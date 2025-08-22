В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу?

Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу?
188

Август – идеальное время для путешествий за границу. Море уже прогрелось, погода радует теплом, а выбор направлений впечатляет. Из множества стран выделяются три, которые подойдут для семейного отдыха, активных приключений или спокойного пляжного релакса.

Черногория: жемчужина Адриатики Фото: YouTube:Babich tv

Черногория привлекает туристов мягким климатом и теплым Адриатическим морем, которое в августе достигает пика комфортной температуры. Погода жаркая, но не душная, что делает отдых приятным для всей семьи.

  • Как добраться: авиабилеты из Москвы до Тивата с пересадкой стоят от 29 000 рублей.
  • Где жить: отели для семьи из трех человек начинаются от 15 000 рублей за ночь.
  • Что посмотреть: необитаемый остров Святого Николая, искусственный остров Богородицы на Рифе, пещера Джаловича или сплав по горным рекам.
  • Курорты: Тиват, Будва, Бечичи, Рафаиловичи.

Для россиян виза не требуется, но нужно зарегистрироваться по прибытии и оплатить туристический налог. Пребывание возможно до 30 дней.

Абхазия: доступный отдых у Черного моря Фото: YouTube: Большое Путешествие

Абхазия — компактная страна с теплым Черным морем и богатой природой. В августе температура воздуха достигает +30 градусов, а море идеально для купания. Это бюджетное направление для семейного отдыха.

  • Как добраться: перелет до Сочи от 7 000 рублей, далее автобус до Гагры за 1 500 рублей или поезд до Сухума от 6 000 рублей.
  • Где жить: номера в гостевых домах или отелях по системе «все включено» — от 4 000 рублей в сутки.
  • Что посмотреть: озеро Рица, развалины города Питиунт, село Лыхны с местным вином.
  • Курорты: Гагра, Пицунда, Сухум.

Виза не нужна, въезд возможен по российскому паспорту. Однако штамп в загранпаспорте может создать сложности при посещении Грузии.

Вьетнам: экзотика и солнечные дни Фото: YouTube: Блог Путешественника

Вьетнам в августе радует теплой погодой и минимальным количеством осадков. Южно-Китайское море прогревается до +30 градусов, а пляжи манят чистотой и красотой.

  • Как добраться: билет из Москвы в Ханой — от 30 000 рублей.
  • Где жить: отели для семьи из трех человек — от 3 000 рублей за ночь.
  • Что посмотреть: мавзолей Хо Ши Мина, храм на озере Хоан Кием, парк аттракционов Dai Nam Van Hien.
  • Курорты: Нячанг, Фукуок, Дананг.

Россияне могут находиться в стране без визы до 45 дней. Это направление подойдет тем, кто ищет сочетание пляжного отдыха и культурных открытий.

22 августа 2025, 10:52
Фото: YouTube
Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе

Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе
Последнее время в прессе активно обсуждают развод Полины и Дмитрия Дибровых. Стало известно о завершении их 16-летнего брака знаменитостей. Несмотря на то, что расставание проходит абсолютно мирно, общественность продолжает обсуждать циркулирующие слухи.

Миллион в голове: секрет мышления богатых

Миллион в голове: секрет мышления богатых
Деньги не появляются из ниоткуда и не исчезают бесследно. Они перетекают из одного кармана в другой, следуя за теми, кто знает, как их притянуть. Менталитет миллионера – это не просто умение зарабатывать, а особый образ мышления, который отличает 0,01% людей от остальных. Сила уверенности и ясной цели Богатство начинается с убежденности в собственных возможностях.

Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма

Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма
Омар Хайям – фигура, окутанная тайной. Его имя стало символом мудрости, хотя споры о том, какие произведения действительно принадлежат перу этого персидского поэта, не утихают. Некоторые исследователи считают, что многие авторы, боясь гонений за свободомыслие, приписывали свои стихи Хайяму. Тем не менее, дошедшие до нас строки, связанные с его именем, продолжают вдохновлять и волновать умы. Особенно ярко это проявляется в размышлениях о любви и верности, которые остаются актуальными и сегодня. Одна из самых известных цитат, приписываемых Хайяму, звучит так: "Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена.

Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант

Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант
Новость о внезапной гибели одного из ключевых музыкантов метал-сцены потрясла поклонников по всему миру. Его талант, энергия и уникальный стиль игры на гитаре сделали его иконой тяжелой музыки. Трагедия, случившаяся на дорогах Атланты, оборвала жизнь человека, чье творчество вдохновляло миллионы.

Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку

Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку
Осень – это время, когда природа радует нас яркими красками, а цены на отдых становятся более доступными. Аналитики сервиса путешествий провели исследование и составили список бюджетных направлений для отдыха в России в сентябре.

