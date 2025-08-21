Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Четверг 21 августа

10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации
До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело

До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело
139

В России существует программа, позволяющая гражданам с низким доходом получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса или улучшение жизненной ситуации.

Речь идет о социальном контракте — соглашении между органами социальной защиты и человеком, чей доход ниже прожиточного минимума. Эта мера поддержки помогает не только справиться с временными трудностями, но и заложить основу для стабильного дохода в будущем.\

Что такое социальный контракт?

Это не просто финансовая помощь, а инструмент для выхода из сложной жизненной ситуации. Программа нацелена на поддержку малоимущих граждан через конкретные шаги, направленные на улучшение их положения. Получатель средств обязан выполнять определенные условия, чтобы обеспечить долгосрочный результат.

Основные направления поддержки.

  • Поиск работы или трудоустройство.
  • Прохождение профессионального обучения или повышение квалификации.
  • Открытие собственного дела или развитие подсобного хозяйства.
  • Преодоление трудных жизненных обстоятельств через иные меры.

Выплаты могут предоставляться единовременно или ежемесячно, в зависимости от условий контракта.

Как работает программа?

Социальный контракт требует активного участия со стороны получателя. Например, для открытия бизнеса необходимо представить бизнес-план, который одобрит межведомственная комиссия. Сумма до 350 тысяч рублей может быть направлена на закупку оборудования, аренду помещения или другие нужды, связанные с предпринимательской деятельностью. В 2025 году, по данным портала МСП.РФ, около 104 тысяч человек прошли тестирование для получения средств на старт бизнеса, что подтверждает популярность программы.

Программа социального контракта открывает новые возможности для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. Государство не просто предоставляет деньги, а помогает людям обрести уверенность в завтрашнем дне. Возможность пройти обучение, открыть свое дело или наладить хозяйство позволяет не только улучшить материальное положение, но и повысить качество жизни.

21 августа 2025, 10:45
Фото: Freepik
Ria.ru✓ Надежный источник

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

