе с их величием приходят толпы туристов, очереди длиной в квартал и бесконечный гул мегаполиса. Иногда душа просит другого – тишины, уюта и ощущения, будто ты попал на страницы старинной сказки.

К счастью, Европа все еще хранит такие места. Это крошечные, затерянные во времени городки, где мощеные улочки помнят стук копыт, а с геранью на окнах разговаривают чаще, чем с гуглом. Мы нашли 7 таких жемчужин, где можно забыть о суете и по-настоящему отдохнуть.

1. Кольмар, Франция

Где это: регион Эльзас, на границе с Германией.

Представьте, что кто-то взял все самые красивые немецкие и французские открытки и построил из них город. Это и будет Кольмар.

Его называют столицей эльзасских вин и жемчужиной региона. Разноцветные "пряничные" домики с деревянными балками отражаются в тихих каналах квартала "Маленькая Венеция".

Здесь нет громких достопримечательностей, и это главное сокровище. Лучшее занятие в Кольмаре — бесцельно бродить по улицам, кататься на лодке и заходить в крошечные винные погребки.

2. Гальштат, Австрия

Где это: федеральная земля Верхняя Австрия, на берегу озера.

Гальштат — это городок-картинка, зажатый между зеркальной гладью альпийского озера и отвесными скалами. Он настолько идеален, что кажется декорацией. Население — меньше тысячи человек.

Дома, словно ласточкины гнезда, лепятся к склону горы. Сюда приезжают, чтобы дышать кристально чистым воздухом, любоваться на лебедей, плавающих в озере, и подняться на смотровую площадку "5 пальцев" для вида, от которого захватывает дух.

3. Бибери, Англия

Где это: Глостершир, регион Котсуолдс.

Художник Уильям Моррис назвал Бибери "самой красивой деревней в Англии", и с ним сложно поспорить. Это квинтэссенция старой доброй Англии.

Главная достопримечательность — улица Арлингтон-Роу с ее каменными коттеджами XVII века с крутыми черепичными крышами. Кажется, вот-вот из-за двери выйдет хоббит или персонаж романа Джейн Остин. Здесь время не просто остановилось, оно течет вспять.

4. Альберобелло, Италия

Где это: регион Апулия, "каблук" итальянского сапога.

Этот город не похож ни на один другой в мире. Он знаменит своими уникальными домами — трулли. Это белоснежные строения с коническими крышами из серого камня, украшенными загадочными символами.

Весь исторический центр, состоящий из более чем 1500 труллей, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по улочкам Альберобелло — это путешествие на другую планету.

5. Гитхорн, Нидерланды

Где это: провинция Оверэйссел.

Город, в котором нет дорог. Совсем. Вместо них — сеть живописных каналов общей протяженностью около 7 километров. Местные жители передвигаются на лодках-«шептунах» с бесшумными электродвигателями.

По обеим сторонам каналов стоят уютные домики с камышовыми крышами, соединенные более чем 170 деревянными мостиками. Гитхорн — это ожившая идиллия, место абсолютного покоя и умиротворения.

6. Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия

Где это: Бавария, часть знаменитой "Романтической дороги".

Если вы хотите увидеть идеально сохранившийся средневековый немецкий город, вам сюда. Ротенбург окружен крепостной стеной, по которой можно гулять, и наполнен фахверковыми домами, готическими церквями и узкими мощеными переулками.

Зимой он превращается в столицу Рождества с одним из самых красивых рынков в Европе. Здесь легко поверить, что рыцари и драконы — это не выдумка.

7. Чески-Крумлов, Чехия

Где это: Южная Богемия.

Многие называют его "маленькой Прагой", но это не совсем так. Крумлов обладает своей, совершенно особенной магией. Город расположен в излучине реки Влтавы, а над красными черепичными крышами возвышается огромный замок — второй по величине в Чехии.

Это место, где можно часами сидеть в таверне с кружкой местного пива, слушать уличных музыкантов и чувствовать дыхание истории в каждом камне.

Эти города — доказательство того, что для самых ярких впечатлений не всегда нужны громкие имена. Иногда лучшее путешествие — это тихая прогулка по месту, где единственная спешка — это неторопливое движение облаков над старинной крышей.

Шоу-бизнес в Telegram

23 августа 2025, 21:10
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Японское море во Владивостоке. Фото: Екатерина Ежова
Балтийское море в Зеленоградске. Фото: Екатерина Ежова
Черное море в Сочи. Фото: Екатерина Ежова
Белое море на острове Ягры. Фото: Екатерина Ежова
Охотское море в Корсакове. Фото: Екатерина Ежова
Баренцево море в Териберке. Фото: Екатерина Ежова
Азовское море в Ейске. Фото: Екатерина Ежова
Каспийское море в Избербаше. Фото: Екатерина Ежова

По теме

Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи

Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты

Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной

Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной
Представьте, что вы смотрите на ночное небо. Вы видите звезды, возможно, планету или далекую туманность. Но большая часть неба – это просто чернота. Пустота. Интуитивно кажется, что если направить в эту темноту самый мощный телескоп, мы так ничего и не увидим. В 1995 году группа астрономов решила сделать именно это, и их поступок, который многие считали безумной тратой ресурсов, привел к одному из самых ошеломляющих открытий в истории. Величайшая авантюра в истории астрономииИдея принадлежала Роберту Уильямсу, тогдашнему директору Научного института космического телескопа.

Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение

Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение
Вечный поиск "эликсира молодости" – одна из самых старых историй человечества. Мы тратим состояния на кремы, процедуры и добавки, надеясь обмануть время. Но что, если самый мощный инструмент для сохранения молодости находится не в дорогой баночке, а на вашей кухонной полке? Не существует волшебной таблетки или продукта, способного стереть десятилетие с вашего лица.

О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят

О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят
Что бы вы изменили в своей жизни, если бы могли вернуться в прошлое? Этот вопрос мы задаем себе в моменты сомнений, но по-настоящему ценный ответ на него могут дать лишь те, кто уже прошел почти весь путь. Представьте себе сокровищницу мудрости, накопленную за восемь, а то и девять десятилетий.

Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады

Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады
В Казани проходит 21-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Здесь оценивается все – вокальные данные и харизма артиста, его образ. Наряды на все три конкурсные дня для представляющей Россию певицы Елены Фрейман шил главный русский модельер Игорь Гуляев. У него одеваются звезды первой величины! Корреспондент "Дни.ру" спросил гуру моды, кого тот считает самым стильным на нашей сцене. "Я люблю штучных людей – тех, у которых есть узнаваемость, свой почерк, которые могут красиво себя подавать, – говорит Гуляев.

Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения

Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения
В Санкт-Петербурге простились с музыканткой, чье имя навсегда осталось в анналах мировой культуры. Ее творческий путь и личность стали вдохновением для многих – а сама музыка продолжает жить в сердцах ценителей. Инна Прокопьева-Райс была не просто концертмейстером и виртуозной скрипачкой знаменитого ансамбля, но и настоящим носителем музыкальной души.

Выбор читателей

22/08ПтнСкоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 22/08Птн"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз 23/08СбтЗвездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады 22/08ПтнМинус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками 22/08ПтнИменно это мешает вам разбогатеть – так считал еще Сократ 22/08Птн10 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху