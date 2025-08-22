Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье

22 августа по народному календарю отмечается Матвеев день, посвященный апостолу Матфию. Этот праздник насыщен традициями и запретами, которые передавались из поколения в поколение. Важно знать, что нельзя делать в этот день, чтобы сохранить здоровье и избежать неприятностей.



История праздника

Матвеев день имеет глубокие исторические корни, связанные с жизнью одного из учеников Иисуса Христа. Апостол Матфий был избран по жребию в число двенадцати апостолов после предательства Иуды Искариота. Он родом из Вифлеема и с детства изучал Закон Божий. Память о нём стала основой для празднования 22 августа, который обрел множество народных традиций.

Народные традиции и приметы

На Руси этот день получил различные названия, среди которых «Матвей Змеесос». Считалось, что в это время активизируется нечистая сила, принимающая облик змей. Хозяйки особенно оберегали скотину и избегали одиночных выгонов на пастбища. Несмотря на страх перед нечистой силой, день считался удачным для торговли и хозяйственных дел.

Приметы погоды

Матвеев день также известен как «Матвей Ненастный», что отражает погодные особенности конца лета. Существуют следующие приметы:

• Дождь в этот день предвещает раннюю и холодную осень.

• Тихая погода сулит ясное «бабье лето».

• Южный ветер предсказывает снежную зиму.

• Северный ветер обещает суровые морозы.

Что можно делать 22 августа

В этот день традиционно сушили зелень на зиму и готовили постные угощения, такие как блины и оладьи, символизирующие солнце и благополучие. Эти действия были направлены на привлечение удачи и здоровья в дом.

Что нельзя делать 22 августа

Запреты на Матвеев день были строго регламентированы как по практическим, так и по суеверным причинам. Вот основные из них:

1. Не употреблять молочные продукты: Считалось, что в этот день молоко быстро прокисает и может навредить организму.

2. Избегать алкоголя: Питье спиртного в Матвеев день считалось опасным для здоровья.

3. Не переедать: Переедание могло привести к проблемам с пищеварением и ухудшению самочувствия.

4. Не собирать травы: Существовало поверье, что отвары, собранные в этот день, могут стать ядовитыми.

5. Избегать одиночных прогулок в лесу: Повышенная активность змей делала такие прогулки небезопасными.

6. Не смотреть на Луну: Это действие могло привлечь внимание нечистой силы.

7. Не носить черную одежду и металлические украшения: Считалось, что это может привести к бедам.

8. Избегать ссор и сквернословия: Важно сохранять мир и спокойствие, чтобы не навлечь неприятности.