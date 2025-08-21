В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Четверг 21 августа

Четверг 21 августа

21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре
"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре

"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре
145

Громкий скандал разразился на открытии фестиваля "Новая волна" в Казани. Выступление Филиппа Киркорова, которое должно было стать триумфальным, обернулось инцидентом, вызвавшим не сочувствие, а волну негодования и обвинений. Прямо во время исполнения номера поп-король театрально рухнул на сложной сценической конструкции.

Тысячи зрителей и миллионы пользователей Сети, увидевшие видео, уверены: это была не случайность, а заранее спланированная, но неумело исполненная постановка ради хайпа.

Инцидент произошел в самый разгар выступления. По замыслу номера, Киркоров должен был подниматься по ступеням. Но то, что последовало дальше, вызвало у публики слишком много вопросов:

  1. Неубедительное падение: артист ступил на платформу и начал неестественно заваливаться, словно актер в замедленной съемке. Движение выглядело наигранным и лишенным внезапности, характерной для реальной потери равновесия.
  2. Ассистент-супермен: в ту же секунду, будто по команде, рядом оказался ассистент, который с подозрительной легкостью и точностью подхватил падающую звезду. Он не бежал издалека, а находился в идеальной позиции, словно заранее знал свою роль в этом "спектакле".
  3. Никакого испуга: на лице самого Киркорова и его команды не было и тени настоящего испуга или растерянности. Все выглядело как хорошо отрепетированный трюк.

"Дешевая постановка!": интернет вынес свой вердикт

Социальные сети взорвались от гневных и саркастичных комментариев. Вместо слов поддержки в адрес "больного" артиста посыпались обвинения в обмане и попытке привлечь к себе внимание не творчеством, а скандалом.

  • "Это просто цирк! Дешевая постановка, чтобы о нем снова заговорили. Совсем уже не знает, чем удивить".
  • "Ассистент стоял и ждал, когда надо будет ловить. Слишком идеально, чтобы быть правдой. Режиссура на троечку".
  • "У человека якобы диабет, а он такие трюки исполняет? Или это часть шоу-программы "Падение короля"? Стыдно".
  • "Сначала говорит, что болен и отменяет концерты до 2026 года, а потом устраивает этот спектакль. Где логика? Попытка оправдать отмену тура и подогреть интерес".
  • "Совсем плох… в актерском мастерстве. Неубедительно, Филипп, очень неубедительно".

Зачем Киркорову понадобился этот "цирк"?

Многие задаются вопросом: зачем артисту такого уровня прибегать к столь сомнительным методам пиара? Версии выдвигаются разные:

  • Привлечение внимания к "Новой волне": скандал с хедлайнером — лучший способ заставить всех говорить о фестивале.
  • Подогрев интереса к будущим концертам: объявив о переносе шоу на 2026 год, артист должен поддерживать ажиотаж вокруг своего имени.
  • Борьба за популярность: в эпоху молодых звезд и TikTok-трендов даже королю эстрады приходится бороться за место в инфополе, и все средства хороши.

Шоу-бизнес в Telegram

21 августа 2025, 21:30
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

