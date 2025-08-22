Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Пятница 22 августа

17:32Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон 16:3410 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху 15:49Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер" 14:12Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве" 13:35Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас 12:51Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки 12:37Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри? 12:37Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы 12:33Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах 11:38Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове 10:52Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу? 10:50Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе 10:28Миллион в голове: секрет мышления богатых 10:16Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма 10:15Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки 09:36Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант 09:15Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку 08:54Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны 08:53Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино 08:25Один удар, разделивший триумф и трагедию 08:07Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 06:49Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат вам успех в любом деле 03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации
Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон

Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон

Когда летний ажиотаж спадает, а солнце перестает быть обжигающим, наступает лучшее время для поездки на Черное море – бархатный сезон. Это период, когда вода еще хранит летнее тепло, а природа предстает во всей своей красе. И если ваша главная цель – не шумные набережные, а кристально чистое море и уединение, то стоит свернуть с проторенных дорог и отправиться в небольшие поселки к югу от Геленджика.

Именно здесь, вдали от больших городов и песчаных пляжей, скрывается настоящая жемчужина российского побережья.

Секрет кристальной чистоты: почему здесь море другое?

В отличие от популярных курортов с песчаным дном, где вода часто бывает мутной, побережье в районе Джанхота и Прасковеевки имеет уникальные природные особенности, которые обеспечивают невероятную прозрачность воды:

  • Крупная галька и скалы: дно здесь устлано гладкой галькой, которая не поднимает муть даже при волнении. Вы можете видеть каждый камушек на глубине нескольких метров.
  • Открытое море: эти поселки расположены на берегу открытого моря, а не в замкнутой бухте, как Геленджик. Это обеспечивает постоянную циркуляцию и самоочищение воды.
  • Реликтовые сосны: берега покрыты рощами пицундской сосны, которая не только наполняет воздух целебным ароматом, но и укрепляет почву, предотвращая смыв грунта в море во время дождей.
  • Отсутствие крупных рек: рядом нет впадающих в море рек, которые могли бы приносить с собой ил и делать воду мутной.

Магия бархатного сезона: сентябрьское совершенство

Именно в сентябре чистота моря здесь достигает своего апогея. Летняя суета исчезает, пляжи пустеют, и природа берет свое.

  • Идеально теплая вода: море, прогретое за три летних месяца, остывает очень медленно. В сентябре его температура держится на комфортной отметке +22-24°C. Вода ощущается как парное молоко, и выходить из нее совсем не хочется.
  • Невероятная прозрачность: с уменьшением числа отдыхающих и отсутствием летних ливней вода становится еще чище. Сентябрь — лучшее время для плавания с маской. Подводный мир здесь не такой яркий, как в Красном море, но наблюдать за жизнью морских обитателей в кристально чистой воде — огромное удовольствие.
  • Тишина и спокойствие: главное волшебство бархатного сезона — это тишина. Вы остаетесь практически наедине с морем. Шум волн, крики чаек и шелест сосен — вот главная музыка этого времени года.
  • Приятные цены: с окончанием высокого сезона цены на жилье и услуги значительно снижаются, делая отдых еще более привлекательным.

Куда именно ехать за чистым морем?

  • Джанхот: крошечный хутор, затерянный в ущелье среди соснового бора. Это место для полного уединения и цифрового детокса. Пляж здесь небольшой, но невероятно живописный. Главная достопримечательность — дача-музей писателя Короленко, стоящая прямо на обрыве. Воздух здесь настолько чистый, что им, кажется, можно напиться.
  • Прасковеевка: поселок, известный знаменитой скалой «Парус», которая стоит прямо в море. Пляж здесь гораздо шире и протяженнее, чем в Джанхоте. Это идеальное место для тех, кто любит простор. Можно часами гулять вдоль берега, собирать красивые камни и наслаждаться видами величественных скал.
  • Дивноморское: этот поселок крупнее и оживленнее, но его пляжи, особенно те, что находятся на окраинах (в сторону Джанхота), также славятся чистой водой. Это хороший компромисс для тех, кто хочет сочетать спокойный отдых с наличием базовой инфраструктуры.

Если вы устали от переполненных пляжей и мечтаете увидеть Черное море таким, каким оно должно быть — чистым, прозрачным и живым, — отправляйтесь в бархатный сезон на побережье под Геленджиком. Это уникальная возможность перезагрузиться, надышаться целебным воздухом и сохранить в памяти образ идеального моря, которое будет согревать вас до следующего лета.

Шоу-бизнес в Telegram

22 августа 2025, 17:32
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

10 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху
Состоятельные люди часто вызывают восхищение и интерес, ведь их успех кажется недосягаемым для большинства. Но секрет богатства далеко не всегда в удаче или наследстве. Чаще всего это результат определенных привычек и взглядов на жизнь, которые кардинально отличаются от поведения большинства. В этой статье мы расскажем о 10 ключевых вещах, которые богатые делают иначе – и которые могут помочь каждому приблизиться к финансовой независимости. Они ставят долгосрочные целиВместо того чтобы гнаться за мгновенной выгодой, успешные люди планируют на годы вперед.

Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер"

Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер"
Мир эстрады скорбит. 22 августа 2025 года на 79-м году жизни скончался Народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов, чьи песни "Фантазер" и "Майский вальс" стали визитной карточкой целой эпохи. Печальную новость сообщила его вдова Ирина Крапивницкая на официальной странице артиста в социальной сети, опубликовав трогательное послание. Ирина сообщила, что утром не стало Ярослава, которого она назвала их любимым "Фантазером".

Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас

Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас
В современном мире знакомства через приложения стали привычным делом. Однако за видимой простотой скрывается множество проблем, которые могут испортить опыт поиска партнера.

Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки

Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки
Каждый день рука тянется к кошельку – кофе по дороге на работу, шоколадка в магазине, билет на автобус, подписка на музыку. Мелкие траты кажутся незаметными, но за год набегает внушительная сумма. По данным Сбера, россияне ежегодно оставляют на такие покупки около 47 тысяч рублей.

Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри?

Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри?
Появление прыща на лице перед важным событием, будь то свидание или собеседование, способно испортить настроение на весь день. И если единичный прыщ – это лишь временная неприятность, то постоянная угревая сыпь может стать настоящей проблемой, заставляющей людей пробовать самые разные средства в поисках спасения. К счастью, избавиться от угрей, возможно, если подойти к решению вопроса грамотно. Как устроена кожа и зачем нужно кожное сало? Кожа выполняет роль барьера, защищающего организм от внешних угроз — бактерий, ультрафиолетовых лучей, механических повреждений.

