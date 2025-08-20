Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 20 августа

Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок
Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок

Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок
50

Подготовка к учебному году – это важный и ответственный процесс для родителей и их детей. В 2025 году, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, вам предстоит собрать все необходимое для комфортного обучения.

Тут вы сможете узнать, что именно нужно первокласснику. Делимся небольшими хитростями, которые помогут сделать процесс покупок более простым и приятным.

Как узнать, что именно покупать?

Если вы не знаете, с чего начать, не переживайте — это нормальная ситуация для родителей первоклассников. Обычно классный руководитель предоставляет список необходимых принадлежностей в начале учебного года. Однако, чтобы быть подготовленными заранее, мы составили список основных канцтоваров и других предметов, которые могут понадобиться вашему ребенку.

Чек-лист покупок

1. Канцтовары

– Пенал

– Простые карандаши

– Ручки

– Ластики

– Линейки

– Цветные карандаши

– Точилка

– Счетные палочки

– Закладки для книг

– Папка для тетрадей

2. Школьная форма

– Основная форма (рубашки, брюки/юбки)

– Спортивная форма

– Обувь для школы и физкультуры

3. Аксессуары

– Рюкзак

– Мешок для сменной обуви

– Кружка для воды

– Ланчбокс

4. Дополнительные принадлежности

– Альбом для рисования

– Краски (акварельные или гуашь)

– Кисти

– Ножницы

Канцтовары

Пенал — это важный аксессуар для школьника. Существует два основных типа пеналов:

• С одним отделением (по типу косметички) — удобен для хранения основных принадлежностей.

• С несколькими секциями — помогает организовать вещи лучше, так как позволяет разделить предметы по категориям.

Рекомендуем выбрать пенал с фиксирующими резинками внутри, чтобы ваш ребенок мог легко находить нужные вещи. Разделите все принадлежности на две группы: кисточки и краски в один пенал, а основные предметы — в другой.

Что складываем в пенал?

1. Простые карандаши: Лучше всего выбирать карандаши с мягким грифелем (2-3 штуки).

2. Ручки: Шариковые синие (2 шт.), красная и зеленая (по 1 шт.). Обратите внимание на ручки с резиновой прокладкой для удобства.

3. Ластики: Лучше сразу взять два крупных ластика.

4. Цветные карандаши: Набор на 12 штук будет идеальным.

Не забудьте про запасную синюю ручку — она пригодится вашему ребенку в случае непредвиденных ситуаций.

Линейки

Существует два типа линейок: пластиковые и деревянные. Деревянные линейки предпочтительнее по нескольким причинам:

• Они гипоаллергенны.

• Менее подвержены поломке.

• Более безопасны для детей.

Обычно в первом классе просят купить две линейки длиной 15 см и 20 см.

Школьная форма

Выбор школьной формы — еще один важный момент. Убедитесь, что одежда удобная и подходит по размеру. Также не забудьте про спортивную форму и обувь для занятий физкультурой.

Аксессуары

Рюкзак должен быть легким и удобным, с ортопедической спинкой. Выбирайте модели с яркими цветами или любимыми персонажами вашего ребенка, чтобы ему было приятно носить его.

Дополнительные принадлежности

Не забудьте о таких важных вещах, как альбом для рисования, краски и кисти. Они понадобятся на уроках искусства и помогут развивать творческие способности вашего ребенка.

Маленькие хитрости

1. Совместные покупки: Позвольте ребенку участвовать в выборе канцтоваров и рюкзака. Это поможет ему почувствовать себя более уверенно в школе.

2. Организация: Используйте небольшие контейнеры или органайзеры для хранения мелких принадлежностей дома.

3. Запасные вещи: Держите запасные ручки и ластики дома, чтобы избежать неприятных ситуаций в школе.

4. Подготовка к урокам: Создайте расписание подготовки к урокам вместе с ребенком — это поможет ему организоваться и научиться планировать свое время.

Подготовка к школе — это не только покупка необходимых вещей, но и создание комфортной среды для обучения вашего ребенка. Уделите время на выбор канцтоваров, формы и аксессуаров, и пусть ваш первоклассник с радостью начнет свой путь в мир знаний!

20 августа 2025, 09:03
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

