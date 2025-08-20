Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина

Сергей Есенин – один из самых проникновенных поэтов русской литературы, чьи строки наполнены любовью к родной природе, тоской и душевной глубиной. Сможете ли вы безошибочно продолжить его знаменитые произведения, такие как "Береза", "Гой ты, Русь, моя родная" или "Письмо к матери"? Проверьте свои знания, окунитесь в мир есенинской поэзии и почувствуйте ее задушевную мелодию! Каждый вопрос – это шанс прикоснуться к лирике великого поэта.

1. Из стихотворения "Береза": "Белая береза под моим окном..."

А. "Принакрылась снегом, точно серебром"

Б. "Засияла светом в небе голубом"

В. "Тихо шелестела в сумраке ночном"

2. Из стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная": "Гой ты, Русь, моя родная..."

А. "Хаты – в ризах образа"

Б. "Поле, в зелени простор"

В. "Степь, в тумане и росе"

3. Из стихотворения "Письмо к матери": "Ты одна мне помощь и отрада..."

А. "Ты одна мне свет в ночи кромешной"

Б. " Ты одна мне несказанный свет "

В. "Ты одна мне в жизни неоценима"

4. Из стихотворения "Песнь о собаке": "Утром в ржаном закуте..."

А. "Где златится солома в лучах"

Б. " Где златятся рогожи в ряд "

В. "Тихо пела метель в тишине"

5. Из стихотворения "Не жалею, не зову, не плачу...": "Не жалею, не зову, не плачу..."

А. " Все пройдет, как с белых яблонь дым "

Б. "Жизнь моя, как в поле ветер"

В. "Свет души в глазах угас"

6. Из стихотворения "Клен ты мой опавший": "Клен ты мой опавший, клен заледенелый..."

А. "Что стоишь, качаясь, в стуже белоснежной"

Б. "Где ты, юность, где мой сад цветущий"

В. " Что стоишь нагнувшись под метелью белой? "





Правильные ответы

1. А. "Принакрылась снегом, точно серебром"

2. А. "Хаты – в ризах образа"

3. Б. "Ты одна мне несказанный свет"

4. Б. " Где златятся рогожи в ряд "

5. А. " Все пройдет, как с белых яблонь дым "

6. В. " Что стоишь нагнувшись под метелью белой? "





Результаты