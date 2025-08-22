Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 22 августа

18:56Казанский Рубикон: спасет ли Станкович "Спартак" или подпишет себе приговор? 18:36Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками 18:09"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии 17:43"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз 17:32Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон 16:3410 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху 15:49Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер" 14:12Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве" 13:35Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас 12:51Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки 12:37Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри? 12:37Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы 12:33Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах 11:38Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове 10:52Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу? 10:50Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе 10:28Миллион в голове: секрет мышления богатых 10:16Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма 10:15Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки 09:36Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант 09:15Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку 08:54Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны 08:53Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино 08:25Один удар, разделивший триумф и трагедию 08:07Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 06:49Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат вам успех в любом деле 03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз

"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз
276

Вечера Ларисы Долииной в рамках "Новой волны" в Казани все ждали с особым волнением, ведь его ведущим должен был стать Алексей Чумаков, который всего неделю назад перенес операцию. И он, как настоящий артист, несмотря на возражения врачей, вышел на сцену!

"Мне сделали большую срочную пятичасовую операцию на позвоночнике, – рассказал Чумаков. – Месяца два назад я понял, что что-то не то, но, как всегда, не было времени прислушаться к своему организму. Теперь два месяца мне надо проходить реабилитацию – я должен лежать. Хотя у меня она длилась всего три дня".

Алексей с юмором говорит о своем состоянии сегодня: "Чувствую себя человеком-штативом, поскольку сейчас немного статичен. Поворачиваться мне пока больно, наклоняться и делать быстрые движения не могу, сидеть тяжело. Но лучше быть немного сдержанным, чем не быть вовсе!"

Возможно, ему сейчас не стоило вовсе выходить на сцену и полностью восстановиться.

"С идиотами не спорят, – смеется Алексей. – Я же не могу подставить людей, которые ждут мои концерты, не могу подвести Игоря Крутого, который устраивает "Новую волну". К тому же сцена – она лечит. Когда ты поешь – ты летаешь и выздоравливаешь".

Фото: Дни.ру

Озвучил артист и что за недуг его сразил: "Лопнуло два диска, и один пережал центральный, а второй пережал спинной мозг".

Шоу-бизнес в Telegram

22 августа 2025, 17:43
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Казанский Рубикон: спасет ли Станкович "Спартак" или подпишет себе приговор?

Казанский Рубикон: спасет ли Станкович "Спартак" или подпишет себе приговор?
"Спартак" едет в Казань в непростое время. Одна победа в первом туре, а дальше – чехарда из поражений и ничьих. Команда на 13-м месте, отставание от четверки лидеров уже критическое. "Рубин" же, напротив, начал сезон уверенно, несмотря на разгром от ЦСКА (1:5). Казанцы не проигрывают дома 14 матчей подряд. Атака во главе с Мирлиндом Даку выглядит устрашающе: албанец забивал "Зениту", "Сочи" и тому же ЦСКА. "Спартаку" придется держать ухо востро. Что не так со "Спартаком"? Проблемы красно-белых очевидны.

Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками

Минус 5 лет за одну ночь: этот простой продукт азиатские женщины используют веками
Мечта о вечной молодости не дает покоя многим. Мы ищем чудодейственные кремы, салонные процедуры и секретные ингредиенты, чтобы замедлить бег времени и вернуть коже сияние. Что, если мы скажем, что настоящий эликсир молодости находится у вас дома, на кухне, и стоит буквально копейки? Речь идет о рисовой воде – древнем секрете красоты, которым испокон веков пользовались азиатские красавицы. Рисовая вода – это не просто жидкость, оставшаяся после промывки или варки риса.

"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии

"Можно загреметь в "желтый дом": актриса Виктория Маслова рассказала Павлу Соколову об изнанке актерской профессии
Мы знаем Павла Соколова как танцора, певца, бывшего участника группы "На-На". Сегодня он не только занимается музыкой, но и работает интервьюером. Звезды делятся с ним самым сокровенным, открывают душу. Героем очередного выпуска подкаста "НесуРазное", который выйдет в эфир 22 августа, стала актриса Виктория Маслова. Виктория Маслова – звезда фильмов "Тригер", "Власик", "Тень Сталина", "Тонкий лед".

Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон

Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон
Когда летний ажиотаж спадает, а солнце перестает быть обжигающим, наступает лучшее время для поездки на Черное море – бархатный сезон. Это период, когда вода еще хранит летнее тепло, а природа предстает во всей своей красе. И если ваша главная цель – не шумные набережные, а кристально чистое море и уединение, то стоит свернуть с проторенных дорог и отправиться в небольшие поселки к югу от Геленджика. Именно здесь, вдали от больших городов и песчаных пляжей, скрывается настоящая жемчужина российского побережья.

10 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху

10 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху
Состоятельные люди часто вызывают восхищение и интерес, ведь их успех кажется недосягаемым для большинства. Но секрет богатства далеко не всегда в удаче или наследстве. Чаще всего это результат определенных привычек и взглядов на жизнь, которые кардинально отличаются от поведения большинства. В этой статье мы расскажем о 10 ключевых вещах, которые богатые делают иначе – и которые могут помочь каждому приблизиться к финансовой независимости. Они ставят долгосрочные целиВместо того чтобы гнаться за мгновенной выгодой, успешные люди планируют на годы вперед.

Выбор читателей

21/08ЧтвНе употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 21/08ЧтвСерьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 21/08ЧтвНевосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 22/08ПтнСкоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 21/08ЧтвОтказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 21/08ЧтвКиркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца