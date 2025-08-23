Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной
Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение
О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят
Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады
Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения
Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова
Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной

Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной
155

Представьте, что вы смотрите на ночное небо. Вы видите звезды, возможно, планету или далекую туманность. Но большая часть неба – это просто чернота. Пустота. Интуитивно кажется, что если направить в эту темноту самый мощный телескоп, мы так ничего и не увидим. В 1995 году группа астрономов решила сделать именно это, и их поступок, который многие считали безумной тратой ресурсов, привел к одному из самых ошеломляющих открытий в истории.

Величайшая авантюра в истории астрономии

Идея принадлежала Роберту Уильямсу, тогдашнему директору Научного института космического телескопа. Он предложил нечто неслыханное: направить космический телескоп "Хаббл" на крошечный, ничем не примечательный и абсолютно темный участок неба в созвездии Большой Медведицы и просто не отводить его оттуда в течение 10 дней.

Для понимания масштаба: выбранная область была размером с песчинку, которую вы держите на вытянутой руке.

Научное сообщество было в ярости. Время работы "Хаббла" расписано на годы вперед, за него борются лучшие умы планеты. А Уильямс предлагал потратить более 100 часов драгоценного времени на то, чтобы сфотографировать… пустоту.

Риск был огромен. Если бы снимок оказался черным, это был бы колоссальный провал и скандал. Но Уильямс пошел ва-банк, используя свое директорское право на резервное время.

Десять дней тишины

С 18 по 28 декабря 1995 года "Хаббл" молча смотрел в одну точку, собирая фотон за фотоном — частицы света, которые путешествовали сквозь Вселенную миллиарды лет. Телескоп сделал 342 отдельных снимка, которые затем предстояло объединить в один.

Астрономы затаили дыхание. Что они увидят? Несколько тусклых, далеких звезд? Или, как опасались скептики, просто цифровой шум на черном фоне?

Окно во Вселенную

Когда обработанные изображения были наконец собраны в единое целое, в комнате воцарилась оглушительная тишина, сменившаяся шоком и восторгом.

Снимок не был пустым. Он был переполнен.

На этом крошечном, как песчинка, участке неба сияли не звезды. На нем сияли галактики. Около 3000 отдельных галактик. Спиральные, эллиптические, неправильные, молодые, старые — целый калейдоскоп вселенных, запертый в клочке тьмы.

Что это на самом деле означало?

Вселенная гораздо больше, чем мы думали. Если такой крошечный "пустой" участок содержит тысячи галактик, то сколько же их во всей Вселенной?

Оценки пришлось срочно пересматривать в сторону увеличения на порядки. Сегодня мы считаем, что их не менее 2 триллионов.

Мы заглянули в прошлое. Свет от самых далеких объектов на этом снимке шел до нас более 12 миллиардов лет.

Мы увидели не то, как эти галактики выглядят сейчас, а какими они были на заре времен, когда сама Вселенная была еще совсем юной. Это было не просто фото, это была машина времени.

Галактики сформировались очень рано. Снимок, получивший название Hubble Deep Field (Глубокое поле Хаббла), показал, что уже через 1-2 миллиарда лет после Большого взрыва Вселенная была полна структурированных галактик. Это заставило астрономов переписать теории о формировании космических структур.

Этот один снимок изменил все. Он превратил космологию из теоретической науки в наблюдательную. Авантюра Роберта Уильямса не просто оправдалась — она открыла новую эру в изучении космоса.

Позже этот эксперимент повторяли, вглядываясь еще глубже с помощью модернизированного "Хаббла" (Hubble Ultra-Deep Field) и нового телескопа "Джеймс Уэбб". И каждый раз, направляя свой взор в "пустоту", мы находили там еще больше чудес.

Так что в следующий раз, когда вы посмотрите на темное ночное небо, помните: оно не пустое. Оно просто ждет, когда мы присмотримся повнимательнее.

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"

Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности

Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение

Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение
Вечный поиск "эликсира молодости" – одна из самых старых историй человечества. Мы тратим состояния на кремы, процедуры и добавки, надеясь обмануть время. Но что, если самый мощный инструмент для сохранения молодости находится не в дорогой баночке, а на вашей кухонной полке? Не существует волшебной таблетки или продукта, способного стереть десятилетие с вашего лица.

О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят

О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят
Что бы вы изменили в своей жизни, если бы могли вернуться в прошлое? Этот вопрос мы задаем себе в моменты сомнений, но по-настоящему ценный ответ на него могут дать лишь те, кто уже прошел почти весь путь. Представьте себе сокровищницу мудрости, накопленную за восемь, а то и девять десятилетий.

Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады

Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады
В Казани проходит 21-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Здесь оценивается все – вокальные данные и харизма артиста, его образ. Наряды на все три конкурсные дня для представляющей Россию певицы Елены Фрейман шил главный русский модельер Игорь Гуляев. У него одеваются звезды первой величины! Корреспондент "Дни.ру" спросил гуру моды, кого тот считает самым стильным на нашей сцене. "Я люблю штучных людей – тех, у которых есть узнаваемость, свой почерк, которые могут красиво себя подавать, – говорит Гуляев.

Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения

Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения
В Санкт-Петербурге простились с музыканткой, чье имя навсегда осталось в анналах мировой культуры. Ее творческий путь и личность стали вдохновением для многих – а сама музыка продолжает жить в сердцах ценителей. Инна Прокопьева-Райс была не просто концертмейстером и виртуозной скрипачкой знаменитого ансамбля, но и настоящим носителем музыкальной души.

Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова

Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова
"Влечение – огонь, а разум – вода. Пока вода с огнём враждует – будешь жив всегда", – эти строки, написанные восемь веков назад великим персидским философом и поэтом Омаром Хайямом, остаются актуальными и в современном мире. Хайям метко объяснил важнейший закон человеческой природы — необходимость поддержания баланса между страстью и разумом.

