Пятница 22 августа

Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе

Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе
304

Последнее время в прессе активно обсуждают развод Полины и Дмитрия Дибровых. Стало известно о завершении их 16-летнего брака знаменитостей.

Несмотря на то, что расставание проходит абсолютно мирно, общественность продолжает обсуждать циркулирующие слухи. Полина решила сама прокомментировать ситуацию и защитить репутацию своего затравленного бывшего мужа, отмечает женский журнал Клео.ру.

Официальное заявление Полины

Полина Диброва сделала публичное заявление в социальных сетях, в котором подчеркнула важность сохранения уважения к Дмитрию. Она отметила:

• Ценность отношений: "Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек."

• Призыв к уважению: "Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его сторону."

• Защита фамилии: "Это фамилия моих сыновей, это их будущее."

Полина также сообщила, что все действия, касающиеся их развода и обсуждения в медиа, фиксируются её адвокатами.

Сохранение теплых отношений

Несмотря на развод, Полина и Дмитрий продолжают поддерживать теплый диалог. Они согласны на единый подход к воспитанию своих троих сыновей:

• Совместное воспитание: Бывшие супруги сохраняют уважение друг к другу и стремятся обеспечить своим детям стабильную атмосферу.

• Текущие обстоятельства: Полина с детьми сейчас находится в Турции, где они готовятся к новому учебному году.

Старший сын пары решил остаться дома, и Полина поддерживает его выбор.

Новый этап в жизни Полины

Полина акцентировала внимание на том, что развод стал для неё началом нового жизненного этапа. Она призывает общественность с пониманием относиться к её решению. Основные приоритеты Полины сейчас:

1. Семья: Забота о детях остаётся на первом месте.

2. Новые жизненные ориентиры: Полина открывает для себя новые возможности и перспективы.

3. Защита репутации: Она заявила о намерении защищать фамилию и репутацию семьи от негативных слухов.

Улаживание имущественных вопросов

Развод прошел без громких конфликтов. Полина и Дмитрий смогли мирно уладить имущественные и родительские вопросы:

• Инициатива развода: Инициатива расторгнуть брак исходила от Полины.

• Понимание со стороны Дмитрия: Он не стал противиться решению и с пониманием отнёсся к новой главе в жизни бывшей жены.

Личная жизнь Полины

После развода внимание СМИ переключилось на личную жизнь Полины Дибровой. Согласно последним новостям, она начала новые отношения с бизнесменом Романом Товстиком, который также недавно завершил свой брак. Интересные факты о новой паре:

• Совпадение в судьбах: Оба партнёра прошли через разводы и имеют детей.

• Споры у Романа: У Романа Товстика шестеро детей, и его развод оказался менее спокойным, чем у Полины.

Полина Диброва продемонстрировала зрелость и уважение к своему бывшему мужу в условиях развода. Она акцентирует внимание на важности семьи и защиты репутации, что свидетельствует о ее стремлении к гармонии в жизни после расставания.

22 августа 2025, 10:50
Дмитрий Дибров. Кадр: YouTube
