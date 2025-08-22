"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии

Мы знаем Павла Соколова как танцора, певца, бывшего участника группы "На-На". Сегодня он не только занимается музыкой, но и работает интервьюером. Звезды делятся с ним самым сокровенным, открывают душу. Героем очередного выпуска подкаста "НесуРазное", который выйдет в эфир 22 августа, стала актриса Виктория Маслова.

Виктория Маслова – звезда фильмов "Тригер", "Власик", "Тень Сталина", "Тонкий лед". "Я – из актерской семьи, – улыбается актриса. – Мама и папа у меня – артисты. Ездила с ними и на гастроли, видела и закулисье театра. Правда, в ту пору театр был домом, его труппа – семьей, а не как теперь принято говорить, "змеюшником единомышленников". Хотя в детстве я видела в окно хвосты самолетов аэропорта, видела рекламные плакаты и мечтала стать стюардессой".

Она вполне могла заняться чем-то другим, но родители увидели в дочери актерские задатки. Играть в театре Вика стала в 14 лет. Правда, путь в профессию оказался сложным. "

"Были падения и до того, как я поступила учится, и во время поступления, да и сейчас случаются падения, – не скрывает артистка. – Меня очень конкретно предупредили обо всем, что меня ждет".

Действительно, профессия актера очень сложная и зависимая. "Много есть нюансов, которые бьют по внутреннему эго, по психике, но надо быть кремнем, чтобы не загреметь в "желтый дом", – признается Виктория.

Было время, когда она оказалась на распутье и осталась без работы. "После того, как в Чехии мы сняли международный проект "Я оставляю вам любовь", два года просидела без работы, и мой телефон молчал, – не скрывает Маслова. – Но больше такого не случится – если надо будет, то я не дам умереть своей семье и устроюсь на любую другую работу! Не дай Бог, конечно!"