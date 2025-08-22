Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу?

Август – идеальное время для путешествий за границу. Море уже прогрелось, погода радует теплом, а выбор направлений впечатляет. Из множества стран выделяются три, которые подойдут для семейного отдыха, активных приключений или спокойного пляжного релакса.

Черногория: жемчужина Адриатики

Черногория привлекает туристов мягким климатом и теплым Адриатическим морем, которое в августе достигает пика комфортной температуры. Погода жаркая, но не душная, что делает отдых приятным для всей семьи.

Как добраться : авиабилеты из Москвы до Тивата с пересадкой стоят от 29 000 рублей.

Где жить : отели для семьи из трех человек начинаются от 15 000 рублей за ночь.

Что посмотреть : необитаемый остров Святого Николая, искусственный остров Богородицы на Рифе, пещера Джаловича или сплав по горным рекам.

Курорты: Тиват, Будва, Бечичи, Рафаиловичи.

Для россиян виза не требуется, но нужно зарегистрироваться по прибытии и оплатить туристический налог. Пребывание возможно до 30 дней.

Абхазия: доступный отдых у Черного моря

Абхазия — компактная страна с теплым Черным морем и богатой природой. В августе температура воздуха достигает +30 градусов, а море идеально для купания. Это бюджетное направление для семейного отдыха.

Как добраться: перелет до Сочи от 7 000 рублей, далее автобус до Гагры за 1 500 рублей или поезд до Сухума от 6 000 рублей.

Где жить: номера в гостевых домах или отелях по системе «все включено» — от 4 000 рублей в сутки.

Что посмотреть: озеро Рица, развалины города Питиунт, село Лыхны с местным вином.

Курорты: Гагра, Пицунда, Сухум.

Виза не нужна, въезд возможен по российскому паспорту. Однако штамп в загранпаспорте может создать сложности при посещении Грузии.

Вьетнам: экзотика и солнечные дни

Вьетнам в августе радует теплой погодой и минимальным количеством осадков. Южно-Китайское море прогревается до +30 градусов, а пляжи манят чистотой и красотой.

Как добраться: билет из Москвы в Ханой — от 30 000 рублей.

Где жить: отели для семьи из трех человек — от 3 000 рублей за ночь.

Что посмотреть: мавзолей Хо Ши Мина, храм на озере Хоан Кием, парк аттракционов Dai Nam Van Hien.

Курорты: Нячанг, Фукуок, Дананг.

Россияне могут находиться в стране без визы до 45 дней. Это направление подойдет тем, кто ищет сочетание пляжного отдыха и культурных открытий.