Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 20 августа

00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно

Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно
49

Минувшим вечером не стало великого поэта, писателя и публициста Арифа Абдулоглу. Он ушел из жизни на 87-м году, оставив за собой богатое наследие и множество воспоминаний о своем вкладе в азербайджанскую литературу и журналистику.

Ранние годы и начало творческого пути

• Дата рождения: 1939 год

• Место рождения: Поселок Маштага, Баку

• Семья: Происходил из интеллигентной семьи, что оказало значительное влияние на его формирование как личности и творца.

Образование

Ариф Абдулоглу обучался на факультете журналистики Бакинского государственного университета. В студенческие годы он начал писать и публиковать свои первые стихотворения. В 1960 году его работы были впервые опубликованы в альманахе "Апрельские цветы", составленном народным поэтом Бахтияром Вагабзаде.

Журналистская карьера

Профессиональная деятельность Арифа Абдулоглу в журналистике началась в 1963 году. Он работал в различных изданиях, среди которых:

• "Красное знамя" — межрайонная газета в Загатале.

• "Советское село" — популярное издание того времени.

• "Жизнь" — журнал, где он продолжал развивать свои журналистские навыки.

Литературные достижения

Ариф Абдулоглу был награжден множеством премий за свой вклад в литературу и журналистику:

• Премия "Золотое перо" Союза журналистов Азербайджана.

• Орден "Эмек" 3-й степени, полученный по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 21 июля 2025 года.

Тематика творчества

Творчество Арифа Абдулоглу отличается следующими характеристиками:

• Привязанность к родной земле: В своих произведениях он с любовью описывал жизнь народа и традиции Азербайджана.

• Глубокое уважение к национальным ценностям: Поэт подчеркивал важность культурного наследия и идентичности.

• Чувствительность к человеческим эмоциям: Его стихи отражали тонкие чувства и переживания людей.

Литературное наследие

Ариф Абдулоглу оставил после себя значительное литературное наследие, которое включает:

• Поэтические сборники:

– "Родина – место, которое я люблю и где меня любят" — изданный в 2019 году.

– "Моя воссоединенная родина" — увидевший свет в 2024 году.

Темы поздних произведений

В последних работах поэта особое внимание уделялось:

• Отечественной войне: Ариф воспевал героизм народных защитников.

• Поэтические чувства: Его произведения пронизаны глубокими эмоциями и патриотизмом.

С уходом Арифа Абдулоглу азербайджанская литература потеряла одного из своих ярчайших представителей. Его творчество продолжит вдохновлять будущие поколения, а память о нем будет жить в сердцах читателей и любителей поэзии.

Шоу-бизнес в Telegram

21 августа 2025, 00:34
Фото: Freepik
Oxu.Az✓ Надежный источник

По теме

Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир

Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей

"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки

"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки
21 августа стартует конкурс молодых исполнителей "Новая волна". В этом году он впервые проходит в Казани, но, по традиции, собирает не только начинающих артистов, но маститых звезд. Разумеется, этот праздник музыки немыслим без Филиппа Киркорова, который привез 12 чемоданов нарядов и несколько песенных премьер. "Я люблю Казань настолько, что за четыре десятилетия моей карьеры был тут с концертами раз пятьдесят, – улыбается Филипп.

Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос

Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос
Каждый из нас хоть раз испытывал это чувство: беспокойство перед важным событием, страх перед неизвестным, тревога о том, что может пойти не так. Мы теряем сон, прокручиваем худшие сценарии в голове и буквально изводим себя мыслями о проблемах, которых еще (или уже) нет. Но что, если большая часть этих страданий – всего лишь плод нашего воображения? Более двух тысяч лет назад великий римский философ Сенека, один из столпов стоицизма, произнес слова, которые звучат удивительно пророчески для нашего современного, наполненного стрессом мира:"Мы страдаем чаще в воображении, чем на самом деле".

7 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день

7 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день
Мы все хотим знать правду. И хотя не существует волшебной кнопки или одного универсального жеста, который безошибочно выдаст лжеца, существуют тонкие, подсознательные сигналы. Они мелькают в словах, интонациях и даже в наших повседневных привычках, о которых мы не задумываемся. Забудьте о стереотипах вроде "бегающих глаз" — это лишь мифы.

Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху

Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху
Мир российского спорта погрузился в скорбь. В возрасте 83 лет скончался Виктор Иванович Аниканов – выдающийся специалист, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю отечественных спортивных триумфов. Он был легендарным спортивным врачом, ставшим опорой и наставником для целых поколений чемпионов. На протяжении десятилетий, с 1971 по 2021 год, Виктор ИвановичАниканов был не просто медиком, а неотъемлемой частью сборных команд СССР и России.

Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем

Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем
Представьте: вы живете полной жизнью, покупаете то, что хочется, путешествуете, наслаждаетесь изысканными блюдами… и при этом ваши сбережения растут, а финансовые цели становятся все ближе. Звучит как мечта? На самом деле, это не магия, а фундаментальный принцип, который освоили самые успешные люди мира. Мы привыкли думать, что богатые люди либо родились с золотой ложкой во рту, либо до изнеможения отказывают себе во всем, чтобы накопить капитал.

Выбор читателей

19/08ВтрПошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 19/08ВтрВнезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 20/08СрдЧто нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 19/08Втр"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 19/08ВтрПривычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 20/08СрдФутбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил