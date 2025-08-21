Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно

Минувшим вечером не стало великого поэта, писателя и публициста Арифа Абдулоглу. Он ушел из жизни на 87-м году, оставив за собой богатое наследие и множество воспоминаний о своем вкладе в азербайджанскую литературу и журналистику.

Ранние годы и начало творческого пути

• Дата рождения: 1939 год

• Место рождения: Поселок Маштага, Баку

• Семья: Происходил из интеллигентной семьи, что оказало значительное влияние на его формирование как личности и творца.

Образование

Ариф Абдулоглу обучался на факультете журналистики Бакинского государственного университета. В студенческие годы он начал писать и публиковать свои первые стихотворения. В 1960 году его работы были впервые опубликованы в альманахе "Апрельские цветы", составленном народным поэтом Бахтияром Вагабзаде.

Журналистская карьера

Профессиональная деятельность Арифа Абдулоглу в журналистике началась в 1963 году. Он работал в различных изданиях, среди которых:

• "Красное знамя" — межрайонная газета в Загатале.

• "Советское село" — популярное издание того времени.

• "Жизнь" — журнал, где он продолжал развивать свои журналистские навыки.

Литературные достижения

Ариф Абдулоглу был награжден множеством премий за свой вклад в литературу и журналистику:

• Премия "Золотое перо" Союза журналистов Азербайджана.

• Орден "Эмек" 3-й степени, полученный по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 21 июля 2025 года.

Тематика творчества

Творчество Арифа Абдулоглу отличается следующими характеристиками:

• Привязанность к родной земле: В своих произведениях он с любовью описывал жизнь народа и традиции Азербайджана.

• Глубокое уважение к национальным ценностям: Поэт подчеркивал важность культурного наследия и идентичности.

• Чувствительность к человеческим эмоциям: Его стихи отражали тонкие чувства и переживания людей.

Литературное наследие

Ариф Абдулоглу оставил после себя значительное литературное наследие, которое включает:

• Поэтические сборники:

– "Родина – место, которое я люблю и где меня любят" — изданный в 2019 году.

– "Моя воссоединенная родина" — увидевший свет в 2024 году.

Темы поздних произведений

В последних работах поэта особое внимание уделялось:

• Отечественной войне: Ариф воспевал героизм народных защитников.

• Поэтические чувства: Его произведения пронизаны глубокими эмоциями и патриотизмом.

С уходом Арифа Абдулоглу азербайджанская литература потеряла одного из своих ярчайших представителей. Его творчество продолжит вдохновлять будущие поколения, а память о нем будет жить в сердцах читателей и любителей поэзии.