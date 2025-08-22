Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку

Осень – это время, когда природа радует нас яркими красками, а цены на отдых становятся более доступными.

Аналитики сервиса путешествий провели исследование и составили список бюджетных направлений для отдыха в России в сентябре. Рассмотрим наиболее привлекательные варианты для путешествий, где можно провести время вдвоем, не превышая бюджет в 70 тысяч рублей.

1. Астраханская область

Астраханская область — одно из самых интересных направлений для осеннего отдыха. Здесь можно насладиться уникальной природой, попробовать вкуснейшие блюда местной кухни и познакомиться с культурным наследием региона.

Почему стоит посетить:

• Природа: Устье Волги, дельта реки и живописные пейзажи.

• Кулинария: Свежие рыба и фрукты.

• Культура: Исторические памятники и музеи.

2. Дагестан

Дагестан — это не только горы и великолепные виды, но и богатая культура. Осенью здесь можно насладиться мягким климатом и разнообразием активных видов отдыха.

Цены:

• Из Краснодарского края: автобус + неделя в отеле — 42 тыс. рублей на двоих.

• Из Ростовской области: поезд + неделя в отеле — 43 тыс. рублей.

• Из Татарстана: самолет + неделя в отеле — 55 тыс. рублей.

3. Красноярский край

Красноярский край предлагает уникальные природные достопримечательности, такие как Столбы и Енисей. Это идеальное место для любителей активного отдыха и экотуризма.

Цены:

• Из Ханты-Мансийского автономного округа: перелет + проживание — 43 тыс. рублей на двоих.

• Из Ямало-Ненецкого автономного округа: 49 тыс. рублей.

• Из Татарстана: 54 тыс. рублей.

4. Ростовская область

Ростовская область привлекает туристов своими историческими и культурными памятниками. Здесь можно насладиться местной кухней и атмосферой южного города.

Цены:

• Из Краснодарского края: автобус + неделя отдыха — 43 тыс. рублей на двоих.

5. Карелия

Карелия — это место, где можно насладиться живописными озерами и лесами. Осень здесь особенно красива благодаря ярким цветам природы.

Цены:

• Из Санкт-Петербурга: автобус — 38 тыс. рублей на двоих.

• На поезде: 48 тыс. рублей.

Осень — отличное время для путешествий по России. Бюджетные направления, такие как Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия, предлагают незабываемые впечатления по доступным ценам. Не упустите возможность насладиться красотой осенней природы и культурой различных регионов страны.