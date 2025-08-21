Ушел из жизни прославленный хирург России

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 21 августа

12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни 00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушел из жизни прославленный хирург России

Ушел из жизни прославленный хирург России
175

В Новгородской области ушла из жизни выдающаяся личность, чья профессиональная деятельность и человеческая доброта оставили неизгладимый след в сердцах коллег, пациентов и жителей региона. Этот человек посвятил десятилетия спасению жизней, внедрению передовых методов лечения и воспитанию нового поколения врачей. Его уход стал невосполнимой утратой для всего региона.

Имя, ставшее символом профессионализма

Василий Ен-Дювич Ким, Заслуженный врач Российской Федерации и Почетный гражданин Великого Новгорода, скончался, оставив за собой наследие, которое продолжает вдохновлять. Родился он 16 января 1944 года в городе Муйнак Казахской АССР. Свою карьеру начал в 1969 году в системе здравоохранения Новгородской области, где прошел путь от рядового хирурга до заведующего отделением общей хирургии Новгородской областной клинической больницы.

Новатор в хирургии

Работа Василия Кима в хирургии стала примером внедрения инноваций в медицинскую практику. На базе своего отделения он активно развивал современные подходы к лечению. Среди его достижений.

  • Освоение малотравматичной лапароскопии для лечения холециститов.
  • Применение лазерной техники при язвенных болезнях желудка.
  • Разработка методов хирургического лечения панкреатитов.

Эти методики позволили значительно снизить риски для пациентов и ускорить их восстановление. Ким поддерживал тесные связи с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга, обмениваясь опытом и внедряя лучшие практики в Новгородской области.

Наставник и учитель

Особое внимание Василий Ким уделял обучению молодых специалистов. Передавая знания врачам и интернам, он способствовал повышению профессионального уровня не только в центральных, но и в районных больницах. Его лекции и практические занятия отличались глубоким пониманием предмета и умением вдохновлять. Многие из его учеников сегодня продолжают дело учителя, сохраняя его подход к медицине, основанный на профессионализме и человечности.

Общественный деятель и человек года

Помимо медицинской практики, Василий Ким активно участвовал в общественной жизни Великого Новгорода. Он избирался депутатом Новгородской городской Думы первого, второго и третьего созывов, внося значительный вклад в развитие города. В 1995 году по итогам общественного опроса его признали "Человеком года", что стало свидетельством признания его заслуг не только в профессиональной, но и в социальной сфере.

Наследие, которое живет

Уход Василия Кима стал тяжелой утратой для Новгородской области. Его вклад в медицину, воспитание врачей и развитие региона невозможно переоценить. Память о нем сохранится в сердцах тех, кто знал его лично, и в делах, которые он оставил после себя. Его жизнь — пример того, как преданность профессии и забота о людях могут изменить мир к лучшему.

Шоу-бизнес в Telegram

21 августа 2025, 12:20
Фото: Freepik
Novvedomosti.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Россия прощается с выдающимся тренером

Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни

Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов

Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов
Современные подходы к питанию меняют представление о том, что значит "правильно питаться". Диетолог Татьяна Мещерякова, эксперт сервиса Level Kitchen, утверждает, что даже любимые бургеры и сладости могут стать частью сбалансированного рациона. Главное – осознанность и умеренность. Как интегрировать любимые блюда в концепцию здорового питания, не жертвуя удовольствием? Баланс — основа всего Здоровое питание не требует полного отказа от любимых блюд.

Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт

Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт
На 66-м году жизни не стало известного спортивного журналиста Александра Габриеляна. Его вклад в развитие спортивной журналистики в Дагестане невозможно переоценить.

До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело

До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело
В России существует программа, позволяющая гражданам с низким доходом получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса или улучшение жизненной ситуации. Речь идет о социальном контракте — соглашении между органами социальной защиты и человеком, чей доход ниже прожиточного минимума.

Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем

Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем
В возрасте 88 лет ушел из жизни Фрэнк Каприо. Его называли "самым милым судьёй в мире". Причиной ухода судьи стал рак поджелудочной железы, о котором он откровенно говорил со своими подписчиками за несколько недель до своего безвременного ухода.

Россия прощается с выдающимся тренером

Россия прощается с выдающимся тренером
Российский спорт понес тяжелую утрату. Санкт-Петербург простился с человеком, чья жизнь была неразрывно связана с развитием дзюдо, самбо и сумо. Его уход оставил след в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал этого выдающегося профессионала. Путь в спорте: от юного атлета до заслуженного тренера Александр Иванович Комаров родился 17 сентября 1955 года в Ленинграде.

Выбор читателей

19/08ВтрПошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 20/08СрдЧто нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 19/08Втр"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 19/08ВтрПривычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 20/08СрдОмар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 20/08СрдФутбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил