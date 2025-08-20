Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен
Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница
Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести
Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Среда 20 августа

Среда 20 августа

16:31 Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов
16:01 Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю
15:43 Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"
15:35 Ученые научились читать мысли с высокой точностью
15:19 Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре
15:08 Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения
14:38 Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок
14:27 Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов
14:09 Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность
13:34 Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа
11:47 5 триллеров, от которых мурашки по коже
11:04 Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина
10:33 Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино
10:27 Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном
09:23 Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде
09:22 В новые школы столицы можно сходить на экскурсию
09:03 Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок
08:57 В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей
08:17 Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил
03:42 Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье
03:24 Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья
00:16 Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира
Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов

Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов
88

Гиперчувствительность зубов – проблема, знакомая многим. Холодная вода, горячий кофе или сладкий десерт нередко вызывают резкую боль, которая мешает наслаждаться повседневной жизнью. Ученые из Индии предложили инновационное решение: нанороботы, способные устранять причину дискомфорта. Разработка, получившая название CalBot, обещает изменить подход к лечению зубной чувствительности, обеспечивая долговременную защиту.

Почему зубы становятся чувствительными?

Основная причина гиперчувствительности кроется в структуре зуба. Под твердой эмалью находится слой дентина, пронизанный микроскопическими канальцами. Эти канальцы соединяют внешнюю поверхность зуба с нервными окончаниями внутри. Когда эмаль истончается или повреждается из-за кариеса, эрозии или механического воздействия, канальцы остаются открытыми. Через них раздражающие вещества — холод, тепло, кислота или сахар — достигают нервов, вызывая острую боль. Смещение жидкости внутри канальцев только усиливает неприятные ощущения.

Традиционные методы борьбы с чувствительностью, такие как специальные зубные пасты, дают лишь временный эффект. Они создают защитный слой на поверхности зуба, но не устраняют главную проблему — уязвимость открытых канальцев. Индийские ученые решили подойти к вопросу иначе, предложив технологию, которая работает на уровне микроструктур зуба.

Что такое нанороботы CalBot?

Команда Центра нанонауки и инженерии Индийского института науки (CeNSE) разработала уникальные наночастицы, названные CalBot. Несмотря на громкое название, каждый «наноробот» представляет собой магнитную частицу оксида железа размером всего 400 нанометров — это примерно в 200 раз меньше толщины человеческого волоса. Частицы покрыты биокерамическим материалом на основе силиката кальция, который уже давно применяется в стоматологии для восстановления зубных тканей благодаря своей безопасности и биосовместимости.

Особенность CalBot заключается в их способности управляться внешним магнитным полем. После нанесения на поверхность зуба наночастицы под действием магнита направляются прямо в дентинные канальцы. Там они формируют цепочки, которые превращаются в прочные цементоподобные пробки. Эти пробки проникают на глубину от 300 до 500 микрометров, эффективно перекрывая канальцы и предотвращая доступ раздражающих веществ к нервам.

Как работает технология?

Процесс применения CalBot выглядит следующим образом.

  • Наночастицы наносятся на поверхность зуба в виде геля или раствора.
  • Внешнее магнитное поле активируется, направляя частицы в дентинные канальцы.
  • В течение 20 минут наночастицы формируют прочный защитный барьер, который действует как искусственная эмаль.
  • Образовавшиеся пробки блокируют движение жидкости в канальцах, устраняя причину боли.

Испытания показали, что уже через 20 минут после применения CalBot чувствительность зубов значительно снижается. Созданный барьер остается стабильным, обеспечивая долговременную защиту от внешних раздражителей. Результаты исследования, опубликованные в журнале Advanced Science, подтверждают высокую эффективность технологии.

Перспективы и значение открытия

Разработка индийских ученых открывает новые горизонты в стоматологии. В отличие от традиционных методов, которые требуют регулярного применения паст или процедур в кабинете стоматолога, CalBot предлагает решение, способное устранить проблему гиперчувствительности на длительный срок. Технология также может найти применение в профилактике кариеса и восстановлении поврежденной эмали.

Но перед массовым внедрением необходимы дополнительные исследования. Ученые планируют провести клинические испытания на большей выборке пациентов и оценить долговременную устойчивость защитных пробок. В будущем нанороботы CalBot могут стать частью стандартного ухода за зубами, делая визиты к стоматологу менее частыми.

20 августа 2025, 16:31
Фото: Freepik
Naukatv.ru✓ Надежный источник

