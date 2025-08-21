Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне

Московский "Спартак" переживает серьезные изменения в обороне. Тренер Деян Станкович активно перестраивает защитную линию, внедряя схему с тремя центральными защитниками и усиливая состав новыми игроками.

Почему фланги стали проблемой?

Текущий сезон выявил слабости на флангах "Спартака". Крайние защитники, такие как Даниил Денисов, Олег Рябчук и Роман Зобнин, не оправдали ожиданий тренерского штаба. Денисов часто действует прямолинейно в атаке и допускает позиционные ошибки в обороне. Хлусевич и Зобнин, несмотря на универсальность, также совершали промахи, которые дорого обходились команде на старте сезона. Португалец Жоау Мангаш, выступавший на левом фланге, покинул клуб, решив, что РПЛ ему не подходит, и вернулся в "Спортинг", где сразу проявил себя.

Против "Зенита" Станкович решился на эксперимент, использовав вингера Маркиньоса на левом фланге. Этот ход был частью перехода на схему с тремя центральными защитниками. Хотя Маркиньос допустил ошибку, приведшую к пенальти, он компенсировал промах голом и активной игрой. Бразилец показал, что способен стать ключевым игроком на левом фланге, но правый край остается проблемным.

Новые лица в обороне

Для решения проблем "Спартак" активно работает на трансферном рынке. Одним из ключевых приобретений стал защитник сборной России Илья Самошников, перешедший из "Локомотива". Его контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Самошников, известный по выступлениям за "Рубин" и "Локомотив", обладает опытом игры на обоих флангах. В "Локомотиве" он раскрылся как атакующий игрок, часто исполняя роль правого вингера. Его умение выполнять длинные вбрасывания и подключаться к атакам станет преимуществом для "Спартака", особенно в условиях ужесточения лимита на легионеров.

Еще одним новичком стал колумбийский защитник Карлос Куэста, ранее выступавший за "Галатасарай". В свои 26 лет он универсален: способен играть как в центре обороны, так и на правом фланге или в опорной зоне. Несмотря на невысокий рост, Куэста компенсирует это грамотным выбором позиции и опытом. Его приход должен усилить центральную зону, где Срдян Бабич в последнее время сбавил обороты, а Дуарте и Литвинов допускают ошибки.

Схема с тремя защитниками

Переход на схему "3-5-2" стал вынужденным шагом для повышения надежности обороны. В этой системе ключевую роль играют три центральных защитника, поддерживаемые латералями и полузащитниками. Маркиньос закрепляется на левом фланге, а Самошников, вероятно, станет основным игроком справа. В центре тренер рассчитывает на связку Бабича, Куэсты и одного из текущих игроков — Дуарте или Литвинова.

Полузащита также адаптируется под новую модель. Умяров остается ключевым опорником, а Барко и Жедсон получают больше свободы для атакующих действий. Жедсон, к примеру, уже показал себя в роли "ложного форварда", забив гол в ворота Зенита. Барко поддерживает нападающего Угальде, создавая давление на соперников. Такая структура позволяет "Спартаку" эффективно переключаться между обороной и атакой, но требует слаженной работы всех линий.

Проблемные зоны остаются

Несмотря на усиление состава, риски остаются. Самошников, как и Денисов, не всегда надежен в обороне, а Куэста еще не адаптировался к РПЛ. Бабич, бывший оплот защиты, пока не в лучшей форме, что создает дополнительную нагрузку на новичков. Сейчас "Спартаку" предстоит найти баланс между атакой и обороной, чтобы избежать ошибок, подобных тем, что были в матче с "Зенитом".

Но перспективы выглядят многообещающими. Новая схема позволяет лучше использовать сильные стороны игроков, таких как Маркиньос и Жедсон, а приход Самошникова и Куэсты добавляет команде гибкости. Если Станковичу удастся наладить взаимодействие между линиями, "Спартак" может стать серьезным претендентом на высокие места в РПЛ.