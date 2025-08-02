Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер

Литературный и театральный мир понес невосполнимую утрату: скончался выдающийся режиссер, чьи постановки перевернули представление о театре. Трагедия произошла после непродолжительной, но тяжелой болезни, которая оборвала жизнь мастера, оставившего неизгладимый след в искусстве. Его уход стал потрясением для поклонников и всех, кто ценил его новаторский вклад в мировую культуру.

Ранние годы и начало пути

Роберт Уилсон родился 4 октября 1941 года в Уэйко, штат Техас, в консервативной семье юриста. Детство было омрачено трудностями: заикание и социальное неприятие из-за его гомосексуальности. Учительница танцев Берд Хоффман помогла ему преодолеть речевой дефект, что стало первым шагом к искусству. После изучения делового администрирования в Техасском университете он переехал в Нью-Йорк, где окончил Институт Пратта по специальности архитектура в 1965 году. Именно там, вдохновленный хореографией Марты Грэм и Мерса Каннингема, он начал свой путь в театре.

Театральная революция

Творчество Роберта Уилсона отличалось радикальным подходом, сочетавшим визуальное искусство, свет, звук и движение. Его постановка "Эйнштейн на пляже" 1976 года, созданная с Филипом Глассом и Люсиндой Чайлдс, стала иконой авангарда, разрушая традиционные театральные рамки. Спектакль, длившийся пять часов без антракта, позволял зрителям свободно входить и выходить, создавая уникальный опыт. Не менее значимой была "немая опера" "Взгляд глухого" 1971 года, восхитившая европейскую публику и сюрреалистов, включая Луи Арагона.

Уилсон основал экспериментальную труппу Byrd Hoffman School of Byrds, а в 1991 году создал The Watermill Center — лабораторию перформанса, ставшую центром авангардного искусства. Его работы, такие как "Гражданские войны" и "Черный всадник" с Томом Уэйтсом, демонстрировали смелое переосмысление пространства и времени, за что он был удостоен "Золотого льва" Венецианской биеннале в 1993 году и Европейской театральной премии в 1997 году.

Мировое признание и работа в России

Режиссер активно сотрудничал с европейскими театрами, ставя оперы Монтеверди в Ла Скала и Вагнера в Париже. В России он оставил яркий след, поставив "Сказки Пушкина" в Театре Наций в 2015 году, где соединил пять пушкинских сказок в визуально мощный спектакль. Его постановки, такие как "Старуха" по Хармсу с Михаилом Барышниковым, подчеркивали его способность работать с текстами разных культур, создавая универсальный театральный язык.

Личность и наследие

Уилсон был не только режиссером, но и хореографом, скульптором, видеохудожником. Его дружба с такими фигурами, как Хайнер Мюллер, и сотрудничество с Леди Гагой и Изабель Юппер демонстрировали его универсальность. Последние годы он провел, возобновляя культовые постановки и работая над новыми проектами, несмотря на болезнь. Его уход 31 июля 2025 года в Уотер-Милле, штат Нью-Йорк, стал концом эпохи, но его наследие — от "Эйнштейна на пляже" до The Watermill Center — продолжит вдохновлять театральных новаторов по всему миру.