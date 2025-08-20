Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 20 августа

03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья

Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья
131

Омар Хайям – имя, знакомое многим.

Этот выдающийся поэт Востока, математик, философ и астроном оставил свой след в истории человечества более чем тысячу лет назад. Его рубаи, лаконичные и глубокие четверостишия, отражают размышления о жизни, любви, смерти и человеческой природе. В них заключена мудрость, актуальная и в наши дни.

Вечные вопросы о счастье

На протяжении веков людей волновал вопрос личного счастья. В каждом обществе всегда присутствовал страх перед трудностями и неприятностями. Люди искали способы избежать бед и страданий. Однако, по мнению Омара Хайяма, основная причина бедствий зачастую кроется в самом человеке.

Молчание как защита

В одном из своих рубаи Хайям утверждает:

"Молчание — защита от многих бед,

А пустые разговоры — всегда во вред.

Язык у человека невелик,

Но скольких он жизней уже надломил!"

Эти строки напоминают нам о важности молчания. Мы часто забываем о том, что слова обладают огромной силой. Они могут как вдохновлять, так и разрушать.

Влияние на жизнь

Слова способны изменить ход истории. Они могут ранить, унижать и разрушать. Поэтому важно осознанно подходить к общению. Бессмысленная болтовня может стать врагом человека.

Психология общения

Психологи рекомендуют не делиться своими планами и целями с окружающими. Когда мы произносим их вслух, наш мозг воспринимает цель как уже достигнутую. Это приводит к снижению мотивации и в итоге к несбывшимся мечтам.

Личная жизнь и молчание

Не стоит выносить "сор из избы". Чем меньше мы рассказываем другим о наших семейных проблемах, тем крепче и стабильнее будут наши отношения. Молчание помогает сохранить гармонию и избежать ненужных конфликтов.

Омар Хайям учит нас о том, что для защиты от бед необходимо быть осознанными в своих словах и поступках. Молчание может стать надежным щитом в мире словесного хаоса. Важно помнить, что истинное счастье приходит не от внешних обстоятельств, а от внутреннего мира и умения контролировать свои мысли и эмоции.

Шоу-бизнес в Telegram

20 августа 2025, 03:24
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Шедеврум
Дни.ру✓ Надежный источник

Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье

Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье
20 августа по народному календарю отмечается день Марины-Пимены. Этот день наполнен особыми приметами и традициями, которые передавались из поколения в поколение. Важно знать, что делать и чего избегать в этот день, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира

Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира
Мир спорта понес тяжелую утрату. На 60-м году жизни ушел из жизни Константин Полозов, экс-хоккеист и тренер, оставивший значимый след в истории российского хоккея. Его карьера охватывает как успешные выступления на льду, так и плодотворную тренерскую деятельность.

"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе

"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе
27 июля 2017 года Никита Пресняков женился на Алене Романовне Красновой. 19 августа 2025 года стало известно об их разводе. Красивая сказка закончилась... "Мы были вместе почти десятилетие, – рассказала 27-летняя Алена Краснова.

Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре

Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре
Автоматическая коробка передач (АКПП) сделала вождение комфортным и простым. Но за этим удобством скрывается сложный и дорогой механизм, который требует правильного обращения. К сожалению, одна из самых распространенных привычек водителей, которая кажется логичной и безобидной, на самом деле медленно, но верно разрушает трансмиссию. И самое страшное – так делают почти все. Представьте типичную ситуацию: вы подъезжаете к красному сигналу светофора.

"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного"

"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного"
На 47-м году жизни скончался российский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Гранкин. Артиста не стало 12 августа в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб после операции, которую он перенес накануне. Как рассказал СМИ однокурсник и друг актера Ярослав Иванов, операция была необходима из-за серьезных проблем с сосудами, которые мешали жизненно важной процедуре диализа.

Выбор читателей

18/08ПндСкорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 18/08ПндИсключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 19/08ВтрВнезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены