Четверг 21 августа

Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются

Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются
34

Постоянная ноющая боль в шее, плечах, спине, а порой и необъяснимые головные боли… Знакомо? Миллионы людей по всему миру страдают от хронического дискомфорта, не понимая его истинных причин. Они пьют обезболивающие, ходят на массаж, но источник страданий остаётся загадкой.

Приготовьтесь удивиться. Причина кроется в одной из самых безобидных, как нам кажется, привычек, которой грешит подавляющее большинство современного общества: то, как мы взаимодействуем со своими смартфонами, планшетами и даже ноутбуками.

Речь идет о так называемой "текстовой шее" (или "синдроме смартфона").

Что происходит, когда вы смотрите в экран?

Вы наверняка не задумывались, но даже небольшой наклон головы вперед существенно увеличивает нагрузку на ваш шейный отдел позвоночника. Голова человека в среднем весит от 4,5 до 5,5 килограммов. Это эквивалентно весу шара для боулинга. А теперь представьте, что происходит, когда вы наклоняете этот "шар" вперед и вниз на несколько часов в день.

Вот как увеличивается нагрузка на шею при разных углах наклона головы:

Угол наклона головыНагрузка на шейный отдел позвоночника (при весе головы 5 кг)
0 градусов5 кг (обычный вес)
15 градусов12 кг (как 2 шара для боулинга)
30 градусов18 кг (как крупная собака)
45 градусов22 кг (как 5-летний ребенок)
60 градусов27 кг (как 8-летний ребенок)

Эти цифры поражают, не так ли? Ваша шея и плечи каждый день вынуждены удерживать вес, эквивалентный нескольким десяткам килограммов!

Последствия этой "безобидной" привычки

Постоянное перенапряжение мышц шеи и верхней части спины, а также неестественное положение позвоночника приводят к целому букету проблем:

  • Хронические боли: в шее, плечах, между лопатками, иногда отдающие в руки.
  • Головные боли напряжения: часто начинаются от основания черепа и распространяются на лоб.
  • Онемение и покалывание: в руках и пальцах, вызванное сдавлением нервов.
  • Искривление позвоночника: формирование так называемого "вдовьего горба" или кифоза.
  • Ухудшение осанки: сутулость, плечи заворачиваются вперед.
  • Проблемы с дыханием: сдавление грудной клетки может затруднять глубокое дыхание.
  • Усталость и снижение концентрации: мозг не получает достаточно кислорода из-за неправильной осанки.

Как избежать "текстовой шеи" и избавиться от боли?

Хорошая новость в том, что изменить ситуацию никогда не поздно. Даже небольшие корректировки в повседневных привычках могут значительно улучшить ваше самочувствие.

  • Держите устройство на уровне глаз: вместо того чтобы наклонять голову к телефону, поднимите телефон к глазам. Это самый важный совет! Используйте подставки для планшетов и ноутбуков.
  • Делайте частые перерывы: каждые 20-30 минут отрывайтесь от экрана. Посмотрите вдаль, потянитесь, пройдитесь.
  • Выполняйте простые упражнения.
  • Контролируйте свою осанку: сидите прямо, плечи расслаблены и опущены, ноги стоят на полу, спина прислонена к спинке стула.
  • Используйте беспроводные наушники: это позволит вам держать телефон подальше от головы во время разговора, не прижимая его плечом.

Ваше тело — не машина, а храм. Позаботьтесь о нем сейчас, чтобы избежать хронических проблем в будущем. Осознание проблемы — это уже половина пути к ее решению. Начните применять эти простые советы уже сегодня, и вы заметите, как ваша шея и спина скажут вам "спасибо"!

Если боль уже стала хронической и не проходит, обязательно обратитесь к врачу или физиотерапевту для точной диагностики и индивидуального плана лечения.

21 августа 2025, 18:36
Фото: freepik.com
