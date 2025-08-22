Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант

Новость о внезапной гибели одного из ключевых музыкантов метал-сцены потрясла поклонников по всему миру. Его талант, энергия и уникальный стиль игры на гитаре сделали его иконой тяжелой музыки.

Трагедия, случившаяся на дорогах Атланты, оборвала жизнь человека, чье творчество вдохновляло миллионы.

Кто такой Брент Хайндс?

Брент Хайндс, известный как соучредитель и бывший соло-гитарист группы Mastodon, оставил неизгладимый след в истории тяжелого метала. Родившись в 1974 году в Хелене, штат Алабама, он переехал в Атланту в конце 1990-х, чтобы посвятить себя музыке. Вместе с басистом Троем Сандерсом, гитаристом Биллом Келлихером и барабанщиком Бранном Дэйлором он основал Mastodon в 2000 году. Эта группа стала одной из самых влиятельных в жанре, сочетая прогрессив-метал, сладж и элементы альтернативного рока.

Золотая эра Mastodon

Mastodon быстро завоевала признание благодаря своему уникальному звучанию и сложным композициям. Хайндс, чья гитарная техника включала элементы, вдохновленные игрой на банджо, стал одной из движущих сил группы. Его вклад в альбомы, такие как "Leviathan" (2004), "Blood Mountain" (2006) и "Crack the Skye" (2009), принес группе мировую славу. Эти работы не только получили восторженные отзывы критиков, но и закрепили за Mastodon статус новаторов в метал-музыке. В 2017 году группа удостоилась премии "Грэмми" за трек "Sultan’s Curse" из альбома "Emperor of Sand".

Творческий путь и уход из группы

Карьера Хайндса не ограничивалась только Mastodon. Он участвовал в других музыкальных проектах, таких как Fiend Without a Face и Giraffe Tongue Orchestra, а также занимался созданием гитарных педалей. Его харизма и талант проявились даже за пределами музыки: Хайндс снялся в эпизодах сериала "Игра престолов", сыграв одичалого в пятом сезоне.

В марте 2025 года Mastodon объявила о расставании с Хайндсом после 25 лет совместной работы. Группа назвала это решение обоюдным, выразив благодарность за годы совместного творчества. Однако Хайндс позже намекнул в социальных сетях, что его уход был недобровольным. В комментариях он критиковал своих бывших коллег, указывая на разногласия, которые, вероятно, привели к расколу. Этот конфликт добавил драматизма его уходу из группы, но не умалил его вклада в наследие Mastodon.

Трагедия на дороге

Трагедия произошла вечером 20 августа 2025 года в Атланте. Хайндс, управляя мотоциклом Harley-Davidson, столкнулся с внедорожником BMW на перекрестке Мемориал Драйв и Бульвар. Водитель автомобиля не уступил дорогу, что привело к фатальному столкновению. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть 51-летнего музыканта. Расследование обстоятельств аварии продолжается, но, по данным полиции, причиной стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя внедорожника.

Наследие Брента Хайндса

Брент Хайндс оставил после себя богатое музыкальное наследие. Его вклад в развитие тяжелой музыки трудно переоценить. Вот несколько ключевых достижений.

Сооснование Mastodon и создание культовых альбомов, таких как "Leviathan" и "Crack the Skye".

Получение премии "Грэмми" за трек "Sultan’s Curse" в 2017 году.

Участие в сериале "Игра престолов" в роли одичалого.

Разработка гитарных педалей и работа в других музыкальных проектах.

Брент Хайндс был не просто гитаристом, а настоящим новатором, чья страсть к музыке вдохновляла коллег и поклонников. Его игра, сочетавшая техничность и эмоциональность, стала эталоном для многих музыкантов. Несмотря на разногласия с группой, его вклад в Mastodon останется в истории метала. Уход Хайндса стал тяжелой утратой для музыкального сообщества, но его творчество продолжает жить в записях, концертах и сердцах фанатов.