Пятница 22 августа

Один удар, разделивший триумф и трагедию

Один удар, разделивший триумф и трагедию
98

13 ноября 1982 года в Лас-Вегасе состоялся бой, который должен был стать ярким спортивным событием, но обернулся трагедией, навсегда изменившей мир бокса. На открытой арене у знаменитого казино Caesars Palace сошлись два талантливых бойца, чьи судьбы пересеклись в роковой момент. История этого поединка – не только о спортивной борьбе, но и о человеческой цене славы, о реформах, рожденных болью, и о хрупкости жизни на ринге.

Путь к рингу

Рэй Манчини, известный как "Бум-Бум", и Дук Ку Ким, амбициозный претендент из Южной Кореи, встретились в бою за титул чемпиона WBA в легком весе. Манчини, сын боксера Ленни Манчини, был восходящей звездой американского бокса. Его агрессивный стиль, мощные удары и харизма сделали его любимцем публики. В мае 1982 года он завоевал чемпионский пояс, нокаутировав Артуро Фриаса в первом раунде. Ким, с рекордом 17 побед, 1 поражение и 1 ничья, был менее известен за пределами своей страны. Для него этот бой стал дебютом в США и шансом заявить о себе. Однако изнурительная сгонка веса до 61,2 кг сильно подорвала его физическое состояние, что стало одним из факторов, определивших исход поединка.

Битва на пределе возможностей

С первых секунд боя Манчини ринулся в атаку, полагаясь на скорость и мощь ударов. Ким, несмотря на усталость, отвечал точными контратаками, демонстрируя невероятную стойкость. К 13-му раунду оба бойца были измотаны: у Манчини опух глаз, и кровоточило ухо, а Ким выглядел на грани истощения. В 14-м раунде, всего через 19 секунд, Манчини нанес сокрушительный правый хук. Ким рухнул на канвас, ударившись головой. Он попытался подняться, но рефери остановил бой, объявив технический нокаут.

Последствия, потрясшие мир

Победа Манчини вызвала овации, но радость длилась недолго. Ким потерял сознание в углу ринга, и его срочно доставили в больницу. Диагноз — субдуральная гематома — оказался фатальным. Несмотря на операцию, боксер впал в кому и через пять дней скончался. Трагедия затронула всех, кто был связан с боем. Мать Кима не пережила утраты и ушла из жизни несколько месяцев спустя. Рефери Ричард Грин, винивший себя за несвоевременную остановку поединка, покончил с собой в июле 1983 года. Сам Манчини впал в депрессию и даже посетил похороны Кима в Сеуле, пытаясь найти утешение.

Реформы, спасшие жизни

Трагедия вынудила боксерский мир пересмотреть правила безопасности. В декабре 1982 года WBC сократила титульные бои с 15 до 12 раундов, чтобы уменьшить риск накопления травм. К 1987 году WBA и IBF приняли эту норму, а новая организация WBO внедрила ее с момента основания. В Неваде усилили медицинский контроль, введя обязательные тесты на сердце, мозг и легкие, а также правило "стоячего нокдауна". Эти изменения стали важным шагом к предотвращению подобных трагедий. Ключевые реформы в боксе после 1982 года.

  • Сокращение титульных боев до 12 раундов.
  • Введение обязательных медицинских тестов, включая ЭКГ и сканирование мозга.
  • Правило "стоячего нокдауна" для своевременной остановки боя.
  • Усиление контроля над сгонкой веса и состоянием бойцов перед поединком.

Манчини продолжил карьеру, но, по словам его промоутера, "уже никогда не был прежним". Он защитил титул еще дважды, но в 1984 году уступил Ливингстону Брэмблу и завершил карьеру в 1992 году после серии поражений.

22 августа 2025, 08:25
Фото: Freepik
Sovsport.ru✓ Надежный источник

