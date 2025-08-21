Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 21 августа

09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни 00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России

Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России
8

В августе 2025 года научное сообщество понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни человек, чья жизнь стала примером преданности науке и сельскому хозяйству. Более полувека он посвятил исследованиям, которые изменили подход к коневодству в России. Его труды, публикации и достижения останутся в истории как вклад в развитие отрасли и поддержку традиций.

Кто такой Валентин Ковешников?

Валентин Сергеевич Ковешников, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и Заслуженный экономист Российской Федерации, родился 21 августа 1939 года в Воронеже. Окончив в 1961 году Воронежский сельскохозяйственный институт, он отправился в Рязанскую область, где началась его долгая и плодотворная карьера. С 1964 года жизнь ученого была неразрывно связана с Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства в поселке Дивово, где он проработал 57 лет.

Начало пути: от Воронежа до Рязани

Первые шаги в профессиональной деятельности Ковешников сделал в учебном хозяйстве «Стенькино» и Михайловском территориальном колхозно-совхозном управлении. Эти годы стали фундаментом для его будущих исследований. В 1964 году он поступил в очную аспирантуру ВНИИ коневодства, а уже в 1969 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Его талант и упорство быстро привели к назначению на должность старшего научного сотрудника отдела экономики, а в 1972 году он возглавил этот отдел.

Достижения, изменившие отрасль

Работа Валентина Ковешникова во ВНИИ коневодства охватывала широкий спектр вопросов — от экономики и организации производства до технологий разведения лошадей и верблюдов. С 1989 по 2004 год он совмещал руководство отделом экономики с обязанностями исполняющего обязанности заместителя директора института по экономическим вопросам. Его исследования помогли вывести российское коневодство на новый уровень, сделав отрасль более эффективной и устойчивой. Среди ключевых достижений ученого можно выделить.

  • Разработка экономических моделей для оптимизации коневодческих хозяйств.
  • Внедрение инновационных подходов к управлению племенным разведением.
  • Создание методик повышения рентабельности отрасли.
  • Исследования в области верблюдоводства, что стало уникальным направлением для России.

За свои заслуги Ковешников получил премию Правительства РФ в области науки и техники. Его перу принадлежат около 240 научных работ, включая 9 книг, которые стали настольными для специалистов отрасли.

Многогранный талант

Научная деятельность Валентина Сергеевича не ограничивалась исследованиями. Он активно занимался преподавательской работой, передавая знания молодым ученым и студентам. Кроме того, он участвовал в общественной жизни, избирался депутатом местных органов законодательной власти. Его умение совмещать науку, преподавание и общественную деятельность вызывало уважение коллег и единомышленников.

Наследие, которое останется навсегда

Уход Валентина Ковешникова 13 августа 2025 года стала тяжелым ударом для коллег и учеников. Его вклад в науку и сельское хозяйство трудно переоценить. Ученый оставил после себя не только научные труды, но и пример самоотверженного служения делу. Его разработки продолжают использоваться в коневодческих хозяйствах, а книги служат ориентиром для новых поколений исследователей.

Шоу-бизнес в Telegram

21 августа 2025, 09:37
Фото: Freepik
Комсомольская правда✓ Надежный источник

По теме

Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни

Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху

Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации

Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации
С приближением непогоды, особенно в Московской области, владельцы дач начинают беспокоиться о возможных последствиях ливней и гроз. В отличие от жителей многоквартирных домов, владельцы частных участков могут столкнуться с серьезными проблемами, связанными с подтоплением и повреждением имущества.

Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни

Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни
В мире, где онлайн-трансляции собирают миллионы зрителей, а платформы вроде Kick становятся ареной для самых разных шоу, произошла трагедия, которая потрясла интернет-сообщество. Известный стример, чья жизнь оборвалась прямо во время эфира, стал символом опасности, скрытой за погоней за просмотрами и популярностью. Кто он — герой трагической истории? Рафаэль Гравен, более известный под псевдонимом Jean Pormanove, был заметной фигурой на французской стриминговой сцене.

Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим

Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим
Омар Хайям – имя, которое вызывает ассоциации с гением, мудростью и проницательностью. Этот выдающийся ученый, астроном, математик и философ оставил неизгладимый след в истории.

Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни

Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни
Ежегодно 21 августа православная церковь отмечает память святителя Мирона, епископа Критского. Этот день в народной традиции получил название Мирон Ветрогон, поскольку в конце августа часто дуют сильные ветра. Церковный праздник 21 августа — День памяти святителя Мирона Критского Святитель Мирон Критский жил в III–IV веках.

Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно

Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно
Минувшим вечером не стало великого поэта, писателя и публициста Арифа Абдулоглу. Он ушел из жизни на 87-м году, оставив за собой богатое наследие и множество воспоминаний о своем вкладе в азербайджанскую литературу и журналистику. Ранние годы и начало творческого пути • Дата рождения: 1939 год • Место рождения: Поселок Маштага, Баку • Семья: Происходил из интеллигентной семьи, что оказало значительное влияние на его формирование как личности и творца.

Выбор читателей

19/08ВтрПошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 20/08СрдЧто нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 19/08Втр"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 19/08ВтрПривычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 20/08СрдОмар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 20/08СрдФутбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил