Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения

Мир кинематографа и телевидения осиротел. Один из самых талантливых сценаристов и драматургов, чьи работы определили эпоху теленовелл, покинул этот мир, оставив после себя богатое творческое наследие.

Человек, сформировавший телевидение своей страны

Хорхе Леонардо Мордкович, более известный как Хорхе Маэстро, родился 13 сентября 1951 года в Буэнос-Айресе. Он ушел из жизни 18 августа 2025 года, не дожив менее месяца до своего 74-летия. Причина ухода не разглашается. Маэстро был не просто сценаристом, но и режиссером, продюсером, актером и педагогом, чья карьера охватила более пяти десятилетий. Его вклад в искусство отмечен многочисленными наградами, а постановки по его пьесам с 1970-х годов собирали полные залы в театрах Аргентины.

Путь к успеху: от театра до телеэкрана

Маэстро получил образование в Университете Буэнос-Айреса, где изучал педагогику, театральную режиссуру и актерское мастерство под руководством профессора Аугусто Фернандеса. Его карьера началась в театре, где он быстро зарекомендовал себя как талантливый драматург. С первой половины 1970-х годов его пьесы ставились на сценах, привлекая внимание критиков и зрителей. Однако настоящий успех пришел с переходом на телевидение. В соавторстве с Серхио Вайнманом в период с 1980 по 1997 годы Маэстро создал сценарии для таких знаковых проектов, как Zona de riesgo, Montaña rusa, Clave de sol, Amigovios, La banda del Golden Rocket, Como pan caliente, Hombre de mar, Gerente de familia и Los machos. Эти работы стали классикой аргентинского телевидения, завоевав любовь миллионов.

Ключевые работы, покорившие зрителей

Творчество Хорхе Леонардо Мордковича отличалось разнообразием и масштабом. На его счету более 60 работ, включая около 4000 эпизодов теленовелл, высокобюджетные киноленты и анимационные проекты. Среди наиболее известных проектов можно выделить следующие.

Русская гора — ситком середины 1990-х, ставший культовым благодаря ярким персонажам и юмору.

Запретная любовь — мелодрама с Вероникой Кастро, покорившая сердца зрителей за пределами Аргентины.

Черный список — драматический сериал с глубоким социальным подтекстом.

Академия любви — проект, объединивший романтику и жизненные перипетии.

Американский мачо — работа, продемонстрировавшая умение Маэстро создавать яркие образы.

Эти проекты не только собирали высокие рейтинги, но и задавали стандарты качества для аргентинских теленовелл, сочетая эмоциональную глубину с увлекательными сюжетами.

Роль в индустрии и признание

Маэстро внес значительный вклад в развитие аргентинского телевидения. В 2004 году он занимал пост директора игрового контента на América TV, а в 2005–2006 годах руководил департаментом сценаристов теленовелл на Canal 13 в Чили. Его профессионализм и опыт сделали его ключевой фигурой в индустрии. Как член совета директоров Argentores, он активно поддерживал развитие сценарного искусства в Аргентине. Высокобюджетные фильмы, созданные по его сценариям, отличались высоким качеством и нередко получали признание как в Аргентине, так и за ее пределами.

Наследие мастера

Уход Хорхе Леонардо Мордковича стал тяжелой потерей для мира телевидения и театра. Его работы сформировали целую эпоху, а созданные им истории продолжают вдохновлять зрителей и сценаристов. Теленовеллы, ситкомы и пьесы, созданные им, остаются актуальными и любимыми, доказывая, что настоящее искусство неподвластно времени. Память о нем будет жить в каждом эпизоде, каждом кадре и каждом спектакле, созданном его талантом.