Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Суббота 2 августа

18:19Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной 16:05"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег 15:43Не просто мультики: 5 советских шедевров, которые научили нас самому главному 12:04Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики 09:35Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер 06:28Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина 03:11Что нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни 00:14Ушла из жизни старейшая жительница Турции – путь сильной жительницы вдохновлял многих 21:18Фрейд был прав в одном: эта простая фраза мгновенно обезоруживает любого манипулятора 20:11Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах 19:35Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 18:02Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине 17:54Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус 16:35Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна 16:22Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире 15:52Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах 15:36Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира 15:24Заканчивайте день так – и продлите себе жизнь на 10 лет 15:11Омар Хайям рассказал, как достойно пройти через разлуку – эти слова заглушат боль 14:43"Ползала пьяная на карачках по подиуму": Лолита объяснила свою обиду на Киркорова 12:40Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи 12:37Звезда СССР, выброшенная на обочину: как легенда Спартака стал сторожем 12:26Тимберлейк сделал заявление о серьезном диагнозе – в чем проявляется заболевание певца 12:15День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные 11:54Музыкальный мир лишился легенды: ушел мастер своего времени 11:53Москвичи оценят работу уличных библиотек 11:51Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться 11:13Кто звонит и сбрасывает, раскрыта тайна пропущенных вызовов 10:49Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times 10:45Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе 09:03Мир оплакивает народного артиста – еще одна тяжелейшая утрата для искусства 06:37Омар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова 03:19Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу 00:26Ушел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 20:05Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР 19:42Та самая вещь: интернет и приметы в один голос твердят, что ЭТО нельзя выбрасывать из дома 19:14Еще Омар Хайям знал, как легко найти себе пару: секрет, которому 1000 лет 18:08Три режиссера за три дня: мир прощается с кумирами целой эпохи 17:18Начав день с этого, вы буквально притянете удачу: секрет первых 5 минут после пробуждения 16:59Тест: Продолжите стихотворения великих русских поэтов 16:50Мир скорбит: не стало одного из величайших режиссеров современности 16:4761-летняя Лолита откровенно рассказала о частоте своих половых отношений в период климакса 16:00Невосполнимая утрата: ушла актриса, покорившая сердца поколений 15:50Народный рейтинг: россияне выбрали лучшую бюджетную зубную пасту для защиты от кариеса 14:33Ношеный носок Майкла Джексона был продан на аукционе за внушительную сумму – история артефакта 14:23Фестиваль "Шаляпин" состоится 9 августа в Сергиево-Посадском округе Подмосковья 13:55Люди несут цветы к дому балерины Илзе Лиепе в центре столицы 13:41На Фестивале детства в "Лужниках" откроют уникальную спортплощадку 13:10Собянин: 1 августа в столице откроется масштабный форум-фестиваль "Москва 2030" 12:58Как отличить натуральное сливочное масло от подделки – 5 простых признаков
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной

Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной
155

У каждого из нас есть любимая вещь, безнадежно испорченная одним коварным пятном. Кофе на белой рубашке, жир на праздничной скатерти, трава на детских джинсах или, что хуже всего, рыжий след от ржавчины. Мы тратим деньги на дорогие пятновыводители, которые обещают чудеса, но часто разочаровывают.

А что, если мы скажем, что существует универсальное, копеечное средство, которое можно приготовить за две минуты на собственной кухне? Средство, которое справляется с 90% бытовых пятен и даже знает, как победить беспощадную ржавчину.

Забудьте о целой полке разноцветных флаконов. Вот рецепт вашего нового секретного оружия.

Основа основ: универсальный кислородный пятновыводитель

Этот состав гениален в своей простоте и эффективности. Он работает за счет двух ключевых компонентов: окислителя, который разрушает пигмент пятна, и ПАВ (поверхностно-активного вещества), которое растворяет жир и вымывает грязь из волокон ткани.

Вам понадобится:

  • Перекись водорода 3% (обычная, из аптеки) — 50 мл
  • Жидкое средство для мытья посуды (любое, лучше прозрачное) — 50 мл
  • Пищевой глицерин (по желанию, но крайне рекомендуется для застарелых пятен) — 1 чайная ложка

Как приготовить:

  1. Возьмите чистую бутылочку с распылителем или просто небольшую баночку.
  2. Смешайте все ингредиенты до однородного состояния. Глицерин может смешиваться медленнее, просто хорошо взболтайте.
  3. Ваш универсальный пятновыводитель готов!

Как это работает?

  • Перекись водорода — это мягкий кислородный отбеливатель. Она расщепляет органические пятна: кровь, вино, кофе, чай, соки, траву, следы от ягод.
  • Средство для мытья посуды — мощный обезжириватель. Оно идеально справляется со следами от еды, масла, косметики, шариковой ручки.
  • Глицерин — это "тяжелая артиллерия" против старых, въевшихся пятен. Он обладает свойством размягчать засохшие частицы грязи, позволяя первым двум компонентам проникнуть глубже и сделать свою работу.

Как использовать:

  1. Главное правило: всегда тестируйте на незаметном участке ткани! Особенно это касается ярких и деликатных материалов.
  2. Нанесите средство прямо на пятно.
  3. Оставьте на 10–15 минут. Вы можете увидеть, как пятно начнет светлеть и растворяться.
  4. Аккуратно потрите пятно старой зубной щеткой или губкой.
  5. Промойте участок теплой водой или постирайте вещь как обычно.

Шоу-бизнес в Telegram

2 августа 2025, 18:19
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег

"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег
Мы знаем Павла Соколова как танцора, певца, бывшего участника группы "На-На". Сегодня он не только занимается музыкой, но и работает интервьюером. Звезды делятся с ним самым сокровенным, открывают душу. Героем очередного выпуска подкаста "НесуРазное", который выйдет в эфир 2 августа, стал артист Владимир Политов. Политов и Соколов прошли в "На-На" огонь, воду и медные трубы.

Не просто мультики: 5 советских шедевров, которые научили нас самому главному

Не просто мультики: 5 советских шедевров, которые научили нас самому главному
Советская мультипликация – это уникальный феномен. В мире, где не было сотен телеканалов и безграничного интернета, каждый новый мультфильм становился событием. Но их любили не только за яркие краски и забавные сюжеты. Незаметно, без назидания и скучных лекций, эти короткие истории учили нас тому, что действительно важно: дружбе, верности, состраданию и смелости быть собой. Давайте вспомним 5 легендарных мультфильмов, которые оставили в наших сердцах не просто приятные воспоминания, а настоящий моральный компас. 1.

Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики

Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики
Советская кинофантастика – это уникальное явление. Зачастую с ограниченными бюджетами, но с безграничной фантазией, режиссеры создавали не просто развлекательные фильмы, а целые философские миры. Здесь размышляли о человечности, контакте с внеземным разумом, цене прогресса и устройстве общества. Этот тест проверит, насколько хорошо вы ориентируетесь в удивительных и порой странных вселенных, созданных Тарковским, Данелией, Булычевым и другими гениями. Вопросы1.

Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер

Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер
Литературный и театральный мир понес невосполнимую утрату: скончался выдающийся режиссер, чьи постановки перевернули представление о театре. Трагедия произошла после непродолжительной, но тяжелой болезни, которая оборвала жизнь мастера, оставившего неизгладимый след в искусстве. Его уход стал потрясением для поклонников и всех, кто ценил его новаторский вклад в мировую культуру. Ранние годы и начало пути Роберт Уилсон родился 4 октября 1941 года в Уэйко, штат Техас, в консервативной семье юриста.

Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина

Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина
Омар Хайям – великий персидский поэт, математик и астроном, живший в XI-XII веках. Его творчество продолжает вдохновлять людей по всему миру. Стихи Хайяма полны глубоких размышлений о жизни, времени и ценностях, что делает их актуальными даже в современном обществе.

Выбор читателей

01/08ПтнУшел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 01/08ПтнГлавный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 01/08ПтнОмар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова 01/08ПтнТрагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире 01/08ПтнФрейд был прав в одном: эта простая фраза мгновенно обезоруживает любого манипулятора 02/08СбтЧто нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни