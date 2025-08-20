"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки

21 августа стартует конкурс молодых исполнителей "Новая волна". В этом году он впервые проходит в Казани, но, по традиции, собирает не только начинающих артистов, но маститых звезд. Разумеется, этот праздник музыки немыслим без Филиппа Киркорова, который привез 12 чемоданов нарядов и несколько песенных премьер.

"Я люблю Казань настолько, что за четыре десятилетия моей карьеры был тут с концертами раз пятьдесят, – улыбается Филипп. – Что же касается "Новой волны, то для меня это всегда экзамен. Я целый год готовлю наряды, песни, чтобы дать людям возможность меня обсудить! Вся информация, как известно, хороша, кроме некролога!"

Киркоров рассказал, что сейчас, помимо репетиций на "Новой волне", занимается подготовкой своих сольных концертов – они состоятся 27 и 28 февраля будущего года в самом большом зале Москвы Live Арена. К этому времени певец надеется окончательно излечиться после ожога, который получил в апреле на сольнике в Петербурге весной.

"Рука все никак не пройдет, но ничего – шрамы украшают мужчину", – сообщил Народный артист России в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Только что Филипп вернулся из Греции, где не только лечил руку, отдыхал со своими детьми, но и занимался своим любимым шопингом. "Я работаю звездой, как иначе?!" – пояснил исполнитель. И похвастался новой брендовой сумочкой!