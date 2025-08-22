Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен
Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница
Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести
Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Пятница 22 августа

03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни 00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа
Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье

Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье
155

22 августа по народному календарю отмечается Матвеев день, посвященный апостолу Матфию. Этот праздник насыщен традициями и запретами, которые передавались из поколения в поколение. Важно знать, что нельзя делать в этот день, чтобы сохранить здоровье и избежать неприятностей.

История праздника

Матвеев день имеет глубокие исторические корни, связанные с жизнью одного из учеников Иисуса Христа. Апостол Матфий был избран по жребию в число двенадцати апостолов после предательства Иуды Искариота. Он родом из Вифлеема и с детства изучал Закон Божий. Память о нём стала основой для празднования 22 августа, который обрел множество народных традиций.

Народные традиции и приметы

На Руси этот день получил различные названия, среди которых «Матвей Змеесос». Считалось, что в это время активизируется нечистая сила, принимающая облик змей. Хозяйки особенно оберегали скотину и избегали одиночных выгонов на пастбища. Несмотря на страх перед нечистой силой, день считался удачным для торговли и хозяйственных дел.

Приметы погоды

Матвеев день также известен как «Матвей Ненастный», что отражает погодные особенности конца лета. Существуют следующие приметы:

• Дождь в этот день предвещает раннюю и холодную осень.

• Тихая погода сулит ясное «бабье лето».

• Южный ветер предсказывает снежную зиму.

• Северный ветер обещает суровые морозы.

Что можно делать 22 августа

В этот день традиционно сушили зелень на зиму и готовили постные угощения, такие как блины и оладьи, символизирующие солнце и благополучие. Эти действия были направлены на привлечение удачи и здоровья в дом.

Что нельзя делать 22 августа

Запреты на Матвеев день были строго регламентированы как по практическим, так и по суеверным причинам. Вот основные из них:

1. Не употреблять молочные продукты: Считалось, что в этот день молоко быстро прокисает и может навредить организму.

2. Избегать алкоголя: Питье спиртного в Матвеев день считалось опасным для здоровья.

3. Не переедать: Переедание могло привести к проблемам с пищеварением и ухудшению самочувствия.

4. Не собирать травы: Существовало поверье, что отвары, собранные в этот день, могут стать ядовитыми.

5. Избегать одиночных прогулок в лесу: Повышенная активность змей делала такие прогулки небезопасными.

6. Не смотреть на Луну: Это действие могло привлечь внимание нечистой силы.

7. Не носить черную одежду и металлические украшения: Считалось, что это может привести к бедам.

8. Избегать ссор и сквернословия: Важно сохранять мир и спокойствие, чтобы не навлечь неприятности.

22 августа 2025, 03:37
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения

Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения
В Чите ушел из жизни Станислав Васильевич Гаврилов – заслуженный работник культуры России, талантливый дирижер и преподаватель Забайкальского краевого училища искусств. Его вклад в развитие музыкального искусства и воспитание молодых талантов останется в памяти многих.

"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре

"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре
Громкий скандал разразился на открытии фестиваля "Новая волна" в Казани. Выступление Филиппа Киркорова, которое должно было стать триумфальным, обернулось инцидентом, вызвавшим не сочувствие, а волну негодования и обвинений. Прямо во время исполнения номера поп-король театрально рухнул на сложной сценической конструкции. Тысячи зрителей и миллионы пользователей Сети, увидевшие видео, уверены: это была не случайность, а заранее спланированная, но неумело исполненная постановка ради хайпа.

Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления

Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления
В Казани стартовала "Новая волна" . Открыл этот конкурс молодых исполнителей Филипп Киркоров. Правда, во время номера случилось ЧП... Перед выходом на сцену король российской эстрады впервые честно рассказал о своем диагнозе:"Не скрываю свою болезнь, – заявил Филипп.

Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям

Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям
Чувствуете себя потерянным? Испытываете постоянную апатию, несмотря на внешнее благополучие? Работа кажется рутиной, отношения – бременем, а утро не приносит радости? Возможно, вы просто свернули не туда. И это не современное открытие психологов, об этом тысячу лет назад говорил великий персидский поэт и философ Омар Хайям. Его мудрость, заключенная в лаконичных рубаи, пронизана глубоким пониманием человеческой природы и поиском смысла жизни.

Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха

Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха
Сочи давно стал синонимом летнего отдыха на российском побережье. Однако для многих этот "золотой стандарт" ассоциируется не только с олимпийским величием и пальмами, но и с весьма ощутимыми ценами. Заполненные пляжи, высокие счета в ресторанах и недешевое проживание заставляют туристов искать альтернативы, но большинство даже не догадывается, что она уже существует. Откройте для себя Геленджик — настоящую жемчужину Краснодарского края, которая уверенно набирает популярность и уже сегодня способна дать фору своему именитому соседу по многим параметрам, предлагая тот же уровень комфорта, но без астрономических трат.

