Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки

Каждый день рука тянется к кошельку – кофе по дороге на работу, шоколадка в магазине, билет на автобус, подписка на музыку. Мелкие траты кажутся незаметными, но за год набегает внушительная сумма.

По данным Сбера, россияне ежегодно оставляют на такие покупки около 47 тысяч рублей. Куда уходят эти деньги и можно ли их сберечь?

Картина повседневных трат

Средний чек небольшой покупки — 193 рубля. Кажется, сущий пустяк. Но эти траты накапливаются быстро. Типичный человек совершает около 21 микропокупки в месяц. Более активные — до 37. А у 10% число операций переваливает за 60. В итоге за год набегает сумма, которой хватило бы на что-то посерьезнее.

Основные направления трат.

Продуктовые магазины — 65%.

Кафе и рестораны — 16%.

Локальный транспорт — 6%.

Цифровые товары и подписки — 5%.

Аптеки — 4%.

Кто и сколько тратит?

Не все тратят одинаково. Обычный покупатель отдает на мелкие расходы около 3,9 тысячи рублей в месяц. Более активные — 6,6 тысячи, а самые расточительные выкладывают свыше 10,1 тысячи. За год эти суммы превращаются в 47 тысяч рублей для среднестатистического человека. У самых активных — больше 120 тысяч.

Эти деньги не просто растворяются. Они складываются из привычек: утренний кофе, перекус на ходу, лишняя покупка в супермаркете. Каждая мелочь кажется оправданной, но итог удивляет.

На что хватило бы этих денег?

Сумма в 47 тысяч рублей — это возможности, которые ускользают. Эксперты подсчитали, что на эти деньги можно.

Купить новый смартфон или бытовую технику.

Отправиться в недельный отпуск.

Оформить годовой абонемент в спортзал.

Сделать небольшой ремонт в квартире.

Каждая мелкая покупка — это выбор. Потратить на кофе или отложить на что-то большее? Ответ не всегда очевиден, но цифры заставляют задуматься.

Как остановить утечку?

Мелкие траты — как песок, который сыплется сквозь пальцы. Заметить их сложно, но можно. Первый шаг — разобраться, куда уходят деньги. Записывать расходы, планировать бюджет, отказаться от пары ненужных подписок. Это не про жесткую экономию, а про осознанность.