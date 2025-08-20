Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 20 августа

19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху

Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху
263

Мир российского спорта погрузился в скорбь. В возрасте 83 лет скончался Виктор Иванович Аниканов – выдающийся специалист, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю отечественных спортивных триумфов. Он был легендарным спортивным врачом, ставшим опорой и наставником для целых поколений чемпионов.

На протяжении десятилетий, с 1971 по 2021 год, Виктор ИвановичАниканов был не просто медиком, а неотъемлемой частью сборных команд СССР и России. Вся новейшая история российского фигурного катания, а также значительные этапы развития конькобежного спорта и футбола, прошли буквально на его глазах.

Профессиональный путь Аниканова начался с конькобежного спорта (с 1971 по 1976 и с 1980 по 1989 годы), затем продолжился в футболе (1976-1980), и, наконец, самый продолжительный и знаковый период его карьеры пришелся на фигурное катание, где он трудился с 1989 по 2021 год, в том числе с юниорской сборной. Он также работал со сборной по гандболу.

Его путь в медицину был неслучаен, а предопределен самой судьбой. Виктор Иванович рассказывал, что вырос в спортивной семье: его родители были заслуженными мастерами спорта по конькобежному спорту, и он с детских лет знал и понимал суть тренировочного процесса.

Когда его спортивная карьера в конькобежном спорте потихоньку завершалась, отец, на тот момент уже заслуженный тренер СССР, посоветовал ему пойти в медицинский вуз. Аниканов с самого начала осознавал, что учится только для того, чтобы вернуться в спорт, но уже в другом качестве – в качестве врача. После окончания института он долго работал в своем родном виде спорта, а в 1988 году на Олимпиаде в Калгари стал помогать фигуристам.

Именно эта философия лежала в основе его уникального подхода к работе. Он неоднократно подчеркивал, что его задача как врача всегда заключалась в одном: вовремя принять меры, ведь чем раньше увидишь опасность, тем быстрее нужно ее устранять. Поэтому Виктор Иванович всегда был рядом со своими спортсменами, наблюдая за ними не только на соревнованиях, но и на изнурительных тренировках, потому что большинство проблем со здоровьем можно решить на ранней стадии, не усугубляя их.

Он лечил и успокаивал своих подопечных. Аниканов постоянно повторял, что спортивная медицина – это, прежде всего, профилактическая дисциплина, и тренеры со спортсменами не должны забывать о разминке и заминке, о спортивном режиме, а также о программах восстановления, потому что от этого зависит долголетие и качество жизни спортсмена.

Аниканов также отмечал огромную ответственность, лежащую на враче в любом виде спорта, и говорил, что, приняв на себя ответственность за спортсменов, врач начинает жить, подчиняясь их расписанию и ритму. По его словам, это очень мотивирует и затягивает, откуда-то берутся силы и азарт.

В начале своей работы в фигурном катании ему очень повезло видеть перед собой тренерскую работу таких мастеров, как Елена Чайковская, Станислав Жук, Татьяна Тарасова, Игорь Москвин, Тамара Москвина, Виктор Кудрявцев, которые в тонкостях знали все нюансы учебно-тренировочного процесса. Благодаря им, как Виктор Иванович говорил, он многое понял и узнал про фигурное катание.

Размышляя об идеальном фигуристе с медицинской точки зрения, Аниканов считал, что такое представить сложно. За свою долгую практику он пришел к выводу, что при грамотной работе тренера развить и натренировать можно практически все качества: укрепить сердце, развить координацию, улучшить растяжку и общую выносливость. Однако он добавлял, что у фигуристов должны быть еще и талант, и музыкальный слух, а это уже не медицинский аспект.

По мнению Виктора Ивановича, крайне важно в работе спортивного врача регулярно подтверждать свою квалификацию, стремиться к новым знаниям, продолжать учиться всю жизнь. И, конечно, как и в любом деле, очень важно в любых ситуациях не терять надежду на удачный исход и чувство юмора. Именно с улыбкой он часто повторял журналистам фразу, ставшую его визитной карточкой: "Здоровье – оно тем крепче, чем меньше о нем говоришь".

Уход Виктора Ивановича Аниканова – это не просто прощание с человеком, это закрытие целой главы в истории отечественной спортивной медицины. Его наследие останется в сотнях здоровых и успешных судеб спортсменов, в его мудрых наставлениях и в памяти тех, кто имел честь работать рядом с этим великим человеком.

Список работ (по сферам деятельности)

  • Врач сборной команды СССР по конькобежному спорту: 1971-1976 гг., 1980-1989 гг.
  • Врач сборной команды СССР по футболу: 1976-1980 гг.
  • Врач сборной команды СССР и России по фигурному катанию: 1989-2021 гг.
  • Врач юниорской сборной отечественных фигуристов.
  • Врач сборной команды по гандболу.

Достижения и вклад

  • Мастер спорта по конькобежному спорту: выдающийся спортсмен до начала медицинской карьеры.
  • Многолетний стаж и опыт: более 50 лет преданного служения спортивной медицине на высшем уровне.
  • Неоценимая роль в здоровье и достижениях олимпийских и мировых чемпионов: находился рядом со спортсменами в самые ответственные моменты их карьеры, помогая им восстанавливаться и достигать пика формы.
  • Развитие спортивной медицины: пропагандировал принципы профилактики и раннего вмешательства в лечении спортсменов.
  • Наставничество и вдохновение: личным примером и мудрыми советами мотивировал как спортсменов, так и молодых медиков.
  • Свидетель и участник истории: видел "всю новейшую историю российского фигурного катания" и другие ключевые этапы отечественного спорта.
  • Автор философских высказываний: его афоризмы, такие как "Здоровье – оно тем крепче, чем меньше о нем говоришь", стали частью спортивной журналистики и фольклора.

Шоу-бизнес в Telegram

20 августа 2025, 19:09
Фото: freepik.com
Федерация фигурного катания на коньках России✓ Надежный источник

По теме

Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера

Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения

Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем

Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем
Представьте: вы живете полной жизнью, покупаете то, что хочется, путешествуете, наслаждаетесь изысканными блюдами… и при этом ваши сбережения растут, а финансовые цели становятся все ближе. Звучит как мечта? На самом деле, это не магия, а фундаментальный принцип, который освоили самые успешные люди мира. Мы привыкли думать, что богатые люди либо родились с золотой ложкой во рту, либо до изнеможения отказывают себе во всем, чтобы накопить капитал.

Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю

Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю
Культурное сообщество России скорбит об уходе из жизни одного из своих ярчайших представителей, Мастера, чей пронзительный взгляд на мир воплощался в глубоких и значимых кинолентах. Стало известно, что после продолжительной и изнурительной болезни скончалась Элла Давлетшина – выдающийся режиссер-документалист.

Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт

Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт
Летом 2025 года турецкая Анталья вновь подтвердила свой статус абсолютного лидера среди зарубежных направлений для российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), курортный город принял беспрецедентное количество соотечественников. Только в июле 2025 года курорты Антальи посетили более 618 тысяч россиян.

Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов

Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов
Гиперчувствительность зубов – проблема, знакомая многим. Холодная вода, горячий кофе или сладкий десерт нередко вызывают резкую боль, которая мешает наслаждаться повседневной жизнью. Ученые из Индии предложили инновационное решение: нанороботы, способные устранять причину дискомфорта. Разработка, получившая название CalBot, обещает изменить подход к лечению зубной чувствительности, обеспечивая долговременную защиту. Почему зубы становятся чувствительными? Основная причина гиперчувствительности кроется в структуре зуба.

Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю

Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю
Мир искусства понес невосполнимую утрату. Всего через два месяца после своего 84-летия, ушел из жизни один из столпов национальной сцены и экрана, артист, чье имя неразрывно связано с золотым веком итальянского кинематографа и театра. Родившийся в Бергамо, этот Мастер был воплощением многогранности: актер кино, театра и телевидения, непревзойденный артист озвучания, чуткий режиссер, вдохновляющий театральный деятель и педагог.

Выбор читателей

19/08ВтрПошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 19/08ВтрВнезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 20/08СрдЧто нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 19/08Втр"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 19/08ВтрПривычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 20/08СрдФутбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил