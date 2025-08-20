Ученые научились читать мысли с высокой точностью

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 20 августа

15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый
Ученые научились читать мысли с высокой точностью

Ученые научились читать мысли с высокой точностью
3

За последние годы технологии, связывающие мозг и компьютер, совершили настоящий прорыв. Ученые научились преобразовывать мозговую активность в текст или речь, открывая новые горизонты для людей, лишенных возможности говорить из-за тяжелых заболеваний.

До недавнего времени такие системы могли распознавать лишь ограниченный набор слов. Новый шаг вперед сделали исследователи из США, разработавшие алгоритм, который способен декодировать внутреннюю речь с точностью до 54%. Этот результат стал важной вехой в развитии нейротехнологий.

Как работает технология "мозг — компьютер"?

Системы "мозг — компьютер" (BCI, Brain-Computer Interface) основаны на регистрации электрической активности мозга. С помощью электродов, имплантированных в определенные области коры, ученые улавливают сигналы, связанные с речью или движением. Эти сигналы обрабатываются сложными алгоритмами, которые преобразуют их в понятные слова или команды. Основная сложность заключается в точной интерпретации нейронных сигналов, ведь мозговая активность каждого человека уникальна.

Ранее подобные технологии требовали от пациентов значительных усилий. Например, в Калифорнийском университете в Дэвисе разработали устройство для человека с боковым амиотрофическим склерозом. Электроды, имплантированные в моторную кору, улавливали сигналы, связанные с попытками артикуляции слов. Пациенту приходилось активно «проговаривать» слова в уме, что было утомительно и не всегда удобно.

Новый подход к расшифровке мыслей

Исследователи из Стэнфордского университета предложили иной метод. Вместо того чтобы полагаться на активные попытки произнесения слов, они сосредоточились на внутренней речи — мысленном проговаривании слов без физической артикуляции. В эксперименте участвовали четыре человека, которым имплантировали электроды в моторную кору головного мозга. Сначала испытуемые читали слова вслух, а затем просто думали о них.

С помощью электроэнцефалограммы ученые зафиксировали, что нейроны моторной коры остаются активными даже при мысленном произнесении слов, хотя интенсивность сигналов ниже, чем при реальной речи. Это открытие легло в основу нового алгоритма, который использует искусственный интеллект для анализа мозговой активности.

Роль искусственного интеллекта

Искусственный интеллект стал ключевым элементом исследования. Ученые обучили систему распознавать фонемы — минимальные звуковые единицы речи, из которых состоят слова. Алгоритм сопоставлял сигналы мозга, возникающие при произнесении и мысленном представлении слов, с записями из словаря, содержащего 125 000 слов. Постепенно система научилась собирать фонемы в слова, а затем в целые предложения.

В ходе эксперимента участникам предлагали мысленно проговаривать заранее подготовленные предложения. Компьютерная система декодировала их с точностью от 46 до 74 процентов, что соответствует погрешности от 26 до 54 процентов. Такой результат стал рекордным для технологий, направленных на распознавание внутренней речи.

Значимость и перспективы

Исследование, опубликованное в журнале Cell, открывает новые возможности для людей с нарушениями речи, вызванными такими заболеваниями, как инсульт, травмы мозга или нейродегенеративные расстройства. Возможность преобразовывать мысли в текст или речь без физической артикуляции сделает общение проще и менее утомительным.

Однако технология пока несовершенна. Погрешность в 26–54 процента означает, что система не всегда точно интерпретирует мысли. Для достижения более высокой точности потребуется дальнейшая работа над алгоритмами и методами регистрации мозговой активности. Ученые также планируют расширить словарный запас системы и улучшить ее способность распознавать сложные предложения.

Достижение американских ученых — это не только технологический прорыв, но и шаг к глубокому пониманию нейронных механизмов речи. В будущем подобные системы могут стать частью повседневной жизни, помогая не только людям с ограниченными возможностями, но и расширяя границы взаимодействия человека с техникой. Например, такие технологии могут найти применение в управлении устройствами, создании текстов или даже в образовании.

20 августа 2025, 15:35
Фото: Freepik
Naked-science.ru✓ Надежный источник

