Что нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни

Этот праздник сочетает в себе христианские и языческие традиции, а также сопровождается множеством обрядов и примет. Рассмотрим, как сохранить здоровье в этот день, избавиться от нечистой силы и какие народные приметы связаны с Ильиным днем.
Кто такой Пророк Илия
Пророк Илия — одна из ключевых фигур Ветхого Завета, почитаемая на Руси. Он ассоциируется с грозами и дождями, его образ напоминает славянского бога Перуна. В народной культуре Ильин день стал известен как "грозовой", когда, по поверьям, пророк мчится по небу на огненной колеснице.
Обряды для защиты от нечистой силы
Согласно народным верованиям, в этот день нечистая сила пытается проникнуть в дома людей. Чтобы защитить своё жилище, наши предки
• Плотно закрывали окна и двери.
• Выносили металлические предметы (кочерги, ухваты) во двор.
• Переворачивали пустую посуду (горшки, корзины) вверх дном.
Эти действия считались необходимыми для предотвращения вторжения злых духов.
Традиции Ильина дня: от братчины до обрядов в поле
Одной из главных традиций этого дня была братчина — совместная трапеза после церковной службы. За праздничным столом собирались соседи и нищие, так как отказать в угощении считалось грехом. После застолья устраивались гулянья с песнями и плясками.
Начало жатвы
С Ильина дня начинался отсчёт к осени. Говорили: "На Илью до обеда лето, а после — осень". Также в этот день начинался сезон жатвы. Первые колосья приносили в дом и ставили рядом с иконами, а на поле оставляли небольшой пучок нескошенной ржи с хлебом в благодарность святому.
Что можно делать в Ильин день
В Ильин день существует множество благих дел, которые можно совершать:
• Посетить церковь — принять участие в богослужении.
• Молиться о благополучии — Илия считается покровителем плодородия.
• Устраивать щедрое застолье — укрепление родственных связей.
• Заниматься благотворительностью — помощь нуждающимся особенно важна.
• Собирать травы — по поверьям, они обладают особой силой именно в этот день.
Что запрещено 2 августа: народные запреты и поверья
Существуют также строгие запреты на Ильин день:
• Купание в водоемах — вода становится холодной, что может привести к болезням.
• Выпускать домашних животных на улицу — опасность вселения нечистой силы.
• Рыбачить — это может принести беду.
• Тяжёлая работа — труд в праздник считается неуважением к пророку.
• Отказывать в помощи — равнодушие может обернуться несчастьями.
Народные приметы на Ильин день
• Гром без молний предвещает отсутствие дождя.
• Дождь в Ильин день означает здоровье.
• Если дождя нет, то есть риск пожаров.
• Насекомые после этого дня больше не опасны, так как впадают в спячку.