Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье

20 августа по народному календарю отмечается день Марины-Пимены. Этот день наполнен особыми приметами и традициями, которые передавались из поколения в поколение.

Важно знать, что делать и чего избегать в этот день, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Традиции дня Марины-Пимены

В этот день особое внимание уделялось тем, кто нуждается в поддержке:

• Больные: Люди старались помочь тем, кто страдает от болезней.

• Сироты и вдовы: Им оказывали помощь, предлагая еду и заботу.

• Нищие: Угощение медом, хлебом, овощами и фруктами было обязательным.

Уборка урожая

Одинокие женщины в этот день помогали друг другу с уборкой урожая. Это было не только практическим делом, но и способом объединиться и поддержать друг друга.

Сбор малины

Девушки отправлялись в лес за последней малиной. Считалось, что если кто-то съест три ягоды с одного куста, то его заветное желание исполнится. Это придавало дню особую магию и надежду.

Приметы, связанные с аистами

20 августа внимательно следили за поведением аистов:

• Летящий аист: Предвещал скорую свадьбу.

• Гнездо на крыше: Считалось знаком богатства и счастья для семьи.

Что нельзя делать 20 августа

В день Марины-Пимены существовали строгие запреты:

• Работа: Женщинам запрещалось работать как на земле, так и по дому. Вместо этого им разрешалось устраивать посиделки и чаепития с малиной.

• Смена постельного белья: Нельзя было менять постельное белье на супружеской кровати, так как это могло привести к ссорам.

• Прогулки после захода солнца: Считалось, что выходить на улицу в темноте опасно, это может привести к болезням и неприятностям.

Запрет на свадьбы

В этот день не проводились свадьбы. Существовало поверье, что такой брак будет недолговечным и закончится изменами и расставанием.

Погодные приметы

Согласно народным приметам, 20 августа обращали внимание на погоду:

• Алое небо на рассвете: Предвещало дождь в течение дня.

• Безоблачное небо: Означало жаркий день.

• Трещащее полено в костре: Указывало на возможный дождь.

• Отсутствие пауков: Предсказывало похолодание.

• Ласточки собираются в стаи: Говорило о скорой грозе.

• Луна в дымке: Обозначало ненастье и сильный ветер.

День Марины-Пимены — это не только время для заботы о ближних, но и возможность следовать древним традициям и приметам. Соблюдение этих обычаев помогает сохранить гармонию и избежать неприятностей. Важно помнить о значении этого дня и уважать его традиции.