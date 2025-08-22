Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны

1. Какая столица этой в Канаде?
А. Оттава
Б. Торонто
В. Ванкувер
Г. Монреаль
2. Столице Нигерии?
А. Лагос
Б. Абуджа
В. Абиджан
Г. Аккра
3. Какая столица в Бразилии?
А. Рио-де-Жанейро
Б. Сан-Паулу
В. Бразилиа
Г. Салвадор
4. Какая столица в Монголии?
А. Улан-Батор
Б. Алматы
В. Ташкент
Г. Бишкек
5. Какая столица в Марокко?
А. Касабланка
Б. Марракеш
В. Рабат
Г. Фес
6. Какая столица в Австралии?
А. Сидней
Б. Мельбурн
В. Канберра
Г. Перт
7. Какая столица в Эритрее?
А. Аддис-Абеба
Б. Асмэра
В. Могадишо
Г. Джибути
8. Какая столица в Бангладеш?
А. Карачи
Б. Дели
В. Дакка
Г. Коломбо
Правильные ответы
- 1. А. Оттава
- 2. Б. Абуджа
- 3. В. Бразилиа
- 4. А. Улан-Батор
- 5. В. Рабат
- 6. В. Канберра
- 7. Б. Асмэра
- 8. В. Дакка
Результаты
- 8 правильных ответов – Вы настоящий знаток географии! Столицы мира для вас — открытая книга!
- 6–7 правильных ответов – Отличный результат! Вы уверенно ориентируетесь в политической карте мира.
- 4–5 правильных ответов – Хорошая работа! Вы знаете многие столицы, но есть простор для новых открытий.
- 3 и меньше – Самое время освежить знания по географии и отправиться в путешествие по карте мира!