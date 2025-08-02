Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики

Советская кинофантастика – это уникальное явление. Зачастую с ограниченными бюджетами, но с безграничной фантазией, режиссеры создавали не просто развлекательные фильмы, а целые философские миры. Здесь размышляли о человечности, контакте с внеземным разумом, цене прогресса и устройстве общества. Этот тест проверит, насколько хорошо вы ориентируетесь в удивительных и порой странных вселенных, созданных Тарковским, Данелией, Булычевым и другими гениями.

Вопросы

1. В каком культовом фильме социальный статус определялся исключительно по цвету штанов, а обычная спичка была самой твердой валютой?

А) "Через тернии к звездам"

Б) "Кин-дза-дза!"

В) "Гостья из будущего"

2. Герои этого фильма совершают опасное путешествие в загадочную, аномальную Зону, в центре которой находится Комната, исполняющая самые сокровенные (не произнесенные вслух, а истинные) желания человека.

А) "Солярис"

Б) "Сталкер"

В) "Трудно быть богом"

3. Ключевым персонажем этого знаменитого мультфильма является птица Говорун, которая "отличается умом и сообразительностью". Она помогает отважной девочке Алисе спасти капитанов с далекой планеты.

А) "Контакт"

Б) "Перевал"

В) "Тайна третьей планеты"

4. Главный герой этого фильма — искусственно созданная девушка-гуманоид Нийя. Она обладает сверхчеловеческими способностями и пытается спасти свою родную, умирающую от экологической катастрофы планету.

А) "Большое космическое путешествие"

Б) "Через тернии к звездам"

В) "Москва — Кассиопея"

5. По сюжету этого многосерийного фильма, обычный московский школьник находит в подвале у своего друга миелофон — прибор для чтения мыслей, за которым охотятся космические пираты.

А) "Приключения Электроника"

Б) "Отроки во Вселенной"

В) "Гостья из будущего"

6. Назовите фильм, в котором ученый изобретает анабиозную камеру, чтобы отправиться в будущее, но из-за ошибки оказывается там не один, а с назойливым и хитрым вором-домушником.

А) "Иван Васильевич меняет профессию"

Б) "Его звали Роберт"

В) Этот сюжет не из советского кино, а из французского фильма "Замороженный".

7. Какая из этих трех легендарных фантастических картин НЕ является экранизацией произведений братьев Стругацких?

А) "Сталкер" (по мотивам "Пикника на обочине")

Б) "Солярис" (по одноименному роману)

В) "Трудно быть богом" (по одноименной повести)

Ключ к тесту

Б) "Кин-дза-дза!". Это трагикомедия Георгия Данелии о планете Плюк в галактике Кин-дза-дза, где общество делится на "пацаков" и "чатлан", а обычное "КЦ" (коробок спичек) ценится дороже всего.

Б) "Сталкер". Философская притча Андрея Тарковского, снятая по мотивам повести братьев Стругацких "Пикник на обочине". Именно Сталкер ведет своих спутников, Писателя и Профессора, к заветной Комнате.

В) "Тайна третьей планеты". Шедевр Романа Качанова по повести Кира Булычева. Говорун — один из самых ярких и запоминающихся персонажей советской мультипликации.

Б) "Через тернии к звездам". Масштабный фильм Ричарда Викторова по сценарию Кира Булычева. Образ Нийи стал одним из символов советской кинофантастики 80-х.

В) "Гостья из будущего". Пятисерийный телефильм, который стал настоящим культом для целого поколения советских детей. Коля Герасимов, Алиса Селезнева, миелофон и пираты Весельчак У и Крыс — его неотъемлемые части.

В) Этот сюжет не из советского кино, а из французского фильма "Замороженный". Это вопрос с подвохом! В советском кино такого сюжета не было. Зато он лег в основу знаменитой французской комедии 1969 года с Луи де Фюнесом в главной роли.

Б) "Солярис". Еще один шедевр Тарковского, но снят он по роману великого польского фантаста Станислава Лема. А "Сталкер" и "Трудно быть богом" — это экранизации культовых произведений Аркадия и Бориса Стругацких.