Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики

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Суббота 2 августа

12:04Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики 09:35Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер 06:28Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина 03:11Что нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни 00:14Ушла из жизни старейшая жительница Турции – путь сильной жительницы вдохновлял многих 21:18Фрейд был прав в одном: эта простая фраза мгновенно обезоруживает любого манипулятора 20:11Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах 19:35Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 18:02Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине 17:54Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус 16:35Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна 16:22Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире 15:52Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах 15:36Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира 15:24Заканчивайте день так – и продлите себе жизнь на 10 лет 15:11Омар Хайям рассказал, как достойно пройти через разлуку – эти слова заглушат боль 14:43"Ползала пьяная на карачках по подиуму": Лолита объяснила свою обиду на Киркорова 12:40Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи 12:37Звезда СССР, выброшенная на обочину: как легенда Спартака стал сторожем 12:26Тимберлейк сделал заявление о серьезном диагнозе – в чем проявляется заболевание певца 12:15День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные 11:54Музыкальный мир лишился легенды: ушел мастер своего времени 11:53Москвичи оценят работу уличных библиотек 11:51Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться 11:13Кто звонит и сбрасывает, раскрыта тайна пропущенных вызовов 10:49Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times 10:45Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе 09:03Мир оплакивает народного артиста – еще одна тяжелейшая утрата для искусства 06:37Омар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова 03:19Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу 00:26Ушел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 20:05Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР 19:42Та самая вещь: интернет и приметы в один голос твердят, что ЭТО нельзя выбрасывать из дома 19:14Еще Омар Хайям знал, как легко найти себе пару: секрет, которому 1000 лет 18:08Три режиссера за три дня: мир прощается с кумирами целой эпохи 17:18Начав день с этого, вы буквально притянете удачу: секрет первых 5 минут после пробуждения 16:59Тест: Продолжите стихотворения великих русских поэтов 16:50Мир скорбит: не стало одного из величайших режиссеров современности 16:4761-летняя Лолита откровенно рассказала о частоте своих половых отношений в период климакса 16:00Невосполнимая утрата: ушла актриса, покорившая сердца поколений 15:50Народный рейтинг: россияне выбрали лучшую бюджетную зубную пасту для защиты от кариеса 14:33Ношеный носок Майкла Джексона был продан на аукционе за внушительную сумму – история артефакта 14:23Фестиваль "Шаляпин" состоится 9 августа в Сергиево-Посадском округе Подмосковья 13:55Люди несут цветы к дому балерины Илзе Лиепе в центре столицы 13:41На Фестивале детства в "Лужниках" откроют уникальную спортплощадку 13:10Собянин: 1 августа в столице откроется масштабный форум-фестиваль "Москва 2030" 12:58Как отличить натуральное сливочное масло от подделки – 5 простых признаков 12:58Легенда мировой сцены ушла навсегда: история жизни и творчества великого артиста 12:42Почти 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 августа 12:11Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность"
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Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики

Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики
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Советская кинофантастика – это уникальное явление. Зачастую с ограниченными бюджетами, но с безграничной фантазией, режиссеры создавали не просто развлекательные фильмы, а целые философские миры. Здесь размышляли о человечности, контакте с внеземным разумом, цене прогресса и устройстве общества. Этот тест проверит, насколько хорошо вы ориентируетесь в удивительных и порой странных вселенных, созданных Тарковским, Данелией, Булычевым и другими гениями.

Вопросы

1. В каком культовом фильме социальный статус определялся исключительно по цвету штанов, а обычная спичка была самой твердой валютой?

А) "Через тернии к звездам"

Б) "Кин-дза-дза!"

В) "Гостья из будущего"

2. Герои этого фильма совершают опасное путешествие в загадочную, аномальную Зону, в центре которой находится Комната, исполняющая самые сокровенные (не произнесенные вслух, а истинные) желания человека.

А) "Солярис"

Б) "Сталкер"

В) "Трудно быть богом"

3. Ключевым персонажем этого знаменитого мультфильма является птица Говорун, которая "отличается умом и сообразительностью". Она помогает отважной девочке Алисе спасти капитанов с далекой планеты.

А) "Контакт"

Б) "Перевал"

В) "Тайна третьей планеты"

4. Главный герой этого фильма — искусственно созданная девушка-гуманоид Нийя. Она обладает сверхчеловеческими способностями и пытается спасти свою родную, умирающую от экологической катастрофы планету.

А) "Большое космическое путешествие"

Б) "Через тернии к звездам"

В) "Москва — Кассиопея"

5. По сюжету этого многосерийного фильма, обычный московский школьник находит в подвале у своего друга миелофон — прибор для чтения мыслей, за которым охотятся космические пираты.

А) "Приключения Электроника"

Б) "Отроки во Вселенной"

В) "Гостья из будущего"

6. Назовите фильм, в котором ученый изобретает анабиозную камеру, чтобы отправиться в будущее, но из-за ошибки оказывается там не один, а с назойливым и хитрым вором-домушником.

А) "Иван Васильевич меняет профессию"

Б) "Его звали Роберт"

В) Этот сюжет не из советского кино, а из французского фильма "Замороженный".

7. Какая из этих трех легендарных фантастических картин НЕ является экранизацией произведений братьев Стругацких?

А) "Сталкер" (по мотивам "Пикника на обочине")

Б) "Солярис" (по одноименному роману)

В) "Трудно быть богом" (по одноименной повести)

Ключ к тесту

Б) "Кин-дза-дза!". Это трагикомедия Георгия Данелии о планете Плюк в галактике Кин-дза-дза, где общество делится на "пацаков" и "чатлан", а обычное "КЦ" (коробок спичек) ценится дороже всего.

Б) "Сталкер". Философская притча Андрея Тарковского, снятая по мотивам повести братьев Стругацких "Пикник на обочине". Именно Сталкер ведет своих спутников, Писателя и Профессора, к заветной Комнате.

В) "Тайна третьей планеты". Шедевр Романа Качанова по повести Кира Булычева. Говорун — один из самых ярких и запоминающихся персонажей советской мультипликации.

Б) "Через тернии к звездам". Масштабный фильм Ричарда Викторова по сценарию Кира Булычева. Образ Нийи стал одним из символов советской кинофантастики 80-х.

В) "Гостья из будущего". Пятисерийный телефильм, который стал настоящим культом для целого поколения советских детей. Коля Герасимов, Алиса Селезнева, миелофон и пираты Весельчак У и Крыс — его неотъемлемые части.

В) Этот сюжет не из советского кино, а из французского фильма "Замороженный". Это вопрос с подвохом! В советском кино такого сюжета не было. Зато он лег в основу знаменитой французской комедии 1969 года с Луи де Фюнесом в главной роли.

Б) "Солярис". Еще один шедевр Тарковского, но снят он по роману великого польского фантаста Станислава Лема. А "Сталкер" и "Трудно быть богом" — это экранизации культовых произведений Аркадия и Бориса Стругацких.

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2 августа 2025, 12:04
Фото: кадр из кинофильма
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Фоторепортаж

Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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