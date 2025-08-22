Ушел из жизни исполнитель хита "Фантазер"

Мир эстрады скорбит. 22 августа 2025 года на 79-м году жизни скончался Народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов, чьи песни "Фантазер" и "Майский вальс" стали визитной карточкой целой эпохи. Печальную новость сообщила его вдова Ирина Крапивницкая на официальной странице артиста в социальной сети, опубликовав трогательное послание.

Ирина сообщила, что утром не стало Ярослава, которого она назвала их любимым "Фантазером". Она выразила благодарность зрителям и слушателям за любовь к творчеству артиста, за их внимание и аплодисменты.

Вдова также поблагодарила подписчиков за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали ему силы и веру в то, что было спето много красивых песен и жизнь прожита не зря.

Ключевые этапы жизни и творчества Ярослава Евдокимова

Рождение: Ярослав Евдокимов появился на свет в ноябре 1946 года в Ровно, УССР.

Белорусский период: значительная часть его жизни и становления как артиста прошла в Беларуси.

Прослушивание в филармонии (1975): несмотря на отсутствие музыкального образования, Ярослав успешно прошел прослушивание в Белорусской филармонии и был принят солистом-вокалистом.

Сам Евдокимов вспоминал, что, будучи человеком стеснительным, он целую неделю кружил у филармонии, прежде чем осмелился зайти. Он объяснил, что хочет у них работать. Когда его спросили, что он умеет, он ответил, что немного поет.

После прослушивания, где он исполнил "Вдоль по Питерской" и пару эстрадных песен, ему сообщили, что у него хороший голос и тембр, но посоветовали подучиться, при этом временно взяли на работу. Певец говорил, что ему повезло.

Образование: позднее он закончил Минское музыкальное училище имени Глинки.

Телевизионная карьера

Выступал с Ансамблем песни и танца Белорусского военного округа.

Был солистом Гостелерадио БССР.

Принимал участие в таких программах, как "Алло, мы ищем таланты!", "С песней по жизни", "Шире круг" (где был и ведущим), "Споемте, друзья!".

Его голос часто звучал в программах Всесоюзного радио.

Переезд в Москву (1996)

Артист переехал из Беларуси в Москву, хотя и признавался, что душой оставался в Беларуси, где, по его словам, были его певческие корни. Он говорил, что очень остро чувствует, как ему ее порой не хватает, и что ему очень больно, когда он узнает о каких-то проблемах в Беларуси. Он выражал желание, чтобы Беларусь всегда оставалась чистой и мирной.

Карьера и основные достижения

Год Событие / Достижение 1975 Начало карьеры солиста Белорусской филармонии 1980 Присвоено звание Заслуженного артиста БССР после выступления перед Петром Машеровым 1985 Успешное выступление на фестивале «Песня – 85» с песней «Майский вальс» 1987 Присвоено звание Народного артиста Беларуси 1989 Исполнение песни «Фантазер», ставшей визитной карточкой 1996 Переезд в Москву 2020-е Вторая волна популярности песни «Фантазер», активные гастроли 2025 (22 августа) Ушел из жизни на 79-м году

Философия жизни и второе дыхание "Фантазера"

В начале 2020-х годов песня "Фантазер" пережила вторую волну популярности, и Ярослав Евдокимов, имевший также звание заслуженного артиста России, стал активно гастролировать, завоевывая любовь нового поколения.

В интервью Белорусскому радио в 2019 году певец то ли в шутку, то ли всерьез сетовал, что сейчас песни другие, и хотя он не называл их бездарными, но говорил, что они больше "для ног". Он отмечал, что хочет петь серьезный репертуар, но люди его не воспринимают, предпочитая "Колодец" и "Фантазер".

Евдокимов с удивлением говорил, что на его концерты поперла молодая публика, а он не знает, что с ней делать. Он признавал, что его радует вторая или даже третья жизнь песни "Фантазер", но в глубине души ему хочется серьезного репертуара.

К возрасту Ярослав Евдокимов относился философски. Он признавался, что с годами голос меняется, но постоянно работал с педагогом, чтобы сохранить его звонким и тембрально неизмененным как можно дольше. Артист также не скрывал, что продолжал покуривать перед концертом из-за волнения. Секретом оптимизма Евдокимов делился, говоря, что нужно проснуться, увидеть солнце, улыбнуться и поблагодарить за все, добавляя, что "все будет хорошо!".

Осенью 2023 года Ярослав Евдокимов приезжал в Минск, где прогулялся по усыпанной золотой осенней листвой лестнице на улице Кирова, сделав признание о быстротечности лет цитатой из своей песни: "Жаль, что годы-скороходы быстротечны".

Личная жизнь

Первый брак: с Ниной, продлился менее месяца. Много лет спустя Евдокимов узнал, что у него есть сын Алексей, родившийся в 1970 году уже после развода.

Второй брак: с Аллой, проживающей в Минске. От этого брака у артиста есть дочь Галина.

Третий брак: с экономистом Ириной Крапивницкой. Они были вместе с 1990 года, но официально узаконили отношения лишь в 2018 году.

Артист до последних дней вел активный образ жизни, поддерживая свою страницу в социальной сети, на которую было подписано без малого 40 тысяч фолловеров. Новость о смерти Ярослава Евдокимова шокировала его поклонников, которые выражают глубокие соболезнования родным и близким любимого артиста.

Стоит отметить, что Ярослав Евдокимов исполнял не только свои хиты, но и такие знаковые белорусские песни, как "Зачарованная", которую многие знают в версии "Песняров", а также "Завируха".

В конце 2021 года певец пережил смерть своей матери Анастасии Харитоновны, которая жила на Украине и, по его словам, ей было почти 102 года.

Уход Ярослава Евдокимова — это невосполнимая потеря для всего культурного пространства. Его творческое наследие продолжит жить в сердцах миллионов, напоминая о великом артисте, который своим голосом и искренностью дарил людям радость и вдохновение.