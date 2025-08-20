Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира

Его карьера охватывает как успешные выступления на льду, так и плодотворную тренерскую деятельность.
Спортивная карьера
Константин Полозов родился в Уфе и с ранних лет проявлял интерес к хоккею. Он стал воспитанником клуба «Салават Юлаев», где начал свою карьеру:
• Команда: "Салават Юлаев"
• Позиция: Нападающий
• Сезоны: 15 сезонов в составе "Салавата Юлаева"
Достижения на льду
Полозов добился значительных успехов в хоккее:
• Трехкратный призер чемпионатов России (1995—1997)
• Обладатель Кубка Международной федерации хоккея (1994)
Кроме "Салавата Юлаева", он также играл за другие команды, такие как:
• Уфимский "Авангард"
• Свердловский СКА
• "Новаял"
Тренерская деятельность
После завершения игровой карьеры Константин Полозов не оставил хоккей и продолжил свою карьеру в качестве тренера. Он работал с несколькими командами, включая:
• "Толпар"
• "Батыр"
• "Торос"
• "Ижсталь"
Вклад в развитие молодежного хоккея
Полозов занимался развитием молодежного хоккея, активно работая с юными игроками. Он был одним из основателей молодежной команды "Батыр", с которой добился следующих успехов:
• Серебряные медали МХЛ-Б
• Бронзовые медали МХЛ-Б
В последние годы своей жизни он работал с командой "Салавата Юлаева" U-17, передавая свои знания и опыт молодому поколению хоккеистов.
Память о Константине Полозове
Пресс-служба ХК "Торос" и "Салавата Юлаева" выразила соболезнования родным и близким Константина Александровича. В их сообщениях отмечалось:
• Долгие годы, проведенные в "Салавате Юлаеве"
• Вклад в развитие хоккея в Нефтекамске
• Профессионализм и преданность делу
Значимость для хоккейного сообщества
Константин Полозов останется в памяти многих как талантливый хоккеист и мудрый тренер. Его достижения на льду и вклад в развитие молодого поколения хоккеистов будут помнить не только его коллеги, но и все любители хоккея.
Уход Константина Полозова стал большой утратой для всего хоккейного сообщества. Его наследие будет жить в сердцах тех, кто знал его как игрока и тренера. Мы будем помнить о его заслугах и стремлении развивать российский хоккей, а также о его любви к игре, которую он передавал своим воспитанникам.