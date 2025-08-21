Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно

Ранние годы и начало творческого пути
• Дата рождения: 1939 год
• Место рождения: Поселок Маштага, Баку
• Семья: Происходил из интеллигентной семьи, что оказало значительное влияние на его формирование как личности и творца.
Образование
Ариф Абдулоглу обучался на факультете журналистики Бакинского государственного университета. В студенческие годы он начал писать и публиковать свои первые стихотворения. В 1960 году его работы были впервые опубликованы в альманахе "Апрельские цветы", составленном народным поэтом Бахтияром Вагабзаде.
Журналистская карьера
Профессиональная деятельность Арифа Абдулоглу в журналистике началась в 1963 году. Он работал в различных изданиях, среди которых:
• "Красное знамя" — межрайонная газета в Загатале.
• "Советское село" — популярное издание того времени.
• "Жизнь" — журнал, где он продолжал развивать свои журналистские навыки.
Литературные достижения
Ариф Абдулоглу был награжден множеством премий за свой вклад в литературу и журналистику:
• Премия "Золотое перо" Союза журналистов Азербайджана.
• Орден "Эмек" 3-й степени, полученный по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 21 июля 2025 года.
Тематика творчества
Творчество Арифа Абдулоглу отличается следующими характеристиками:
• Привязанность к родной земле: В своих произведениях он с любовью описывал жизнь народа и традиции Азербайджана.
• Глубокое уважение к национальным ценностям: Поэт подчеркивал важность культурного наследия и идентичности.
• Чувствительность к человеческим эмоциям: Его стихи отражали тонкие чувства и переживания людей.
Литературное наследие
Ариф Абдулоглу оставил после себя значительное литературное наследие, которое включает:
• Поэтические сборники:
– "Родина – место, которое я люблю и где меня любят" — изданный в 2019 году.
– "Моя воссоединенная родина" — увидевший свет в 2024 году.
Темы поздних произведений
В последних работах поэта особое внимание уделялось:
• Отечественной войне: Ариф воспевал героизм народных защитников.
• Поэтические чувства: Его произведения пронизаны глубокими эмоциями и патриотизмом.
С уходом Арифа Абдулоглу азербайджанская литература потеряла одного из своих ярчайших представителей. Его творчество продолжит вдохновлять будущие поколения, а память о нем будет жить в сердцах читателей и любителей поэзии.