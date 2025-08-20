Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю

Родившийся в Бергамо, этот Мастер был воплощением многогранности: актер кино, театра и телевидения, непревзойденный артист озвучания, чуткий режиссер, вдохновляющий театральный деятель и педагог.
При своих почти сорока работах на экране, итальянские СМИ особо подчеркивают, что именно на театральной сцене он достиг своего главного триумфа, став одной из ключевых и самых влиятельных фигур для национального искусства. Его вклад в развитие театральной школы и постановки спектаклей оставил неизгладимый след в культурном наследии страны.
Его путь в искусстве начался в самом юном возрасте, еще в 1950-х годах, когда он, будучи ребенком, впервые ступил на съемочную площадку. Первый громкий успех пришел к нему в 1959 году с ролью Джима Хокинса в знаменитом сериале, основанном на "Острове сокровищ" Стивенсона, что мгновенно сделало его узнаваемым.
С тех пор его творческий путь был непрерывным потоком ярких образов. Он снимался в таких лентах, как "Рыцарь с сотней лиц" и "Безнадежные дни", воплощал классические образы в "Антонии и Клеопатре", участвовал в проектах вроде "Тайной полиции Италии", "Гостя" Кавани и "Изумительной женщины" с Клаудией Кардинале. Одним из последних ярких штрихов в его кинокарьере стала работа в оскароносной драме Паоло Соррентино "Великая красота".
О кончине Мастера сообщили ведущие итальянские издания, а коллеги и ученики заполонили социальные сети скорбными постами, вспоминая его талант, мудрость и доброе сердце. Он оставил после себя не только богатое наследие в искусстве, но и любящую семью, в частности, свою супругу, актрису Пайлу Павезе. Его уход – это не просто потеря талантливого актера, это конец целой эпохи, символа беззаветного служения искусству.
Избранные работы в кино и на ТВ
- "Остров сокровищ" (сериал, 1959)
- "Рыцарь с сотней лиц"
- "Безнадежные дни"
- "Антоний и Клеопатра"
- "Тайная полиция Италии"
- "Гость" (реж. Лилиана Кавани)
- "Изумительная женщина" (с Клаудией Кардинале)
- "Страсти по-итальянски"
- "Великая красота" (реж. Паоло Соррентино)
(и порядка сорока других проектов)
Достижения и вклад в искусство
|Сфера деятельности
|Значимость / Вклад
|Театральное искусство
|Одна из ключевых и самых влиятельных фигур в истории итальянского театра; основные успехи и признание.
|Кинематограф
|Порядка 40 работ, яркие роли с 1950-х годов; участие в культовых и оскароносных проектах.
|Телевидение
|Актер, снимавшийся в различных телевизионных проектах.
|Озвучивание
|Востребованный и признанный артист озвучания.
|Режиссура
|Театральный режиссер и деятель, формировавший итальянскую сцену.
|Педагогика
|Преподаватель и наставник, воспитавший новые поколения актеров.