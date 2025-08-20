Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 20 августа

Среда 20 августа

Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю
Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю

Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю
37

Культурное сообщество России скорбит об уходе из жизни одного из своих ярчайших представителей, Мастера, чей пронзительный взгляд на мир воплощался в глубоких и значимых кинолентах.

Стало известно, что после продолжительной и изнурительной болезни скончалась Элла Давлетшина – выдающийся режиссер-документалист. Печальную новость сообщили коллеги и единомышленники из телеграм-канала кинотеатра "Победа".

"Мы потеряли не просто режиссера, а настоящего художника, мастера и очень светлого человека с глубоким и пронзительным взглядом на жизнь, с любовью к своему делу и к родному городу", — с болью и скорбью написали представители "Победы", выражая ту невосполнимую пустоту, что осталась после ухода этого поистине исключительного человека.

Ее преданность делу, способность видеть нечто большее за обыденностью и уникальное умение передавать это через объектив камеры навсегда останутся в сердцах тех, кто знал ее и ценил ее творчество.

Элла Давлетшина была не просто режиссером; она являлась ключевой фигурой в развитии документального кино, посвятив свою жизнь поиску истины и освещению сложных граней человеческого бытия. Ее работы — это не только искусство, но и свидетельство времени, запечатленное с неподдельной искренностью.

Значимый вклад и достижения:

  • "Есть ли жизнь на Земле?" (документальный фильм) – одна из наиболее известных и высоко оцененных работ режиссера, ставшая предметом широкого международного признания.
  • Основатель и организатор фестиваля документального кино "Встречи в Сибири": благодаря ее усилиям, этот фестиваль стал одной из важнейших площадок для документалистов, местом встречи профессионалов и любителей жанра, где рождались новые идеи и представлялись самобытные работы.
  • Международное признание за фильм "Есть ли жизнь на Земле?": картина получила несколько престижных международных премий, что подчеркнуло универсальность и глубину затронутых в ней тем.
  • Педагогическая и наставническая деятельность: являясь истинным мастером своего дела, Элла Давлетшина вдохновляла и обучала новые поколения кинематографистов, передавая им свой опыт и уникальное видение мира.
  • "Настоящий художник, мастер и очень светлый человек": эти слова коллег точно характеризуют ее личность, ее этические принципы и ту ауру добра и мудрости, которая окружала ее.

Уход Эллы Давлетшиной — это не просто потеря талантливого профессионала, но и прощание с человеком, который всей своей жизнью и творчеством демонстрировал безграничную преданность искусству, человечности и своему краю.

Ее наследие останется в фильмах, в самом духе фестиваля "Встречи в Сибири" и в сердцах всех, кто имел счастье прикоснуться к ее творчеству.

20 августа 2025, 17:58
Фото: freepik.com
