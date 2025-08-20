Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Вторник 19 августа

00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного" 18:40Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует 17:41Пошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки 15:59Нейробиологи называют это "правилом 2 минут": простой трюк, чтобы победить лень раз и навсегда 15:19Шпаргалка для родителей: какой букет подарить учителю в зависимости от класса 15:01Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику? 14:31К чему чешется нос: что говорят народные приметы? 13:51Пасынок Джигарханяна назвал главные отличия в светской жизни России и Америки 13:21Звезды шоу "Битвы экстрасенсов" не стало в результате ДТП – горькая утрата для тысяч зрителей 12:08Фигурантка дела о трагическом уходе актера Мэтью Перри признала вину 11:55"Пытались ее отговорить": Елена Борщева рассказала о непростом шаге 18-летней дочери 11:26Грязная посуда в мойке: почему это опасно для дома и здоровья? 10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи
Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира

Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира
75

Мир спорта понес тяжелую утрату. На 60-м году жизни ушел из жизни Константин Полозов, экс-хоккеист и тренер, оставивший значимый след в истории российского хоккея.

Его карьера охватывает как успешные выступления на льду, так и плодотворную тренерскую деятельность.

Спортивная карьера

Константин Полозов родился в Уфе и с ранних лет проявлял интерес к хоккею. Он стал воспитанником клуба «Салават Юлаев», где начал свою карьеру:

• Команда: "Салават Юлаев"

• Позиция: Нападающий

• Сезоны: 15 сезонов в составе "Салавата Юлаева"

Достижения на льду

Полозов добился значительных успехов в хоккее:

• Трехкратный призер чемпионатов России (1995—1997)

• Обладатель Кубка Международной федерации хоккея (1994)

Кроме "Салавата Юлаева", он также играл за другие команды, такие как:

• Уфимский "Авангард"

• Свердловский СКА

• "Новаял"

Тренерская деятельность

После завершения игровой карьеры Константин Полозов не оставил хоккей и продолжил свою карьеру в качестве тренера. Он работал с несколькими командами, включая:

• "Толпар"

• "Батыр"

• "Торос"

• "Ижсталь"

Вклад в развитие молодежного хоккея

Полозов занимался развитием молодежного хоккея, активно работая с юными игроками. Он был одним из основателей молодежной команды "Батыр", с которой добился следующих успехов:

• Серебряные медали МХЛ-Б

• Бронзовые медали МХЛ-Б

В последние годы своей жизни он работал с командой "Салавата Юлаева" U-17, передавая свои знания и опыт молодому поколению хоккеистов.

Память о Константине Полозове

Пресс-служба ХК "Торос" и "Салавата Юлаева" выразила соболезнования родным и близким Константина Александровича. В их сообщениях отмечалось:

• Долгие годы, проведенные в "Салавате Юлаеве"

• Вклад в развитие хоккея в Нефтекамске

• Профессионализм и преданность делу

Значимость для хоккейного сообщества

Константин Полозов останется в памяти многих как талантливый хоккеист и мудрый тренер. Его достижения на льду и вклад в развитие молодого поколения хоккеистов будут помнить не только его коллеги, но и все любители хоккея.

Уход Константина Полозова стал большой утратой для всего хоккейного сообщества. Его наследие будет жить в сердцах тех, кто знал его как игрока и тренера. Мы будем помнить о его заслугах и стремлении развивать российский хоккей, а также о его любви к игре, которую он передавал своим воспитанникам.

20 августа 2025, 00:16
Фото: Freepik
Пресс-служба ХК "Торос"✓ Надежный источник

