Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России

В августе 2025 года научное сообщество понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни человек, чья жизнь стала примером преданности науке и сельскому хозяйству. Более полувека он посвятил исследованиям, которые изменили подход к коневодству в России. Его труды, публикации и достижения останутся в истории как вклад в развитие отрасли и поддержку традиций.

Кто такой Валентин Ковешников?

Валентин Сергеевич Ковешников, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и Заслуженный экономист Российской Федерации, родился 21 августа 1939 года в Воронеже. Окончив в 1961 году Воронежский сельскохозяйственный институт, он отправился в Рязанскую область, где началась его долгая и плодотворная карьера. С 1964 года жизнь ученого была неразрывно связана с Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства в поселке Дивово, где он проработал 57 лет.

Начало пути: от Воронежа до Рязани

Первые шаги в профессиональной деятельности Ковешников сделал в учебном хозяйстве «Стенькино» и Михайловском территориальном колхозно-совхозном управлении. Эти годы стали фундаментом для его будущих исследований. В 1964 году он поступил в очную аспирантуру ВНИИ коневодства, а уже в 1969 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Его талант и упорство быстро привели к назначению на должность старшего научного сотрудника отдела экономики, а в 1972 году он возглавил этот отдел.

Достижения, изменившие отрасль

Работа Валентина Ковешникова во ВНИИ коневодства охватывала широкий спектр вопросов — от экономики и организации производства до технологий разведения лошадей и верблюдов. С 1989 по 2004 год он совмещал руководство отделом экономики с обязанностями исполняющего обязанности заместителя директора института по экономическим вопросам. Его исследования помогли вывести российское коневодство на новый уровень, сделав отрасль более эффективной и устойчивой. Среди ключевых достижений ученого можно выделить.

Разработка экономических моделей для оптимизации коневодческих хозяйств.

Внедрение инновационных подходов к управлению племенным разведением.

Создание методик повышения рентабельности отрасли.

Исследования в области верблюдоводства, что стало уникальным направлением для России.

За свои заслуги Ковешников получил премию Правительства РФ в области науки и техники. Его перу принадлежат около 240 научных работ, включая 9 книг, которые стали настольными для специалистов отрасли.

Многогранный талант

Научная деятельность Валентина Сергеевича не ограничивалась исследованиями. Он активно занимался преподавательской работой, передавая знания молодым ученым и студентам. Кроме того, он участвовал в общественной жизни, избирался депутатом местных органов законодательной власти. Его умение совмещать науку, преподавание и общественную деятельность вызывало уважение коллег и единомышленников.

Наследие, которое останется навсегда

Уход Валентина Ковешникова 13 августа 2025 года стала тяжелым ударом для коллег и учеников. Его вклад в науку и сельское хозяйство трудно переоценить. Ученый оставил после себя не только научные труды, но и пример самоотверженного служения делу. Его разработки продолжают использоваться в коневодческих хозяйствах, а книги служат ориентиром для новых поколений исследователей.