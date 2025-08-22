10 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен
Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница
Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести
Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

16:3410 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху 15:49Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер" 14:12Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве" 13:35Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас 12:51Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки 12:37Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри? 12:37Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы 12:33Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах 11:38Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове 10:52Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу? 10:50Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе 10:28Миллион в голове: секрет мышления богатых 10:16Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма 10:15Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки 09:36Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант 09:15Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку 08:54Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны 08:53Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино 08:25Один удар, разделивший триумф и трагедию 08:07Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 06:49Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат вам успех в любом деле 03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни
10 необычных привычек богатых людей, которые меняют жизнь и приводят к успеху

140

Состоятельные люди часто вызывают восхищение и интерес, ведь их успех кажется недосягаемым для большинства. Но секрет богатства далеко не всегда в удаче или наследстве. Чаще всего это результат определенных привычек и взглядов на жизнь, которые кардинально отличаются от поведения большинства. В этой статье мы расскажем о 10 ключевых вещах, которые богатые делают иначе – и которые могут помочь каждому приблизиться к финансовой независимости.

Они ставят долгосрочные цели

Вместо того чтобы гнаться за мгновенной выгодой, успешные люди планируют на годы вперед. Они знают, что настоящий капитал создается постепенно через умные инвестиции и постоянное образование.

Экономят и инвестируют, а не просто тратят

Богатые не склонны к импульсивным покупкам. Они тщательно контролируют бюджет и вкладывают сбережения в активы, которые со временем приносят доход — недвижимость, акции, бизнес.

Постоянно учатся и развиваются

Успешные люди читают книги, слушают подкасты, посещают курсы и семинары, чтобы расширять кругозор и актуализировать свои знания. Они понимают, что мир меняется быстро, и важно идти в ногу со временем.

Окружают себя единомышленниками

Социальное окружение играет важную роль. Богатые люди общаются с другими успешными и амбициозными личностями, что помогает им расти и находить новые возможности.

Управляют временем, а не позволяют ему управлять ими

Вместо бесцельного "проваливания" в соцсети или телевизор, они тщательно планируют день, расставляя приоритеты и уделяя время важным делам.

Не боятся рисковать, но делают это обдуманно

Риск — неотъемлемая часть бизнеса и инвестиций, но богатые умеют оценивать риски и не принимают поспешных решений без анализа.

Заботятся о здоровье

Финансовый успех невозможен без хорошего самочувствия. Поэтому они следят за питанием, занимаются спортом и уделяют достаточно времени отдыху.

Делегируют и автоматизируют

Богатые не стремятся делать все сами — они нанимают специалистов, оптимизируют процессы и освобождают время для стратегических задач.

Экономят не только деньги, но и энергию

Они избегают неоправданных конфликтов, не вовлекаются в бессмысленные споры и умеют говорить "нет", чтобы сохранить ресурсы и силы.

Ставят цели не только материальные, но и духовные

Для состоятельных людей важны не только деньги, но и смысл жизни, семейные ценности, развитие личности и вклад в общество.

Эти 10 привычек не требуют редких талантов или сверхъестественных способностей. Их может развить каждый, кто готов изменить свое мышление и подход к жизни. Начинайте с малых шагов — и вы удивитесь, насколько изменится ваша финансовая ситуация и общий уровень счастья. Богатство — это не только про счета в банке, но и про стиль жизни, который приносит удовлетворение и уверенность в завтрашнем дне.

22 августа 2025, 16:34
Фото: freepik.com
Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана?

Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер"

Ушел из жизни исполнитель и автор хита "Фантазер"
Мир эстрады скорбит. 22 августа 2025 года на 79-м году жизни скончался Народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов, чьи песни "Фантазер" и "Майский вальс" стали визитной карточкой целой эпохи. Печальную новость сообщила его вдова Ирина Крапивницкая на официальной странице артиста в социальной сети, опубликовав трогательное послание. Ирина сообщила, что утром не стало Ярослава, которого она назвала их любимым "Фантазером".

Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас

Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас
В современном мире знакомства через приложения стали привычным делом. Однако за видимой простотой скрывается множество проблем, которые могут испортить опыт поиска партнера.

Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки

Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки
Каждый день рука тянется к кошельку – кофе по дороге на работу, шоколадка в магазине, билет на автобус, подписка на музыку. Мелкие траты кажутся незаметными, но за год набегает внушительная сумма. По данным Сбера, россияне ежегодно оставляют на такие покупки около 47 тысяч рублей.

Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри?

Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри?
Появление прыща на лице перед важным событием, будь то свидание или собеседование, способно испортить настроение на весь день. И если единичный прыщ – это лишь временная неприятность, то постоянная угревая сыпь может стать настоящей проблемой, заставляющей людей пробовать самые разные средства в поисках спасения. К счастью, избавиться от угрей, возможно, если подойти к решению вопроса грамотно. Как устроена кожа и зачем нужно кожное сало? Кожа выполняет роль барьера, защищающего организм от внешних угроз — бактерий, ультрафиолетовых лучей, механических повреждений.

Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы

Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы
Сдержать рост тарифов на коммунальные услуги мы не можем, но уменьшить сумму в квитанциях вполне реально. Зная несколько хитростей, вы сможете сократить расходы и не тратить деньги впустую. Отключите ненужные услуги Первый шаг к экономии — это отключение услуг, которые вам не нужны.

21/08ЧтвНе употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 21/08ЧтвСерьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 21/08ЧтвНевосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 22/08ПтнСкоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 21/08ЧтвОтказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 21/08ЧтвКиркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца