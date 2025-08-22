"Тяжело сидеть и наклоняться": перенесший тяжелую операцию Чумаков озвучил свой диагноз

Вечера Ларисы Долииной в рамках "Новой волны" в Казани все ждали с особым волнением, ведь его ведущим должен был стать Алексей Чумаков, который всего неделю назад перенес операцию. И он, как настоящий артист, несмотря на возражения врачей, вышел на сцену!

"Мне сделали большую срочную пятичасовую операцию на позвоночнике, – рассказал Чумаков. – Месяца два назад я понял, что что-то не то, но, как всегда, не было времени прислушаться к своему организму. Теперь два месяца мне надо проходить реабилитацию – я должен лежать. Хотя у меня она длилась всего три дня".

Алексей с юмором говорит о своем состоянии сегодня: "Чувствую себя человеком-штативом, поскольку сейчас немного статичен. Поворачиваться мне пока больно, наклоняться и делать быстрые движения не могу, сидеть тяжело. Но лучше быть немного сдержанным, чем не быть вовсе!"

Возможно, ему сейчас не стоило вовсе выходить на сцену и полностью восстановиться.

"С идиотами не спорят, – смеется Алексей. – Я же не могу подставить людей, которые ждут мои концерты, не могу подвести Игоря Крутого, который устраивает "Новую волну". К тому же сцена – она лечит. Когда ты поешь – ты летаешь и выздоравливаешь".

Озвучил артист и что за недуг его сразил: "Лопнуло два диска, и один пережал центральный, а второй пережал спинной мозг".