"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег

Мы знаем Павла Соколова как танцора, певца, бывшего участника группы "На-На". Сегодня он не только занимается музыкой, но и работает интервьюером. Звезды делятся с ним самым сокровенным, открывают душу. Героем очередного выпуска подкаста "НесуРазное", который выйдет в эфир 2 августа, стал артист Владимир Политов.

Политов и Соколов прошли в "На-На" огонь, воду и медные трубы. Столько дорог вместе пройдено, столько пудов соли съедено! Поэтому артистам, было, о чем поговорить, что вспомнить, кого обсудить во время вайб-шоу.

"Я по пути сюда заехал к Бари Каримовичу (продюсер и основатель "На-На", – Прим. ред.), – признался Политов. – Он меня сытным супом угощал – белковым, с овощами, очень сытным". Услышав это, Соколов вспомнил, как однажды Алибасов перепутал и пожарил яичницу на... средстве для мытья посуды!

Сам же 54-летний Соколов обожает готовить плов – даже купил специальный казан. Музыкант живет в своем доме, поясняя что, если бы обитал в городской квартире, то "загнулся бы от тоски".

Стоит заметить, что менять среду обитания – привычное для Владимира Политова дело. Например, в 1987 году он поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации. Но после третьего курса прервал обучение и переехал в Москву, где некоторое время занимался коммерческой деятельностью. "Немножко не по той дорожке я пошел, – вспоминает музыкант ту пору. – Устроиться на работу было сложно, поэтому в Риге в то время выпускники нашего института работали таксистами, официантами или были бандитами. Я тоже после первого курса попал не в ту компанию и полез не в те дебри – не совсем законные. Получилось так, что меня там немного прессанули, подставили на очень большие деньги, и в итоге мне просто пришлось валить. А приехал я в Москву с одним студенческим билетом, потому что паспорт у меня взяли в залог".

В 1990 году, одолев многочисленных соперников, он прошел конкурс в группу "На-На" и начал в ней работу в качестве бас-гитариста. Так началась его новая жизнь.

Больше историй от Владимира Политова – 2 августа в подкасте "НесуРазное",