Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри?

Появление прыща на лице перед важным событием, будь то свидание или собеседование, способно испортить настроение на весь день. И если единичный прыщ – это лишь временная неприятность, то постоянная угревая сыпь может стать настоящей проблемой, заставляющей людей пробовать самые разные средства в поисках спасения. К счастью, избавиться от угрей, возможно, если подойти к решению вопроса грамотно.

Как устроена кожа и зачем нужно кожное сало?

Кожа выполняет роль барьера, защищающего организм от внешних угроз — бактерий, ультрафиолетовых лучей, механических повреждений. Чтобы справляться с этой задачей, кожа должна оставаться увлажненной и эластичной. За это отвечают сальные железы, которые вырабатывают кожное сало — вещество, состоящее из глицерина, воска и жирных кислот. Глицерин предотвращает сухость, воск защищает от избытка влаги, а жирные кислоты борются с бактериями и грибками.

Иногда этот защитный механизм дает сбой. Избыток кожного сала, особенно на лице, шее или верхней части спины, где сальных желез особенно много, может привести к появлению угрей.

Причины появления угрей

Сальные железы расположены преимущественно на лице, шее и верхней части спины, так как кожное сало, стекая под действием гравитации, защищает и другие участки тела. Это эволюционное решение экономит ресурсы организма, но имеет свои минусы. Если кожное сало вырабатывается быстрее, чем выводится, оно скапливается в железах, окисляется и блокирует поры. Это приводит к утолщению верхнего слоя кожи — эпидермиса, что еще больше затрудняет выход секрета.

В таких условиях в железе начинается разложение кожного сала и клеток эпидермиса. Иммунная система реагирует на это воспалением, направляя в зону поражения иммунные клетки. В результате образуется гной, и на коже появляется знакомый каждому красный прыщ.

Фактором, усиливающим проблему, часто становятся гормоны. Андрогены, уровень которых особенно высок в подростковом возрасте, стимулируют выработку кожного сала. Это объясняет, почему угри чаще всего беспокоят молодых людей, хотя проблема может сохраняться и во взрослом возрасте.

Эффективные способы борьбы с угрями

Лечение угревой сыпи требует комплексного подхода, направленного на устранение причин проблемы. Вот три ключевых шага, которые помогут справиться с угрями:

1. Снижение активности гормонов в коже

Для уменьшения выработки кожного сала, вызванной андрогенами, полезны препараты на основе солей цинка, например, хелаты цинка. Эти вещества, доступные в виде биологически активных добавок, накапливаются в коже и снижают активность гормонов, не влияя на общее развитие организма. Такие препараты можно приобрести в аптеках без рецепта.

2. Ускорение обновления кожи

Чтобы предотвратить закупорку пор, необходимо регулярно удалять ороговевшие клетки эпидермиса. Для этого подойдет поверхностный пилинг с использованием 5-10% раствора гликолевой кислоты. Такие средства мягко отшелушивают кожу, открывая каналы сальных желез. Альтернативой могут быть другие мягкие очищающие средства, которые также продаются в аптеках.

3. Снижение воспаления

Для уменьшения воспалительных процессов в коже эффективны кремы с ретиноидами — производными витамина А. Такие средства проникают в сальные железы, снимают воспаление и ускоряют регенерацию кожи. Их также можно приобрести без рецепта, но важно следовать инструкции.

Когда стоит обратиться к врачу?

Чаще всего описанные методы помогают справиться с угрями. Но при тяжелой форме угревой сыпи лучше не экспериментировать самостоятельно, а проконсультироваться с дерматологом. Специалист проведет осмотр, при необходимости назначит анализы и исключит более серьезные проблемы, которые могут провоцировать появление угрей.