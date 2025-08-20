Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 20 августа

Среда 20 августа
Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт

Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт
165

Летом 2025 года турецкая Анталья вновь подтвердила свой статус абсолютного лидера среди зарубежных направлений для российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), курортный город принял беспрецедентное количество соотечественников.

Только в июле 2025 года курорты Антальи посетили более 618 тысяч россиян. Этот показатель демонстрирует значительный рост — на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом июля 2024 года.

Примечательно, что столь активный рост российского турпотока происходит на фоне общей стагнации или даже снижения числа туристов из других стран, выбирающих Анталью. В то время как число иностранных гостей из других государств либо не показало роста, либо даже сократилось, российский сегмент демонстрирует устойчивую положительную динамику.

Почему Анталья так притягательна для россиян?

Популярность Антальи среди российских граждан объясняется рядом ключевых факторов, которые делают ее практически безальтернативным выбором для массового летнего отдыха:

  1. Концепция "Все включено": турецкие отели, ориентированные на систему all-inclusive, идеально соответствуют запросам российских туристов, предпочитающих заранее планировать бюджет и иметь полный спектр услуг на территории отеля.
  2. Легкость и доступность: прямые, частые рейсы, отсутствие визовых барьеров и относительно короткий перелет делают Турцию удобной и быстрой опцией для отпуска.
  3. Соотношение цена-качество: Анталья традиционно предлагает высокое качество сервиса и развитую инфраструктуру за относительно приемлемую стоимость, особенно по сравнению с европейскими курортами.
  4. Комфортная среда: наличие русскоговорящего персонала, адаптированное меню и привычная атмосфера создают ощущение комфорта и безопасности, что ценится туристами.

Российский вектор на фоне мировых трендов

Уникальная ситуация, когда российский турпоток растет, а число туристов из других стран либо стагнирует, либо падает, указывает на особую роль турецкого направления для россиян. В условиях ограниченности выбора европейских курортов и сложностей с логистикой в другие регионы мира, Турция остается одним из немногих массовых и надежных направлений, способных принять миллионы отдыхающих.

Для турецкой экономики российский туристический рынок является стратегически важным. Стабильный приток туристов из России обеспечивает загрузку отелей, рабочие места и значительные валютные поступления, поддерживая туристическую отрасль страны, которая является одной из ключевых для ВВП Турции.

20 августа 2025, 17:02
Фото: freepik.com
Фоторепортаж

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Японское море во Владивостоке. Фото: Екатерина Ежова
Балтийское море в Зеленоградске. Фото: Екатерина Ежова
Черное море в Сочи. Фото: Екатерина Ежова
Белое море на острове Ягры. Фото: Екатерина Ежова
Охотское море в Корсакове. Фото: Екатерина Ежова
Баренцево море в Териберке. Фото: Екатерина Ежова
Азовское море в Ейске. Фото: Екатерина Ежова
Каспийское море в Избербаше. Фото: Екатерина Ежова

