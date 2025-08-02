Ушла из жизни старейшая жительница Турции – путь сильной жительницы вдохновлял многих

В турецкой деревне Бинекли ушла из жизни Ходи Гюркан, старейшая жительница Турции, которой исполнился 131 год.

Эта новость потрясла многих, ведь Гюркан стала живым свидетельством трех исторических эпох, начиная с Османской империи. В данной статье мы подробнее рассмотрим жизнь и наследие этой удивительной женщины.

Жизнь Ходи Гюркан

• Дата рождения: 1 июля 1894 года

• Семья: семеро детей, более ста внуков и правнуков

Ходи Гюркан прожила долгую жизнь, полную событий и перемен. Она была свидетелем множества исторических изменений, которые произошли в Турции за более чем вековой период.

Похороны и прощание

Гюркан была похоронена в родном селе, окруженная близкими и односельчанами. Это прощание стало символом уважения и любви к женщине, которая оставила заметный след в сердцах людей.

Причины долголетия

Несмотря на впечатляющий возраст, официально ее долголетие не было зарегистрировано Книгой рекордов Гиннесса. Эксперты выдвигают несколько гипотез о том, что могло способствовать столь долгой жизни:

• Генетика: Наследственные факторы играют важную роль в продолжительности жизни.

• Традиционный уклад жизни: Сельский образ жизни часто включает в себя физическую активность и социальные связи.

• Средиземноморская диета: Питание, богатое овощами, фруктами и оливковым маслом, считается одним из факторов долголетия.

Возможные рекорды

Если бы возраст Ходи Гюркан был подтвержден, она могла бы стать старейшим человеком в мире, обогнав 116-летнюю Марию Браньяс Морера из Испании. Однако абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, прожившей 122 года и 164 дня. Подлинность её возраста также вызывает споры среди экспертов.

Влияние на общество

Ходи Гюркан стала символом долголетия и жизненной силы для многих людей. Ее история вдохновляет не только жителей Турции, но и людей по всему миру. Она напоминает нам о ценности семьи, традиций и здорового образа жизни.

Смерть Ходи Гюркан стала утратой для её семьи и всей страны. Она оставила после себя наследие, которое будет жить в сердцах тех, кто знал её. Долгожительница стала не только свидетелем истории, но и её частью. В то время как мир продолжает меняться, такие истории напоминают нам о важности уважения к прошлому и ценности жизни.