"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре

Громкий скандал разразился на открытии фестиваля "Новая волна" в Казани. Выступление Филиппа Киркорова, которое должно было стать триумфальным, обернулось инцидентом, вызвавшим не сочувствие, а волну негодования и обвинений. Прямо во время исполнения номера поп-король театрально рухнул на сложной сценической конструкции.

Тысячи зрителей и миллионы пользователей Сети, увидевшие видео, уверены: это была не случайность, а заранее спланированная, но неумело исполненная постановка ради хайпа.

Инцидент произошел в самый разгар выступления. По замыслу номера, Киркоров должен был подниматься по ступеням. Но то, что последовало дальше, вызвало у публики слишком много вопросов:

Неубедительное падение: артист ступил на платформу и начал неестественно заваливаться, словно актер в замедленной съемке. Движение выглядело наигранным и лишенным внезапности, характерной для реальной потери равновесия. Ассистент-супермен: в ту же секунду, будто по команде, рядом оказался ассистент, который с подозрительной легкостью и точностью подхватил падающую звезду. Он не бежал издалека, а находился в идеальной позиции, словно заранее знал свою роль в этом "спектакле". Никакого испуга: на лице самого Киркорова и его команды не было и тени настоящего испуга или растерянности. Все выглядело как хорошо отрепетированный трюк.

"Дешевая постановка!": интернет вынес свой вердикт

Социальные сети взорвались от гневных и саркастичных комментариев. Вместо слов поддержки в адрес "больного" артиста посыпались обвинения в обмане и попытке привлечь к себе внимание не творчеством, а скандалом.

"Это просто цирк! Дешевая постановка, чтобы о нем снова заговорили. Совсем уже не знает, чем удивить".

"Ассистент стоял и ждал, когда надо будет ловить. Слишком идеально, чтобы быть правдой. Режиссура на троечку".

"У человека якобы диабет, а он такие трюки исполняет? Или это часть шоу-программы "Падение короля"? Стыдно".

"Сначала говорит, что болен и отменяет концерты до 2026 года, а потом устраивает этот спектакль. Где логика? Попытка оправдать отмену тура и подогреть интерес".

"Совсем плох… в актерском мастерстве. Неубедительно, Филипп, очень неубедительно".

Зачем Киркорову понадобился этот "цирк"?

Многие задаются вопросом: зачем артисту такого уровня прибегать к столь сомнительным методам пиара? Версии выдвигаются разные: