Забытый рай: где в России найти самое чистое море в бархатный сезон

Именно здесь, вдали от больших городов и песчаных пляжей, скрывается настоящая жемчужина российского побережья.
Секрет кристальной чистоты: почему здесь море другое?
В отличие от популярных курортов с песчаным дном, где вода часто бывает мутной, побережье в районе Джанхота и Прасковеевки имеет уникальные природные особенности, которые обеспечивают невероятную прозрачность воды:
- Крупная галька и скалы: дно здесь устлано гладкой галькой, которая не поднимает муть даже при волнении. Вы можете видеть каждый камушек на глубине нескольких метров.
- Открытое море: эти поселки расположены на берегу открытого моря, а не в замкнутой бухте, как Геленджик. Это обеспечивает постоянную циркуляцию и самоочищение воды.
- Реликтовые сосны: берега покрыты рощами пицундской сосны, которая не только наполняет воздух целебным ароматом, но и укрепляет почву, предотвращая смыв грунта в море во время дождей.
- Отсутствие крупных рек: рядом нет впадающих в море рек, которые могли бы приносить с собой ил и делать воду мутной.
Магия бархатного сезона: сентябрьское совершенство
Именно в сентябре чистота моря здесь достигает своего апогея. Летняя суета исчезает, пляжи пустеют, и природа берет свое.
- Идеально теплая вода: море, прогретое за три летних месяца, остывает очень медленно. В сентябре его температура держится на комфортной отметке +22-24°C. Вода ощущается как парное молоко, и выходить из нее совсем не хочется.
- Невероятная прозрачность: с уменьшением числа отдыхающих и отсутствием летних ливней вода становится еще чище. Сентябрь — лучшее время для плавания с маской. Подводный мир здесь не такой яркий, как в Красном море, но наблюдать за жизнью морских обитателей в кристально чистой воде — огромное удовольствие.
- Тишина и спокойствие: главное волшебство бархатного сезона — это тишина. Вы остаетесь практически наедине с морем. Шум волн, крики чаек и шелест сосен — вот главная музыка этого времени года.
- Приятные цены: с окончанием высокого сезона цены на жилье и услуги значительно снижаются, делая отдых еще более привлекательным.
Куда именно ехать за чистым морем?
- Джанхот: крошечный хутор, затерянный в ущелье среди соснового бора. Это место для полного уединения и цифрового детокса. Пляж здесь небольшой, но невероятно живописный. Главная достопримечательность — дача-музей писателя Короленко, стоящая прямо на обрыве. Воздух здесь настолько чистый, что им, кажется, можно напиться.
- Прасковеевка: поселок, известный знаменитой скалой «Парус», которая стоит прямо в море. Пляж здесь гораздо шире и протяженнее, чем в Джанхоте. Это идеальное место для тех, кто любит простор. Можно часами гулять вдоль берега, собирать красивые камни и наслаждаться видами величественных скал.
- Дивноморское: этот поселок крупнее и оживленнее, но его пляжи, особенно те, что находятся на окраинах (в сторону Джанхота), также славятся чистой водой. Это хороший компромисс для тех, кто хочет сочетать спокойный отдых с наличием базовой инфраструктуры.
Если вы устали от переполненных пляжей и мечтаете увидеть Черное море таким, каким оно должно быть — чистым, прозрачным и живым, — отправляйтесь в бархатный сезон на побережье под Геленджиком. Это уникальная возможность перезагрузиться, надышаться целебным воздухом и сохранить в памяти образ идеального моря, которое будет согревать вас до следующего лета.