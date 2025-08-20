Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье

Важно знать, что делать и чего избегать в этот день, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Традиции дня Марины-Пимены
В этот день особое внимание уделялось тем, кто нуждается в поддержке:
• Больные: Люди старались помочь тем, кто страдает от болезней.
• Сироты и вдовы: Им оказывали помощь, предлагая еду и заботу.
• Нищие: Угощение медом, хлебом, овощами и фруктами было обязательным.
Уборка урожая
Одинокие женщины в этот день помогали друг другу с уборкой урожая. Это было не только практическим делом, но и способом объединиться и поддержать друг друга.
Сбор малины
Девушки отправлялись в лес за последней малиной. Считалось, что если кто-то съест три ягоды с одного куста, то его заветное желание исполнится. Это придавало дню особую магию и надежду.
Приметы, связанные с аистами
20 августа внимательно следили за поведением аистов:
• Летящий аист: Предвещал скорую свадьбу.
• Гнездо на крыше: Считалось знаком богатства и счастья для семьи.
Что нельзя делать 20 августа
В день Марины-Пимены существовали строгие запреты:
• Работа: Женщинам запрещалось работать как на земле, так и по дому. Вместо этого им разрешалось устраивать посиделки и чаепития с малиной.
• Смена постельного белья: Нельзя было менять постельное белье на супружеской кровати, так как это могло привести к ссорам.
• Прогулки после захода солнца: Считалось, что выходить на улицу в темноте опасно, это может привести к болезням и неприятностям.
Запрет на свадьбы
В этот день не проводились свадьбы. Существовало поверье, что такой брак будет недолговечным и закончится изменами и расставанием.
Погодные приметы
Согласно народным приметам, 20 августа обращали внимание на погоду:
• Алое небо на рассвете: Предвещало дождь в течение дня.
• Безоблачное небо: Означало жаркий день.
• Трещащее полено в костре: Указывало на возможный дождь.
• Отсутствие пауков: Предсказывало похолодание.
• Ласточки собираются в стаи: Говорило о скорой грозе.
• Луна в дымке: Обозначало ненастье и сильный ветер.
День Марины-Пимены — это не только время для заботы о ближних, но и возможность следовать древним традициям и приметам. Соблюдение этих обычаев помогает сохранить гармонию и избежать неприятностей. Важно помнить о значении этого дня и уважать его традиции.