Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе

Несмотря на то, что расставание проходит абсолютно мирно, общественность продолжает обсуждать циркулирующие слухи. Полина решила сама прокомментировать ситуацию и защитить репутацию своего затравленного бывшего мужа, отмечает женский журнал Клео.ру.
Официальное заявление Полины
Полина Диброва сделала публичное заявление в социальных сетях, в котором подчеркнула важность сохранения уважения к Дмитрию. Она отметила:
• Ценность отношений: "Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек."
• Призыв к уважению: "Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его сторону."
• Защита фамилии: "Это фамилия моих сыновей, это их будущее."
Полина также сообщила, что все действия, касающиеся их развода и обсуждения в медиа, фиксируются её адвокатами.
Сохранение теплых отношений
Несмотря на развод, Полина и Дмитрий продолжают поддерживать теплый диалог. Они согласны на единый подход к воспитанию своих троих сыновей:
• Совместное воспитание: Бывшие супруги сохраняют уважение друг к другу и стремятся обеспечить своим детям стабильную атмосферу.
• Текущие обстоятельства: Полина с детьми сейчас находится в Турции, где они готовятся к новому учебному году.
Старший сын пары решил остаться дома, и Полина поддерживает его выбор.
Новый этап в жизни Полины
Полина акцентировала внимание на том, что развод стал для неё началом нового жизненного этапа. Она призывает общественность с пониманием относиться к её решению. Основные приоритеты Полины сейчас:
1. Семья: Забота о детях остаётся на первом месте.
2. Новые жизненные ориентиры: Полина открывает для себя новые возможности и перспективы.
3. Защита репутации: Она заявила о намерении защищать фамилию и репутацию семьи от негативных слухов.
Улаживание имущественных вопросов
Развод прошел без громких конфликтов. Полина и Дмитрий смогли мирно уладить имущественные и родительские вопросы:
• Инициатива развода: Инициатива расторгнуть брак исходила от Полины.
• Понимание со стороны Дмитрия: Он не стал противиться решению и с пониманием отнёсся к новой главе в жизни бывшей жены.
Личная жизнь Полины
После развода внимание СМИ переключилось на личную жизнь Полины Дибровой. Согласно последним новостям, она начала новые отношения с бизнесменом Романом Товстиком, который также недавно завершил свой брак. Интересные факты о новой паре:
• Совпадение в судьбах: Оба партнёра прошли через разводы и имеют детей.
• Споры у Романа: У Романа Товстика шестеро детей, и его развод оказался менее спокойным, чем у Полины.
Полина Диброва продемонстрировала зрелость и уважение к своему бывшему мужу в условиях развода. Она акцентирует внимание на важности семьи и защиты репутации, что свидетельствует о ее стремлении к гармонии в жизни после расставания.