Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации

Четверг 21 августа

16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни 00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье
Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации

Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации
135

Мир культуры понес тяжелую утрату. В возрасте 69 лет скончался Мамука Чарквиани – известный музыкант, композитор и исполнитель, чье творчество стало неотъемлемой частью жизни нескольких поколений. Он был сыном великого грузинского поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, продолжая знаменитую культурную династию.

Трагическую новость сообщила сестра артиста в соцсети. В своем посте родственница знаменитости написала о кончине брата, добавив, что он долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Ключевые факты о Мамуке Чарквиани


АспектОписание
ИмяМамука Чарквиани
Возраст на момент смерти69 лет
ПрофессияМузыкант, композитор, исполнитель
СынДжансуга Чарквиани (известный поэт)
Причина смертиПродолжительная болезнь

Мамука Чарквиани был не просто музыкантом; он был голосом эпохи. Сын классика грузинской поэзии, он унаследовал от отца тонкое чувство слова и облек его в музыку, которая находила отклик в сердцах тысяч людей. Его творчество отличали:

  • Лиричность и душевная глубина: композиции проникали прямо в сердце слушателя.
  • Меланхоличные мотивы: многие песни были наполнены особой грузинской тоской и красотой.
  • Проникновенность: он умел говорить о любви, родине и человеческих чувствах просто и глубоко.
  • Статус "народного артиста": его песни стали неофициальными гимнами для многих, саундтреком к важным моментам их жизни.


Основные признания и награды

Вклад Мамуки Чарквиани в культуру страны был признан на самом высоком уровне. Совсем недавно, в 2023 году, он был удостоен звания Почетного гражданина Тбилиси за свой значительный и многолетний вклад в развитие музыкальной культуры Грузии. Это стало ярким свидетельством всенародной любви и уважения к его таланту.

Уход Мамуки Чарквиани — это завершение целой главы в истории грузинской эстрады. Но его наследие будет жить вечно. Его музыка, наполненная искренностью и теплотой, останется со слушателями и будет и дальше звучать в сердцах тех, кто любит и ценит настоящую грузинскую песню.

Шоу-бизнес в Telegram

21 августа 2025, 16:24
Фото: freepik.com
соцсети• Требует проверки

