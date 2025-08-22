Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны

Один удар, разделивший триумф и трагедию

13 ноября 1982 года в Лас-Вегасе состоялся бой, который должен был стать ярким спортивным событием, но обернулся трагедией, навсегда изменившей мир бокса. На открытой арене у знаменитого казино Caesars Palace сошлись два талантливых бойца, чьи судьбы пересеклись в роковой момент. История этого поединка – не только о спортивной борьбе, но и о человеческой цене славы, о реформах, рожденных болью, и о хрупкости жизни на ринге. Путь к рингу Рэй Манчини, известный как "Бум-Бум", и Дук Ку Ким, амбициозный претендент из Южной Кореи, встретились в бою за титул чемпиона WBA в легком весе.