Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен
Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница
Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести
Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Четверг 21 августа

Четверг 21 августа

17:01 Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня
16:24 Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации
15:12 Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России
15:04 Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы
13:16 Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца
15:30 Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне
Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня

Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня
86

Мир вокруг нас меняется с пугающей скоростью. То, что сегодня кажется незыблемым, завтра может остаться лишь на фотографиях и в воспоминаниях. Изменение климата, человеческая деятельность и природные процессы неумолимо стирают с лица Земли уникальные уголки, которые миллионы лет радовали глаз и служили домом для тысяч видов.

Это не просто прогнозы футурологов, это уже реальность. Некоторые из самых знаковых и красивых мест планеты находятся под угрозой исчезновения. Если вы мечтаете увидеть их воочию, время может оказаться на исходе.

Куда стоит отправиться уже сейчас, пока они окончательно не исчезли?

1. Венеция, Италия: город на воде, уходящий под воду

Венеция — это не просто город, это живая легенда, парящая над лагуной. Но этот сказочный образ скрывает трагическую правду: Венеция тонет. Комбинация повышения уровня моря, проседания грунта и все более частых наводнений угрожает существованию города.

Улицы и площади, в том числе знаменитая площадь Сан-Марко, регулярно оказываются под водой. Соленая вода разрушает фундаменты старинных зданий, нанося им непоправимый ущерб.

2. Мальдивы: рай, которому грозит исчезновение

Мальдивские острова — это квинтэссенция тропического рая: белоснежные пляжи, кристально чистые воды и роскошные бунгало над водой. Но это также самая низкорасположенная страна в мире, и она находится на передовой линии климатических изменений.

Средняя высота островов над уровнем моря составляет всего 1,5 метра. Повышение уровня мирового океана, эрозия береговых линий и разрушение коралловых рифов (которые служат естественными барьерами) делают Мальдивы одним из первых кандидатов на полное затопление.

3. Мертвое море, Иордания/Израиль: высыхающее чудо

Это самое низкое место на Земле, уникальное соленое озеро с целебными свойствами, позволяющее без усилий держаться на поверхности. Но Мертвое море умирает.

Из-за интенсивного забора воды из реки Иордан (основного источника пополнения озера) для сельского хозяйства и промышленных нужд, а также из-за высоких темпов испарения, уровень воды в Мертвом море падает со скоростью более метра в год. На побережье появляются провалы грунта (воронки), которые делают территории вокруг озера опасными.

4. Большой Барьерный риф, Австралия: живой организм на грани смерти

Крупнейшая в мире система коралловых рифов, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и дом для тысяч морских видов. Но этот невероятный живой организм страдает от беспрецедентных темпов разрушения.

Повышение температуры океана и его закисление (из-за увеличения CO2 в атмосфере) приводят к массовому обесцвечиванию кораллов. Это процесс, при котором кораллы теряют водоросли, живущие в их тканях, и умирают. За последние десятилетия риф потерял более половины своих кораллов.

Посещая эти места, помните о важности ответственного туризма. Выбирайте эко-отели, поддерживайте местные инициативы по сохранению, минимизируйте свой углеродный след и бережно относитесь к окружающей среде. Ваше путешествие может стать не только незабываемым опытом, но и безмолвным свидетельством необходимости беречь наш хрупкий мир, пока он еще не исчез безвозвратно.

21 августа 2025, 17:01
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее

Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации

Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации
Мир культуры понес тяжелую утрату. В возрасте 69 лет скончался Мамука Чарквиани – известный музыкант, композитор и исполнитель, чье творчество стало неотъемлемой частью жизни нескольких поколений. Он был сыном великого грузинского поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, продолжая знаменитую культурную династию. Трагическую новость сообщила сестра артиста в соцсети.

Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне

Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне
Московский "Спартак" переживает серьезные изменения в обороне. Тренер Деян Станкович активно перестраивает защитную линию, внедряя схему с тремя центральными защитниками и усиливая состав новыми игроками. Почему фланги стали проблемой? Текущий сезон выявил слабости на флангах "Спартака".

Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России

Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России
20 августа 2025 года мир понес невосполнимую утрату. Заслуженная артистка России, чье имя стало символом преданности искусству, ушла из жизни на 82-м году. Эта новость потрясла коллег, зрителей и всех, кто ценил ее вклад в театральное искусство. От трудного детства к сцене Валентина Борисовна Костюкова родилась 8 октября 1943 года в невероятно сложных обстоятельствах — по пути в немецкий концлагерь Лангвиц, куда этапировали коллектив Киевского оперного театра, где работали ее родители.

Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы

Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы
В Казани стартует конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Среди участников первого дня – Александр Ревва. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артистом на репетиции. И восхитился его отличной физической формой! Быть в Казани и не попробовать чакчак, талкыш калеве или гальму – грех.

Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца

Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца
Филипп Киркоров столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Певцу официально поставили диагноз – диабет второго типа. Недавно ему был поставлен диагноз — диабет второго типа.

19/08ВтрПошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 20/08СрдЧто нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 19/08Втр"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 19/08ВтрПривычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 20/08СрдОмар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 20/08СрдФутбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил