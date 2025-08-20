Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 20 августа

Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном

Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном
319

Жизнь порой напоминает глухой переулок, где кажется, что выхода нет.

Внутренний конфликт

Дом, семья, внимание родных – казалось бы, опоры всегда есть, но нутро зачастую остается "черным". Почему так происходит? Психологи давно заметили: фокус на негативе – верный путь в тупик уныния. Постоянное сравнение своей жизни с кажущимися идеальными чужими, ожидание "особенного" счастья как подарка судьбы, неумение видеть маленькие радости – все это создает плотную завесу, скрывающую свет.

Как прорваться?

Иногда нужна всего одна мысль, способная перевернуть восприятие. Мудрость веков хранит такие жемчужины. Персидский поэт и философ Омар Хайям оставил нам строки, которые стоит повторять как мантру, особенно в минуты отчаяния, перед сном:

"Двери этой обители: выход и вход.

Что нас ждет, кроме ухода, страха, невзгод?

Счастье? Счастлив, живущий хотя бы мгновенье".

Парадоксальная мудрость

Звучит парадоксально? На первый взгляд – да. Но вдумайтесь. Хайям не призывает к пессимизму. Он напоминает о фундаментальной истине: сама возможность жить, дышать, чувствовать – уже дар. Да, жизнь включает боль, страх и невзгоды – это ее неотъемлемая часть. Но она также включает миг счастья, искорку радости и теплое воспоминание.

Секрет счастья

"Счастлив, живущий хотя бы мгновенье" – вот ключ! Счастье не обязательно грандиозно и вечно. Оно – в тех самых мелочах, которые многие не замечают:

• Утреннее солнце

• Чашка горячего чая

• Улыбка прохожего

• Успешно выполненная задача

• Аромат сирени

Умение ловить и ценить эти миги, а не ждать одного большого "чуда" – и есть секрет более светлого восприятия.

Мудрость

Буддийская мудрость добавляет: "Истинное смирение — не думать о себе хуже, а думать о себе меньше". Постоянное самокопание и обида на судьбу — это тоже фокус на себе, только негативный. Смещение внимания вовне:

• На мир

• На других

• На простые красоты бытия

Помогает разорвать этот порочный круг. Искать дело по душе (даже если оно приносит деньги), строить, а не разрушать, замечать хорошее – это выбор.

Хайям не обещает рай. Он напоминает: даже одно счастливое мгновение в череде трудностей – уже победа. Повторяйте эти строки вечером. Они не изменят мир вокруг, но могут незаметно сместить фокус внутри, открыв дверь из тупика уныния. И тогда печали, возможно, пройдут стороной.

20 августа 2025, 10:27
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Шедеврум
5 триллеров, от которых мурашки по коже

5 триллеров, от которых мурашки по коже
После насыщенного рабочего дня мало что способно так увлечь и встряхнуть, как качественный триллер. Захватывающий сюжет, напряженная атмосфера и неожиданные повороты – именно это заставляет сердце биться чаще. Мы собрали пять остросюжетных фильмов, которые, несмотря на отсутствие громких бюджетов, оставляют сильное впечатление. Эти ленты выделяются оригинальностью, атмосферой и умением держать в напряжении до последней минуты. Бесшумный (The Silencing, 2020) Николай Костер-Вальдау, знакомый по роли Джейме Ланнистера в “Игре престолов”, продолжает искать свою нишу в кинематографе.

Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина

Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина
Сергей Есенин – один из самых проникновенных поэтов русской литературы, чьи строки наполнены любовью к родной природе, тоской и душевной глубиной. Сможете ли вы безошибочно продолжить его знаменитые произведения, такие как "Береза", "Гой ты, Русь, моя родная" или "Письмо к матери"? Проверьте свои знания, окунитесь в мир есенинской поэзии и почувствуйте ее задушевную мелодию! Каждый вопрос – это шанс прикоснуться к лирике великого поэта. 1.

Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино

Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино
Мир кино и театра понес тяжелую утрату. В возрасте 65 лет ушел из жизни знаменитый немецкий актер Торстен Михаэлис. Биография и карьера Торстен Михаэлис родился и вырос в Берлине, где с ранних лет проявил интерес к актерскому мастерству.

Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде

Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде
Неожиданно ушел их жизни прославленный футболист. Он оставил след в сердцах болельщиков благодаря таланту, упорству и умению справляться с жизненными трудностями. Его карьера охватывает более 400 матчей в профессиональных клубах, а также выступления за национальную сборную. Путь к вершинам Мартин Ламерс родился 2 августа 1967 года в городе Арнем, Нидерланды.

Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок

Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок
Подготовка к учебному году – это важный и ответственный процесс для родителей и их детей. В 2025 году, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, вам предстоит собрать все необходимое для комфортного обучения. Тут вы сможете узнать, что именно нужно первокласснику.

