Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю

Мир искусства понес невосполнимую утрату. Всего через два месяца после своего 84-летия, ушел из жизни один из столпов национальной сцены и экрана, артист, чье имя неразрывно связано с золотым веком итальянского кинематографа и театра.

Родившийся в Бергамо, этот Мастер был воплощением многогранности: актер кино, театра и телевидения, непревзойденный артист озвучания, чуткий режиссер, вдохновляющий театральный деятель и педагог.

При своих почти сорока работах на экране, итальянские СМИ особо подчеркивают, что именно на театральной сцене он достиг своего главного триумфа, став одной из ключевых и самых влиятельных фигур для национального искусства. Его вклад в развитие театральной школы и постановки спектаклей оставил неизгладимый след в культурном наследии страны.

Его путь в искусстве начался в самом юном возрасте, еще в 1950-х годах, когда он, будучи ребенком, впервые ступил на съемочную площадку. Первый громкий успех пришел к нему в 1959 году с ролью Джима Хокинса в знаменитом сериале, основанном на "Острове сокровищ" Стивенсона, что мгновенно сделало его узнаваемым.

С тех пор его творческий путь был непрерывным потоком ярких образов. Он снимался в таких лентах, как "Рыцарь с сотней лиц" и "Безнадежные дни", воплощал классические образы в "Антонии и Клеопатре", участвовал в проектах вроде "Тайной полиции Италии", "Гостя" Кавани и "Изумительной женщины" с Клаудией Кардинале. Одним из последних ярких штрихов в его кинокарьере стала работа в оскароносной драме Паоло Соррентино "Великая красота".

О кончине Мастера сообщили ведущие итальянские издания, а коллеги и ученики заполонили социальные сети скорбными постами, вспоминая его талант, мудрость и доброе сердце. Он оставил после себя не только богатое наследие в искусстве, но и любящую семью, в частности, свою супругу, актрису Пайлу Павезе. Его уход – это не просто потеря талантливого актера, это конец целой эпохи, символа беззаветного служения искусству.

Избранные работы в кино и на ТВ

"Остров сокровищ" (сериал, 1959)

"Рыцарь с сотней лиц"

"Безнадежные дни"

"Антоний и Клеопатра"

"Тайная полиция Италии"

"Гость" (реж. Лилиана Кавани)

"Изумительная женщина" (с Клаудией Кардинале)

"Страсти по-итальянски"

"Великая красота" (реж. Паоло Соррентино)

(и порядка сорока других проектов)

Достижения и вклад в искусство