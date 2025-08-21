Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 21 августа

03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни
Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни

51

Ежегодно 21 августа православная церковь отмечает память святителя Мирона, епископа Критского. Этот день в народной традиции получил название Мирон Ветрогон, поскольку в конце августа часто дуют сильные ветра.

Церковный праздник 21 августа — День памяти святителя Мирона Критского

Святитель Мирон Критский жил в III–IV веках. Он родился в небогатой, но благочестивой семье земледельцев. С раннего возраста родители приучали его к труду и заботе о других.

Жизнь и служение святого

Мирон отличался добротой и щедростью. Он никогда не отказывал в помощи нуждающимся и часто делился своим последним. По преданию, его семья никогда не испытывала нужды, так как урожай всегда был достаточным для всех.

Однажды, столкнувшись с ворами в своем гумне, святой не прогнал их, а помог вынести мешки с зерном. Это поступок произвел на преступников такое впечатление, что они решили вернуться к честному труду. Позже жители его родного города Равкии избрали его пресвитером.

Во время гонений на христиан при императоре Декии Мирон поддерживал веру своей паствы своими проповедями и личным примером. После ухода правителя он стал епископом Крита и совершил множество чудес, включая остановку разрушительного наводнения.

Традиции народного праздника Мирон Ветрогон 21 августа

На Руси день памяти святого получил название Мирон Ветрогон из-за сильных ветров, дующих в это время года. Несмотря на капризы погоды, этот день традиционно посвящен сбору ягод и грибов.

Сбор урожая и помощь нуждающимся

В этот день продолжались полевые работы, и считалось, что 21 августа — последний срок для посева озимых культур. "На Мирона не отсеешься — на следующий год одни цветочки соберешь", — говорили предки. Также в этот день принято было помогать вдовам и сиротам, которые не успевали завершить посевные работы.

Внимание к ветру

Ветру уделяли особое внимание. Часто в этот день возникали вихри, которые считались проявлением божьего дыхания. Люди верили, что ветер может принести как удачу, так и беду.

Гадания и приметы

В праздник Мирон Ветрогон существовали гадания на судьбу. Для этого нужно было выйти на перекресток и произнести свое желание вслух. Если ветер дул в лицо — ожидали скорого исполнения задуманного, а если в спину — понимали, что для достижения желаемого потребуется терпение.

Молодые люди также просили ветер о помощи в любовных делах.

Приметы на 21 августа

• Если ветер дует сильно — жди перемен в жизни.

• Если дождь идет — осень будет дождливой.

• Если много пыли поднимается — к холодной зиме.

Что нельзя делать в народный праздник Мирон Ветрогон 21 августа

Хотя православная церковь не устанавливает строгих запретов на этот день, важно помнить, что праздник приходится на Успенский пост.

Запреты во время поста

Говеющим нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Рекомендуется воздержаться от светских развлечений и шумных застолий, так как пост — это время молитвы и самосовершенствования.

Остерегайтесь вихрей и злых духов

На Руси существовали суеверия относительно вихрей. Считалось, что они могут скрывать злых духов. Чтобы защитить себя, люди бросали в центр вихря камни или ножи. Также избегали ругани и сквернословия во время сильного ветра, так как это могло привести к неприятностям и болезням.

Праздник Мирон Ветрогон — это не только день памяти святителя Мирона Критского, но и важное событие в народной традиции, наполненное уникальными обычаями и приметами. Соблюдение традиций этого дня помогает сохранить связь с предками и уважение к природе.

21 августа 2025, 03:46
Дни.ру

