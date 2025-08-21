Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 21 августа

Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни

Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни
220

В мире, где онлайн-трансляции собирают миллионы зрителей, а платформы вроде Kick становятся ареной для самых разных шоу, произошла трагедия, которая потрясла интернет-сообщество. Известный стример, чья жизнь оборвалась прямо во время эфира, стал символом опасности, скрытой за погоней за просмотрами и популярностью.

Кто он — герой трагической истории?

Рафаэль Гравен, более известный под псевдонимом Jean Pormanove, был заметной фигурой на французской стриминговой сцене. В возрасте 46 лет он собрал сотни тысяч подписчиков на платформах Kick и TikTok. Его контент варьировался от игровых трансляций до провокационных эфиров, в которых он подвергался унижениям и физическому насилию.

Именно эти стримы, наполненные жестокими сценами, привлекали внимание аудитории, но, как показала жизнь, стали причиной трагического финала. Тело Гравена обнаружили в ночь с 17 на 18 августа в его доме в деревне Конт, неподалеку от Ниццы.

Десять дней, изменивших все

Последние дни жизни стримера стали настоящим испытанием. Марафон под названием "10 дней и ночей пыток" включал в себя избиения, лишение сна. Эти действия организовывали другие стримеры, известные под псевдонимами Наруто и Сафин.

Гравен стал жертвой систематического насилия, которое транслировалось в прямом эфире перед тысячами зрителей. В одном из сообщений, отправленных матери, он признавался, что чувствует себя "заложником" и устал от происходящего. Несмотря на это, трансляции продолжались, пока не наступила трагедия.

Что говорят официальные лица?

Прокуратура Ниццы начала расследование, чтобы установить точную причину ухода из жизни стимера. Назначено вскрытие, которое должно пролить свет на обстоятельства произошедшего. Министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Франции Клара Шаппаз назвала случившееся "абсолютным ужасом". Она отметила, что Гравен регулярно появлялся в роликах, где его унижали и подвергали насилию.

Французские власти уже с декабря 2024 года расследовали случаи "преднамеренного насилия" против уязвимых лиц. Платформа Kick, на которой происходили трансляции, сейчас пересматривает правила сообщества, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Реальность или постановка?

Адвокат одного из стримеров, участвовавших в эфирах, настаивает, что сцены насилия были постановочными, а у Гравена имелись проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые могли стать причиной трагедии. Однако правоохранители пока не исключают, что многомесячные издевательства, лишение сна и физическое насилие серьезно подорвали здоровье стримера.

Судебно-медицинская экспертиза должна дать окончательный ответ, но уже сейчас понятно, что эта история поднимает серьезные вопросы о регулировании контента на стриминговых платформах.


Шоу-бизнес в Telegram

21 августа 2025, 08:18
Фото: Freepik
Lenta.ru✓ Надежный источник

