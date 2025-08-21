Ушел из жизни прославленный хирург России

В Новгородской области ушла из жизни выдающаяся личность, чья профессиональная деятельность и человеческая доброта оставили неизгладимый след в сердцах коллег, пациентов и жителей региона. Этот человек посвятил десятилетия спасению жизней, внедрению передовых методов лечения и воспитанию нового поколения врачей. Его уход стал невосполнимой утратой для всего региона.

Имя, ставшее символом профессионализма

Василий Ен-Дювич Ким, Заслуженный врач Российской Федерации и Почетный гражданин Великого Новгорода, скончался, оставив за собой наследие, которое продолжает вдохновлять. Родился он 16 января 1944 года в городе Муйнак Казахской АССР. Свою карьеру начал в 1969 году в системе здравоохранения Новгородской области, где прошел путь от рядового хирурга до заведующего отделением общей хирургии Новгородской областной клинической больницы.

Новатор в хирургии

Работа Василия Кима в хирургии стала примером внедрения инноваций в медицинскую практику. На базе своего отделения он активно развивал современные подходы к лечению. Среди его достижений.

Освоение малотравматичной лапароскопии для лечения холециститов.

Применение лазерной техники при язвенных болезнях желудка.

Разработка методов хирургического лечения панкреатитов.

Эти методики позволили значительно снизить риски для пациентов и ускорить их восстановление. Ким поддерживал тесные связи с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга, обмениваясь опытом и внедряя лучшие практики в Новгородской области.

Наставник и учитель

Особое внимание Василий Ким уделял обучению молодых специалистов. Передавая знания врачам и интернам, он способствовал повышению профессионального уровня не только в центральных, но и в районных больницах. Его лекции и практические занятия отличались глубоким пониманием предмета и умением вдохновлять. Многие из его учеников сегодня продолжают дело учителя, сохраняя его подход к медицине, основанный на профессионализме и человечности.

Общественный деятель и человек года

Помимо медицинской практики, Василий Ким активно участвовал в общественной жизни Великого Новгорода. Он избирался депутатом Новгородской городской Думы первого, второго и третьего созывов, внося значительный вклад в развитие города. В 1995 году по итогам общественного опроса его признали "Человеком года", что стало свидетельством признания его заслуг не только в профессиональной, но и в социальной сфере.

Наследие, которое живет

Уход Василия Кима стал тяжелой утратой для Новгородской области. Его вклад в медицину, воспитание врачей и развитие региона невозможно переоценить. Память о нем сохранится в сердцах тех, кто знал его лично, и в делах, которые он оставил после себя. Его жизнь — пример того, как преданность профессии и забота о людях могут изменить мир к лучшему.