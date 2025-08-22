Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки

По данным Сбера, россияне ежегодно оставляют на такие покупки около 47 тысяч рублей. Куда уходят эти деньги и можно ли их сберечь?
Картина повседневных трат
Средний чек небольшой покупки — 193 рубля. Кажется, сущий пустяк. Но эти траты накапливаются быстро. Типичный человек совершает около 21 микропокупки в месяц. Более активные — до 37. А у 10% число операций переваливает за 60. В итоге за год набегает сумма, которой хватило бы на что-то посерьезнее.
Основные направления трат.
- Продуктовые магазины — 65%.
- Кафе и рестораны — 16%.
- Локальный транспорт — 6%.
- Цифровые товары и подписки — 5%.
- Аптеки — 4%.
Кто и сколько тратит?
Не все тратят одинаково. Обычный покупатель отдает на мелкие расходы около 3,9 тысячи рублей в месяц. Более активные — 6,6 тысячи, а самые расточительные выкладывают свыше 10,1 тысячи. За год эти суммы превращаются в 47 тысяч рублей для среднестатистического человека. У самых активных — больше 120 тысяч.
Эти деньги не просто растворяются. Они складываются из привычек: утренний кофе, перекус на ходу, лишняя покупка в супермаркете. Каждая мелочь кажется оправданной, но итог удивляет.
На что хватило бы этих денег?
Сумма в 47 тысяч рублей — это возможности, которые ускользают. Эксперты подсчитали, что на эти деньги можно.
- Купить новый смартфон или бытовую технику.
- Отправиться в недельный отпуск.
- Оформить годовой абонемент в спортзал.
- Сделать небольшой ремонт в квартире.
Каждая мелкая покупка — это выбор. Потратить на кофе или отложить на что-то большее? Ответ не всегда очевиден, но цифры заставляют задуматься.
Как остановить утечку?
Мелкие траты — как песок, который сыплется сквозь пальцы. Заметить их сложно, но можно. Первый шаг — разобраться, куда уходят деньги. Записывать расходы, планировать бюджет, отказаться от пары ненужных подписок. Это не про жесткую экономию, а про осознанность.
Итог прост. Маленькие суммы складываются в большие потери или в большие возможности. Выбор за каждым.