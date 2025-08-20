Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок

Тут вы сможете узнать, что именно нужно первокласснику. Делимся небольшими хитростями, которые помогут сделать процесс покупок более простым и приятным.
Как узнать, что именно покупать?
Если вы не знаете, с чего начать, не переживайте — это нормальная ситуация для родителей первоклассников. Обычно классный руководитель предоставляет список необходимых принадлежностей в начале учебного года. Однако, чтобы быть подготовленными заранее, мы составили список основных канцтоваров и других предметов, которые могут понадобиться вашему ребенку.
Чек-лист покупок
1. Канцтовары
– Пенал
– Простые карандаши
– Ручки
– Ластики
– Линейки
– Цветные карандаши
– Точилка
– Счетные палочки
– Закладки для книг
– Папка для тетрадей
2. Школьная форма
– Основная форма (рубашки, брюки/юбки)
– Спортивная форма
– Обувь для школы и физкультуры
3. Аксессуары
– Рюкзак
– Мешок для сменной обуви
– Кружка для воды
– Ланчбокс
4. Дополнительные принадлежности
– Альбом для рисования
– Краски (акварельные или гуашь)
– Кисти
– Ножницы
Канцтовары
Пенал — это важный аксессуар для школьника. Существует два основных типа пеналов:
• С одним отделением (по типу косметички) — удобен для хранения основных принадлежностей.
• С несколькими секциями — помогает организовать вещи лучше, так как позволяет разделить предметы по категориям.
Рекомендуем выбрать пенал с фиксирующими резинками внутри, чтобы ваш ребенок мог легко находить нужные вещи. Разделите все принадлежности на две группы: кисточки и краски в один пенал, а основные предметы — в другой.
Что складываем в пенал?
1. Простые карандаши: Лучше всего выбирать карандаши с мягким грифелем (2-3 штуки).
2. Ручки: Шариковые синие (2 шт.), красная и зеленая (по 1 шт.). Обратите внимание на ручки с резиновой прокладкой для удобства.
3. Ластики: Лучше сразу взять два крупных ластика.
4. Цветные карандаши: Набор на 12 штук будет идеальным.
Не забудьте про запасную синюю ручку — она пригодится вашему ребенку в случае непредвиденных ситуаций.
Линейки
Существует два типа линейок: пластиковые и деревянные. Деревянные линейки предпочтительнее по нескольким причинам:
• Они гипоаллергенны.
• Менее подвержены поломке.
• Более безопасны для детей.
Обычно в первом классе просят купить две линейки длиной 15 см и 20 см.
Школьная форма
Выбор школьной формы — еще один важный момент. Убедитесь, что одежда удобная и подходит по размеру. Также не забудьте про спортивную форму и обувь для занятий физкультурой.
Аксессуары
Рюкзак должен быть легким и удобным, с ортопедической спинкой. Выбирайте модели с яркими цветами или любимыми персонажами вашего ребенка, чтобы ему было приятно носить его.
Дополнительные принадлежности
Не забудьте о таких важных вещах, как альбом для рисования, краски и кисти. Они понадобятся на уроках искусства и помогут развивать творческие способности вашего ребенка.
Маленькие хитрости
1. Совместные покупки: Позвольте ребенку участвовать в выборе канцтоваров и рюкзака. Это поможет ему почувствовать себя более уверенно в школе.
2. Организация: Используйте небольшие контейнеры или органайзеры для хранения мелких принадлежностей дома.
3. Запасные вещи: Держите запасные ручки и ластики дома, чтобы избежать неприятных ситуаций в школе.
4. Подготовка к урокам: Создайте расписание подготовки к урокам вместе с ребенком — это поможет ему организоваться и научиться планировать свое время.
Подготовка к школе — это не только покупка необходимых вещей, но и создание комфортной среды для обучения вашего ребенка. Уделите время на выбор канцтоваров, формы и аксессуаров, и пусть ваш первоклассник с радостью начнет свой путь в мир знаний!