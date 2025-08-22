Ушел из жизни исполнитель хита "Фантазер"

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 22 августа

15:49Ушел из жизни исполнитель хита "Фантазер" 14:12Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве" 13:35Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас 12:51Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки 12:37Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри? 12:37Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы 12:33Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах 11:38Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове 10:52Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу? 10:50Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе 10:28Миллион в голове: секрет мышления богатых 10:16Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма 10:15Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки 09:36Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант 09:15Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку 08:54Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны 08:53Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино 08:25Один удар, разделивший триумф и трагедию 08:07Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 06:49Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат вам успех в любом деле 03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушел из жизни исполнитель хита "Фантазер"

Ушел из жизни исполнитель хита "Фантазер"
65

Мир эстрады скорбит. 22 августа 2025 года на 79-м году жизни скончался Народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов, чьи песни "Фантазер" и "Майский вальс" стали визитной карточкой целой эпохи. Печальную новость сообщила его вдова Ирина Крапивницкая на официальной странице артиста в социальной сети, опубликовав трогательное послание.

Ирина сообщила, что утром не стало Ярослава, которого она назвала их любимым "Фантазером". Она выразила благодарность зрителям и слушателям за любовь к творчеству артиста, за их внимание и аплодисменты.

Вдова также поблагодарила подписчиков за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали ему силы и веру в то, что было спето много красивых песен и жизнь прожита не зря.

Ключевые этапы жизни и творчества Ярослава Евдокимова

Рождение: Ярослав Евдокимов появился на свет в ноябре 1946 года в Ровно, УССР.

Белорусский период: значительная часть его жизни и становления как артиста прошла в Беларуси.

Прослушивание в филармонии (1975): несмотря на отсутствие музыкального образования, Ярослав успешно прошел прослушивание в Белорусской филармонии и был принят солистом-вокалистом.

Сам Евдокимов вспоминал, что, будучи человеком стеснительным, он целую неделю кружил у филармонии, прежде чем осмелился зайти. Он объяснил, что хочет у них работать. Когда его спросили, что он умеет, он ответил, что немного поет.

После прослушивания, где он исполнил "Вдоль по Питерской" и пару эстрадных песен, ему сообщили, что у него хороший голос и тембр, но посоветовали подучиться, при этом временно взяли на работу. Певец говорил, что ему повезло.

Образование: позднее он закончил Минское музыкальное училище имени Глинки.

Телевизионная карьера

  • Выступал с Ансамблем песни и танца Белорусского военного округа.
  • Был солистом Гостелерадио БССР.
  • Принимал участие в таких программах, как "Алло, мы ищем таланты!", "С песней по жизни", "Шире круг" (где был и ведущим), "Споемте, друзья!".
  • Его голос часто звучал в программах Всесоюзного радио.

Переезд в Москву (1996)

Артист переехал из Беларуси в Москву, хотя и признавался, что душой оставался в Беларуси, где, по его словам, были его певческие корни. Он говорил, что очень остро чувствует, как ему ее порой не хватает, и что ему очень больно, когда он узнает о каких-то проблемах в Беларуси. Он выражал желание, чтобы Беларусь всегда оставалась чистой и мирной.

Карьера и основные достижения

ГодСобытие / Достижение
1975Начало карьеры солиста Белорусской филармонии
1980Присвоено звание Заслуженного артиста БССР после выступления перед Петром Машеровым
1985Успешное выступление на фестивале «Песня – 85» с песней «Майский вальс»
1987Присвоено звание Народного артиста Беларуси
1989Исполнение песни «Фантазер», ставшей визитной карточкой
1996Переезд в Москву
2020-еВторая волна популярности песни «Фантазер», активные гастроли
2025 (22 августа)Ушел из жизни на 79-м году

Философия жизни и второе дыхание "Фантазера"

В начале 2020-х годов песня "Фантазер" пережила вторую волну популярности, и Ярослав Евдокимов, имевший также звание заслуженного артиста России, стал активно гастролировать, завоевывая любовь нового поколения.

В интервью Белорусскому радио в 2019 году певец то ли в шутку, то ли всерьез сетовал, что сейчас песни другие, и хотя он не называл их бездарными, но говорил, что они больше "для ног". Он отмечал, что хочет петь серьезный репертуар, но люди его не воспринимают, предпочитая "Колодец" и "Фантазер".

Евдокимов с удивлением говорил, что на его концерты поперла молодая публика, а он не знает, что с ней делать. Он признавал, что его радует вторая или даже третья жизнь песни "Фантазер", но в глубине души ему хочется серьезного репертуара.

К возрасту Ярослав Евдокимов относился философски. Он признавался, что с годами голос меняется, но постоянно работал с педагогом, чтобы сохранить его звонким и тембрально неизмененным как можно дольше. Артист также не скрывал, что продолжал покуривать перед концертом из-за волнения. Секретом оптимизма Евдокимов делился, говоря, что нужно проснуться, увидеть солнце, улыбнуться и поблагодарить за все, добавляя, что "все будет хорошо!".

Осенью 2023 года Ярослав Евдокимов приезжал в Минск, где прогулялся по усыпанной золотой осенней листвой лестнице на улице Кирова, сделав признание о быстротечности лет цитатой из своей песни: "Жаль, что годы-скороходы быстротечны".

Личная жизнь

Первый брак: с Ниной, продлился менее месяца. Много лет спустя Евдокимов узнал, что у него есть сын Алексей, родившийся в 1970 году уже после развода.

Второй брак: с Аллой, проживающей в Минске. От этого брака у артиста есть дочь Галина.

Третий брак: с экономистом Ириной Крапивницкой. Они были вместе с 1990 года, но официально узаконили отношения лишь в 2018 году.

Артист до последних дней вел активный образ жизни, поддерживая свою страницу в социальной сети, на которую было подписано без малого 40 тысяч фолловеров. Новость о смерти Ярослава Евдокимова шокировала его поклонников, которые выражают глубокие соболезнования родным и близким любимого артиста.

Стоит отметить, что Ярослав Евдокимов исполнял не только свои хиты, но и такие знаковые белорусские песни, как "Зачарованная", которую многие знают в версии "Песняров", а также "Завируха".

В конце 2021 года певец пережил смерть своей матери Анастасии Харитоновны, которая жила на Украине и, по его словам, ей было почти 102 года.

Уход Ярослава Евдокимова — это невосполнимая потеря для всего культурного пространства. Его творческое наследие продолжит жить в сердцах миллионов, напоминая о великом артисте, который своим голосом и искренностью дарил людям радость и вдохновение.

Шоу-бизнес в Telegram

22 августа 2025, 15:49
Фото: freepik.com
соцсети• Требует проверки

По теме

Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта

Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас

Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас
В современном мире знакомства через приложения стали привычным делом. Однако за видимой простотой скрывается множество проблем, которые могут испортить опыт поиска партнера.

Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки

Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки
Каждый день рука тянется к кошельку – кофе по дороге на работу, шоколадка в магазине, билет на автобус, подписка на музыку. Мелкие траты кажутся незаметными, но за год набегает внушительная сумма. По данным Сбера, россияне ежегодно оставляют на такие покупки около 47 тысяч рублей.

Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри?

Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри?
Появление прыща на лице перед важным событием, будь то свидание или собеседование, способно испортить настроение на весь день. И если единичный прыщ – это лишь временная неприятность, то постоянная угревая сыпь может стать настоящей проблемой, заставляющей людей пробовать самые разные средства в поисках спасения. К счастью, избавиться от угрей, возможно, если подойти к решению вопроса грамотно. Как устроена кожа и зачем нужно кожное сало? Кожа выполняет роль барьера, защищающего организм от внешних угроз — бактерий, ультрафиолетовых лучей, механических повреждений.

Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы

Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы
Сдержать рост тарифов на коммунальные услуги мы не можем, но уменьшить сумму в квитанциях вполне реально. Зная несколько хитростей, вы сможете сократить расходы и не тратить деньги впустую. Отключите ненужные услуги Первый шаг к экономии — это отключение услуг, которые вам не нужны.

Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах

Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах
Фридрих Ницше, выдающийся немецкий философ XIX века, оставил яркий след в истории мысли. Его работы, такие как "По ту сторону добра и зла", "Антихрист" и "Так говорил Заратустра", переведены на многие языки и издаются в России по сей день. Но взгляды философа на роль женщин в обществе вызывают споры и остаются малоизвестными для широкой аудитории. Вот так о женщинах говорил Ницше Ницше не раз высказывался о женщинах в своих трудах, и его позиция часто интерпретируется как противоречивая.

Выбор читателей

21/08ЧтвНе употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 21/08ЧтвСерьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 21/08ЧтвНевосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 22/08ПтнСкоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 21/08ЧтвОтказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 21/08ЧтвКиркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца