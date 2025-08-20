Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху

Мир российского спорта погрузился в скорбь. В возрасте 83 лет скончался Виктор Иванович Аниканов – выдающийся специалист, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю отечественных спортивных триумфов. Он был легендарным спортивным врачом, ставшим опорой и наставником для целых поколений чемпионов.

На протяжении десятилетий, с 1971 по 2021 год, Виктор ИвановичАниканов был не просто медиком, а неотъемлемой частью сборных команд СССР и России. Вся новейшая история российского фигурного катания, а также значительные этапы развития конькобежного спорта и футбола, прошли буквально на его глазах.

Профессиональный путь Аниканова начался с конькобежного спорта (с 1971 по 1976 и с 1980 по 1989 годы), затем продолжился в футболе (1976-1980), и, наконец, самый продолжительный и знаковый период его карьеры пришелся на фигурное катание, где он трудился с 1989 по 2021 год, в том числе с юниорской сборной. Он также работал со сборной по гандболу.

Его путь в медицину был неслучаен, а предопределен самой судьбой. Виктор Иванович рассказывал, что вырос в спортивной семье: его родители были заслуженными мастерами спорта по конькобежному спорту, и он с детских лет знал и понимал суть тренировочного процесса.

Когда его спортивная карьера в конькобежном спорте потихоньку завершалась, отец, на тот момент уже заслуженный тренер СССР, посоветовал ему пойти в медицинский вуз. Аниканов с самого начала осознавал, что учится только для того, чтобы вернуться в спорт, но уже в другом качестве – в качестве врача. После окончания института он долго работал в своем родном виде спорта, а в 1988 году на Олимпиаде в Калгари стал помогать фигуристам.

Именно эта философия лежала в основе его уникального подхода к работе. Он неоднократно подчеркивал, что его задача как врача всегда заключалась в одном: вовремя принять меры, ведь чем раньше увидишь опасность, тем быстрее нужно ее устранять. Поэтому Виктор Иванович всегда был рядом со своими спортсменами, наблюдая за ними не только на соревнованиях, но и на изнурительных тренировках, потому что большинство проблем со здоровьем можно решить на ранней стадии, не усугубляя их.

Он лечил и успокаивал своих подопечных. Аниканов постоянно повторял, что спортивная медицина – это, прежде всего, профилактическая дисциплина, и тренеры со спортсменами не должны забывать о разминке и заминке, о спортивном режиме, а также о программах восстановления, потому что от этого зависит долголетие и качество жизни спортсмена.

Аниканов также отмечал огромную ответственность, лежащую на враче в любом виде спорта, и говорил, что, приняв на себя ответственность за спортсменов, врач начинает жить, подчиняясь их расписанию и ритму. По его словам, это очень мотивирует и затягивает, откуда-то берутся силы и азарт.

В начале своей работы в фигурном катании ему очень повезло видеть перед собой тренерскую работу таких мастеров, как Елена Чайковская, Станислав Жук, Татьяна Тарасова, Игорь Москвин, Тамара Москвина, Виктор Кудрявцев, которые в тонкостях знали все нюансы учебно-тренировочного процесса. Благодаря им, как Виктор Иванович говорил, он многое понял и узнал про фигурное катание.

Размышляя об идеальном фигуристе с медицинской точки зрения, Аниканов считал, что такое представить сложно. За свою долгую практику он пришел к выводу, что при грамотной работе тренера развить и натренировать можно практически все качества: укрепить сердце, развить координацию, улучшить растяжку и общую выносливость. Однако он добавлял, что у фигуристов должны быть еще и талант, и музыкальный слух, а это уже не медицинский аспект.

По мнению Виктора Ивановича, крайне важно в работе спортивного врача регулярно подтверждать свою квалификацию, стремиться к новым знаниям, продолжать учиться всю жизнь. И, конечно, как и в любом деле, очень важно в любых ситуациях не терять надежду на удачный исход и чувство юмора. Именно с улыбкой он часто повторял журналистам фразу, ставшую его визитной карточкой: "Здоровье – оно тем крепче, чем меньше о нем говоришь".

Уход Виктора Ивановича Аниканова – это не просто прощание с человеком, это закрытие целой главы в истории отечественной спортивной медицины. Его наследие останется в сотнях здоровых и успешных судеб спортсменов, в его мудрых наставлениях и в памяти тех, кто имел честь работать рядом с этим великим человеком.

Список работ (по сферам деятельности)

Врач сборной команды СССР по конькобежному спорту: 1971-1976 гг., 1980-1989 гг.

Врач сборной команды СССР по футболу: 1976-1980 гг.

Врач сборной команды СССР и России по фигурному катанию: 1989-2021 гг.

Врач юниорской сборной отечественных фигуристов.

Врач сборной команды по гандболу.

Достижения и вклад