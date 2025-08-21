Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 21 августа

15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни 00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне

Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне
2

Московский "Спартак" переживает серьезные изменения в обороне. Тренер Деян Станкович активно перестраивает защитную линию, внедряя схему с тремя центральными защитниками и усиливая состав новыми игроками.

Почему фланги стали проблемой?

Текущий сезон выявил слабости на флангах "Спартака". Крайние защитники, такие как Даниил Денисов, Олег Рябчук и Роман Зобнин, не оправдали ожиданий тренерского штаба. Денисов часто действует прямолинейно в атаке и допускает позиционные ошибки в обороне. Хлусевич и Зобнин, несмотря на универсальность, также совершали промахи, которые дорого обходились команде на старте сезона. Португалец Жоау Мангаш, выступавший на левом фланге, покинул клуб, решив, что РПЛ ему не подходит, и вернулся в "Спортинг", где сразу проявил себя.

Против "Зенита" Станкович решился на эксперимент, использовав вингера Маркиньоса на левом фланге. Этот ход был частью перехода на схему с тремя центральными защитниками. Хотя Маркиньос допустил ошибку, приведшую к пенальти, он компенсировал промах голом и активной игрой. Бразилец показал, что способен стать ключевым игроком на левом фланге, но правый край остается проблемным.

Новые лица в обороне

Для решения проблем "Спартак" активно работает на трансферном рынке. Одним из ключевых приобретений стал защитник сборной России Илья Самошников, перешедший из "Локомотива". Его контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Самошников, известный по выступлениям за "Рубин" и "Локомотив", обладает опытом игры на обоих флангах. В "Локомотиве" он раскрылся как атакующий игрок, часто исполняя роль правого вингера. Его умение выполнять длинные вбрасывания и подключаться к атакам станет преимуществом для "Спартака", особенно в условиях ужесточения лимита на легионеров.

Еще одним новичком стал колумбийский защитник Карлос Куэста, ранее выступавший за "Галатасарай". В свои 26 лет он универсален: способен играть как в центре обороны, так и на правом фланге или в опорной зоне. Несмотря на невысокий рост, Куэста компенсирует это грамотным выбором позиции и опытом. Его приход должен усилить центральную зону, где Срдян Бабич в последнее время сбавил обороты, а Дуарте и Литвинов допускают ошибки.

Схема с тремя защитниками

Переход на схему "3-5-2" стал вынужденным шагом для повышения надежности обороны. В этой системе ключевую роль играют три центральных защитника, поддерживаемые латералями и полузащитниками. Маркиньос закрепляется на левом фланге, а Самошников, вероятно, станет основным игроком справа. В центре тренер рассчитывает на связку Бабича, Куэсты и одного из текущих игроков — Дуарте или Литвинова.

Полузащита также адаптируется под новую модель. Умяров остается ключевым опорником, а Барко и Жедсон получают больше свободы для атакующих действий. Жедсон, к примеру, уже показал себя в роли "ложного форварда", забив гол в ворота Зенита. Барко поддерживает нападающего Угальде, создавая давление на соперников. Такая структура позволяет "Спартаку" эффективно переключаться между обороной и атакой, но требует слаженной работы всех линий.

Проблемные зоны остаются

Несмотря на усиление состава, риски остаются. Самошников, как и Денисов, не всегда надежен в обороне, а Куэста еще не адаптировался к РПЛ. Бабич, бывший оплот защиты, пока не в лучшей форме, что создает дополнительную нагрузку на новичков. Сейчас "Спартаку" предстоит найти баланс между атакой и обороной, чтобы избежать ошибок, подобных тем, что были в матче с "Зенитом".

Но перспективы выглядят многообещающими. Новая схема позволяет лучше использовать сильные стороны игроков, таких как Маркиньос и Жедсон, а приход Самошникова и Куэсты добавляет команде гибкости. Если Станковичу удастся наладить взаимодействие между линиями, "Спартак" может стать серьезным претендентом на высокие места в РПЛ.

Шоу-бизнес в Telegram

21 августа 2025, 15:30
Фото: Spartak.com
Soccer.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина

Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"?

Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России

Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России
20 августа 2025 года мир понес невосполнимую утрату. Заслуженная артистка России, чье имя стало символом преданности искусству, ушла из жизни на 82-м году. Эта новость потрясла коллег, зрителей и всех, кто ценил ее вклад в театральное искусство. От трудного детства к сцене Валентина Борисовна Костюкова родилась 8 октября 1943 года в невероятно сложных обстоятельствах — по пути в немецкий концлагерь Лангвиц, куда этапировали коллектив Киевского оперного театра, где работали ее родители.

Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы

Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы
В Казани стартует конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Среди участников первого дня – Александр Ревва. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артистом на репетиции. И восхитился его отличной физической формой! Быть в Казани и не попробовать чакчак, талкыш калеве или гальму – грех.

Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца

Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца
Филипп Киркоров столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Певцу официально поставили диагноз – диабет второго типа. Недавно ему был поставлен диагноз — диабет второго типа.

Ушел из жизни прославленный хирург России

Ушел из жизни прославленный хирург России
В Новгородской области ушла из жизни выдающаяся личность, чья профессиональная деятельность и человеческая доброта оставили неизгладимый след в сердцах коллег, пациентов и жителей региона. Этот человек посвятил десятилетия спасению жизней, внедрению передовых методов лечения и воспитанию нового поколения врачей. Его уход стал невосполнимой утратой для всего региона. Имя, ставшее символом профессионализма Василий Ен-Дювич Ким, Заслуженный врач Российской Федерации и Почетный гражданин Великого Новгорода, скончался, оставив за собой наследие, которое продолжает вдохновлять.

Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов

Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов
Современные подходы к питанию меняют представление о том, что значит "правильно питаться". Диетолог Татьяна Мещерякова, эксперт сервиса Level Kitchen, утверждает, что даже любимые бургеры и сладости могут стать частью сбалансированного рациона. Главное – осознанность и умеренность. Как интегрировать любимые блюда в концепцию здорового питания, не жертвуя удовольствием? Баланс — основа всего Здоровое питание не требует полного отказа от любимых блюд.

Выбор читателей

19/08ВтрПошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 20/08СрдЧто нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 19/08Втр"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 19/08ВтрПривычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 20/08СрдОмар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 20/08СрдФутбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил