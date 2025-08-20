Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Среда 20 августа

18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу?
Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем

122

Представьте: вы живете полной жизнью, покупаете то, что хочется, путешествуете, наслаждаетесь изысканными блюдами… и при этом ваши сбережения растут, а финансовые цели становятся все ближе. Звучит как мечта? На самом деле, это не магия, а фундаментальный принцип, который освоили самые успешные люди мира.

Мы привыкли думать, что богатые люди либо родились с золотой ложкой во рту, либо до изнеможения отказывают себе во всем, чтобы накопить капитал. Это миф.

Настоящий секрет миллионеров не в тотальной экономии, а в умном подходе к деньгам, который позволяет им высвобождать тысячи, не чувствуя себя ущемленными.

Итак, в чем же этот "секретный трюк"? Это искусство осознанного, целенаправленного расходования средств, основанное на нескольких простых, но мощных принципах.

Принцип №1: платите себе первыми. Всегда

Это золотое правило. Прежде чем платить за аренду, продукты или развлечения, часть своего дохода автоматически отправляйте на отдельный сберегательный или инвестиционный счет. Это может быть 10%, 15% или даже 20% – начните с комфортной для вас суммы.

  • Как это работает: вы не ждете, пока что-то останется в конце месяца. Вы гарантированно создаете свой капитал. Когда эти деньги уже "ушли" на будущее, вы адаптируете свои текущие расходы под оставшуюся сумму, не ощущая себя обделенным. Это заставляет ваш мозг мыслить креативно и искать лучшие предложения. Вы просто учитесь жить на оставшуюся часть, и это легче, чем кажется.

Принцип №2: ценность против стоимости

Миллионеры не покупают дешевые вещи, чтобы сэкономить. Они покупают ценные вещи. Они спрашивают себя: "Принесет ли эта покупка мне истинную радость, долгосрочную пользу или упростит мою жизнь?"

  • Как это работает: вместо того чтобы покупать пять дешевых футболок, которые быстро износятся, они купят одну качественную. Вместо импульсивной покупки бесполезной вещи, они инвестируют в опыт, образование или что-то, что действительно важно. Это не отказ от трат, это отказ от бессмысленных трат. Вы перестанете выбрасывать деньги на ветер, а каждая покупка будет приносить удовлетворение.

Принцип №3: искусство отложенного удовольствия

Это не значит "откажись", это значит "подожди и спланируй". Вместо того чтобы брать кредит на новую машину сейчас, миллионеры могут отложить эту покупку, пока не накопят на нее, или пока не найдут максимально выгодное предложение.

  • Как это работает: ожидание позволяет вам оценить, действительно ли вам нужна эта вещь. Часто импульсивное желание исчезает, и вы избегаете ненужных расходов. Для крупных покупок это дает возможность найти лучшие условия, скидки или альтернативы, высвобождая значительные суммы.

Принцип №4: безжалостная оптимизация “пассивных” трат

Сколько у вас подписок, которыми вы почти не пользуетесь? Сколько услуг вы оплачиваете по привычке? Миллионеры регулярно проводят "ревизию" своих ежемесячных платежей и сокращают все лишнее.

  • Как это работает: отмена даже нескольких ненужных подписок по 300-500 рублей в месяц высвобождает тысячи рублей в год. Поиск более выгодных тарифов на связь или интернет, пересмотр страховок – все это мелкие ручейки, которые сливаются в полноводную реку сбережений, не требуя от вас никаких лишений в повседневной жизни.

Принцип №5: мышление изобилия, а не дефицита

Это, пожалуй, самый "секретный" элемент. Миллионеры не фокусируются на том, чего у них нет, или на том, на чем им приходится экономить. Они видят возможности, ценят то, что у них есть, и радуются своим приобретениям.

  • Как это работает: если вы постоянно думаете о том, что "не можете себе что-то позволить", вы чувствуете себя бедным. Если же вы фокусируетесь на том, как умно управляете своими деньгами, как они работают на вас, и как каждая осознанная трата приносит вам радость, вы чувствуете себя богатым – независимо от текущего состояния счета.

Эти принципы не требуют жестких ограничений или аскетизма. Они требуют осознанности, дисциплины и понимания того, что истинная финансовая свобода достигается не за счет отказа от всего, а за счет умножения того, что действительно имеет значение. Начните применять эти "секретные трюки" уже сегодня, и вы удивитесь, как тысячи рублей начнут появляться в вашем бюджете, не лишая вас радости жизни.

20 августа 2025, 18:08
Фото: freepik.com
Культурное сообщество России скорбит об уходе из жизни одного из своих ярчайших представителей, Мастера, чей пронзительный взгляд на мир воплощался в глубоких и значимых кинолентах. Стало известно, что после продолжительной и изнурительной болезни скончалась Элла Давлетшина – выдающийся режиссер-документалист.

Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт

Летом 2025 года турецкая Анталья вновь подтвердила свой статус абсолютного лидера среди зарубежных направлений для российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), курортный город принял беспрецедентное количество соотечественников. Только в июле 2025 года курорты Антальи посетили более 618 тысяч россиян.

Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов

Гиперчувствительность зубов – проблема, знакомая многим. Холодная вода, горячий кофе или сладкий десерт нередко вызывают резкую боль, которая мешает наслаждаться повседневной жизнью. Ученые из Индии предложили инновационное решение: нанороботы, способные устранять причину дискомфорта. Разработка, получившая название CalBot, обещает изменить подход к лечению зубной чувствительности, обеспечивая долговременную защиту. Почему зубы становятся чувствительными? Основная причина гиперчувствительности кроется в структуре зуба.

Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю

Мир искусства понес невосполнимую утрату. Всего через два месяца после своего 84-летия, ушел из жизни один из столпов национальной сцены и экрана, артист, чье имя неразрывно связано с золотым веком итальянского кинематографа и театра. Родившийся в Бергамо, этот Мастер был воплощением многогранности: актер кино, театра и телевидения, непревзойденный артист озвучания, чуткий режиссер, вдохновляющий театральный деятель и педагог.

Ученые научились читать мысли с высокой точностью

За последние годы технологии, связывающие мозг и компьютер, совершили настоящий прорыв. Ученые научились преобразовывать мозговую активность в текст или речь, открывая новые горизонты для людей, лишенных возможности говорить из-за тяжелых заболеваний. До недавнего времени такие системы могли распознавать лишь ограниченный набор слов.

