Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 22 августа

09:36Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант 09:15Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку 08:54Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны 08:53Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино 08:25Один удар, разделивший триумф и трагедию 08:07Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 06:49Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат вам успех в любом деле 03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни 00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку

Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку
121

Осень – это время, когда природа радует нас яркими красками, а цены на отдых становятся более доступными.

Аналитики сервиса путешествий провели исследование и составили список бюджетных направлений для отдыха в России в сентябре. Рассмотрим наиболее привлекательные варианты для путешествий, где можно провести время вдвоем, не превышая бюджет в 70 тысяч рублей.

1. Астраханская область

Астраханская область — одно из самых интересных направлений для осеннего отдыха. Здесь можно насладиться уникальной природой, попробовать вкуснейшие блюда местной кухни и познакомиться с культурным наследием региона.

Почему стоит посетить:

• Природа: Устье Волги, дельта реки и живописные пейзажи.

• Кулинария: Свежие рыба и фрукты.

• Культура: Исторические памятники и музеи.

2. Дагестан

Дагестан — это не только горы и великолепные виды, но и богатая культура. Осенью здесь можно насладиться мягким климатом и разнообразием активных видов отдыха.

Цены:

• Из Краснодарского края: автобус + неделя в отеле — 42 тыс. рублей на двоих.

• Из Ростовской области: поезд + неделя в отеле — 43 тыс. рублей.

• Из Татарстана: самолет + неделя в отеле — 55 тыс. рублей.

3. Красноярский край

Красноярский край предлагает уникальные природные достопримечательности, такие как Столбы и Енисей. Это идеальное место для любителей активного отдыха и экотуризма.

Цены:

• Из Ханты-Мансийского автономного округа: перелет + проживание — 43 тыс. рублей на двоих.

• Из Ямало-Ненецкого автономного округа: 49 тыс. рублей.

• Из Татарстана: 54 тыс. рублей.

4. Ростовская область

Ростовская область привлекает туристов своими историческими и культурными памятниками. Здесь можно насладиться местной кухней и атмосферой южного города.

Цены:

• Из Краснодарского края: автобус + неделя отдыха — 43 тыс. рублей на двоих.

5. Карелия

Карелия — это место, где можно насладиться живописными озерами и лесами. Осень здесь особенно красива благодаря ярким цветам природы.

Цены:

• Из Санкт-Петербурга: автобус — 38 тыс. рублей на двоих.

• На поезде: 48 тыс. рублей.

Осень — отличное время для путешествий по России. Бюджетные направления, такие как Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия, предлагают незабываемые впечатления по доступным ценам. Не упустите возможность насладиться красотой осенней природы и культурой различных регионов страны.

Шоу-бизнес в Telegram

22 августа 2025, 09:15
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках

Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха

Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант

Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант
Новость о внезапной гибели одного из ключевых музыкантов метал-сцены потрясла поклонников по всему миру. Его талант, энергия и уникальный стиль игры на гитаре сделали его иконой тяжелой музыки. Трагедия, случившаяся на дорогах Атланты, оборвала жизнь человека, чье творчество вдохновляло миллионы.

Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны

Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны
Знание столиц мира – это не только проверка вашей эрудиции, но и возможность лучше понять географию и культуру разных стран. Пройдите наш тест из 8 вопросов и узнайте, насколько хорошо вы знаете столицы мира! В каждом вопросе выберите правильный ответ из четырех вариантов. 1.

Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино

Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино
Французский кинематограф понес тяжелую утрату. На 70-м году жизни не стало талантливого сценариста Мишеля Фесслера, оставившего значительный след в мире кино.

Один удар, разделивший триумф и трагедию

Один удар, разделивший триумф и трагедию
13 ноября 1982 года в Лас-Вегасе состоялся бой, который должен был стать ярким спортивным событием, но обернулся трагедией, навсегда изменившей мир бокса. На открытой арене у знаменитого казино Caesars Palace сошлись два талантливых бойца, чьи судьбы пересеклись в роковой момент. История этого поединка – не только о спортивной борьбе, но и о человеческой цене славы, о реформах, рожденных болью, и о хрупкости жизни на ринге. Путь к рингу Рэй Манчини, известный как "Бум-Бум", и Дук Ку Ким, амбициозный претендент из Южной Кореи, встретились в бою за титул чемпиона WBA в легком весе.

Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все

Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все
Внезапная новость о кончине звезды 90-х потрясла всех, кто помнит яркие эфиры. Уход человека, чей голос сопровождал миллионы слушателей, стал невосполнимой утратой для мира. Его энергия, харизма и умение создавать настроение сделали его иконой музыкальных волн. Кто скрывался за псевдонимом Тимур Знаменский? Олег Солодилов, более известный под псевдонимом Тимур Знаменский, был не просто ведущим, а настоящим символом эпохи.

Выбор читателей

21/08ЧтвНе употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 21/08ЧтвСерьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 21/08ЧтвНевосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 20/08СрдОмар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 20/08СрдНе стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 21/08ЧтвОтказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы